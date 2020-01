Le Stablecoin dominano incontrastate la blockchain di Ethereum

Ethereum, la criptovaluta nativa sulla blockchain di Ethereum , non è più la criptovaluta più popolare sulla piattaforma: gli Stablecoin la hanno superata, secondo la nuova analisi di Messari.

Sebbene Ethereum abbia la sua criptovaluta, ci sono migliaia di token che girano sulla piattaforma. Alcune di queste piattaforme sono stablecoin, attività legate al valore di un’altra valuta, come il dollaro USA o l’oro.

Tradizionalmente, la maggior parte del valore trasferito attraverso Ethereum è stata in etere.

Ma ora le stablecoin hanno preso il sopravvento. A causa dell’aumento dello stablecoin Tether in dollari USA sulla blockchain di Ethereum, più valore viene trasferito su Ethereum utilizzando stablecoin rispetto alla propria criptovaluta nativa.

“L’economia di Ethereum è ora dominata da un trasferimento stabile di valore”, ha twittato Ryan Watkins, analista di ricerca presso Messari . Ha detto che il capovolgimento è avvenuto a metà del 2019 e da allora il divario si è ampliato.

Anche Tether è attivo sul livello Omni di Bitcoin, ma l’omonima società dietro il token ha iniziato a migrare token su Ethereum nell’aprile 2019.

Dopo alcuni mesi, la quantità di Tether su Bitcoin ha iniziato a diminuire rapidamente. Di recente, Tether ha iniziato a emettere monete sulla blockchain di Tron, con un afflusso di USDT a novembre 2019.

In un tweet di novembre, gli analisti di dati CoinMetrics hanno affermato che il valore dei trasferimenti Tether su Ethereum era due o tre volte quello dei trasferimenti etere. “In confronto, questo rapporto non è mai cresciuto sopra lo 0,4 su Bitcoin”.

The value of on-chain $USDT transfers on Ethereum are currently 2-3x that of the value of $ETH transfers on #ethereum.

By comparison, this ratio never grew above 0.4 on Bitcoin. pic.twitter.com/q6V9hFNqC8

— CoinMetrics.io (@coinmetrics) November 11, 2019