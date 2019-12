Dieci anni fa, Bitcoin è stato creato da un gruppo sconosciuto di persone con il nome di Satoshi Nakamoto. Nonostante sia stato sviluppato più di un decennio fa, è solo nell'ultimo anno che Bitcoin è cresciuto in popolarità.

Il prezzo di un Bitcoin è cambiato drasticamente negli ultimi mesi, a partire dal 2017. La volatilità del prezzo di Bitcoin dice molto sul futuro dei Bitcoin e su come ha rivoluzionato il mondo.

L'esistenza di Bitcoin ha un impatto enorme su molti settori, come i governi e le industrie. L'effetto del Bitcoin nella società spinge questi settori a trasformare i loro sistemi attuali per adattarsi alle valute digitali.

Impatto su banche e industrie

Le valute digitali, come Bitcoin, hanno un impatto significativo sul sistema bancario centrale. Le criptovalute possono interrompere la capacità dell'influenza della banca di controllare l'economia e l'emissione di denaro.

Molte banche stanno ora osservando gli sviluppi del Bitcoin e di altre valute digitali. Ci sono persino banche che stanno emettendo le loro versioni di queste valute online.

Oltre alla possibile interruzione delle operazioni bancarie, Bitcoin ha avuto anche un impatto su vari settori. Con l'aumento del valore della criptovaluta, molte persone si sono rapidamente unite alla campagna pubblicitaria.

Con ciò, molti settori hanno colto l'occasione per iniziare ad accettare Bitcoin come pagamento. Aziende digitali come WordPress e Cheapname hanno iniziato ad accettare Bitcoin in cambio dei loro servizi online.

Steam, una piattaforma di gioco e un distributore hanno iniziato ad accettare criptovalute come pagamento.

Impatto sui governi

Proprio come il modo in cui l'esistenza di Bitcoin interrompe la capacità di una banca di influenzare l'economia, ha anche un effetto simile sulla politica. Dall'ascesa della criptovaluta, nessun governo può controllare il sistema.

Bitcoin e altre valute digitali non sono governati da forze che influenzano il valore del denaro normale. Il valore di bitcoin è governato solo da codici.

Sebbene l'effetto dell'esistenza del Bitcoin non sia stato ancora pienamente realizzato dalle masse, il numero di persone che ne vengono a conoscenza aumenta di giorno in giorno.

Alla fine, il governo dovrà studiare come possono regolare questa valuta. I governi dovranno rivoluzionare i sistemi fiscali che coinvolgono Bitcoin e come possono controllarlo quando aumenta il numero di utenti.

Impatto su come trasferire denaro

Per trasferire fondi dal tuo conto bancario a un'altra banca, occorrerebbero almeno due o tre giorni per il trasferimento completo dei fondi. Molte persone scelgono di acquistare Bitcoin al solo scopo che il trasferimento di denaro sarà molto più semplice. Le rimesse internazionali, il denaro inviato da persone che lavorano in altri paesi, saranno più confortevoli grazie al trasferimento di valuta digitale.

Oggi, quando qualcuno ha bisogno di inviare denaro in un altro paese, passerà prima attraverso diversi processi. I fondi saranno gestiti da banche, servizi di bonifico e cambiavalute. In media, i servizi di rimessa possono costare circa il 9 percento del denaro totale da trasferire. La maggior parte dei costi è a carico delle tecnologie coinvolte nell'elaborazione del trasferimento.

Ciò che le aziende come Western Union pagano per trasferire i tuoi soldi è garantire la sicurezza e la legittimità del processo di trasferimento. Se passi attraverso Bitcoin, i fondi verranno rimessi immediatamente e non dovrai pagare un solo centesimo per l'elaborazione e la rimessa.

Impatto su come acquistare beni e servizi

Se desideri acquistare qualcosa, dovrai pagare commissioni significative e ci sono altri addebiti quando elabori i pagamenti tramite la tua carta di credito. La cosa grandiosa delle industrie che accettano Bitcoin come pagamento è che possono fornirti il prezzo dei loro prodotti senza costi aggiuntivi.

Tali addebiti sono generalmente di società di elaborazione dei pagamenti di terze parti.

Una volta che le persone iniziano a utilizzare Bitcoin come forma di pagamento per i commercianti online, le società di carte di credito perderanno circa il 2 – 3 percento delle loro spese per i commercianti al dettaglio. A parte questo, si dice che le commissioni per il trasferimento di denaro diminuiscano del 90 percento.

L'effetto è vantaggioso per i clienti e le piccole imprese, ma sarà la perdita per alcuni settori. Se Bitcoin viene adottato per le transazioni delle applicazioni mobili, le persone possono ora acquistare qualsiasi cosa istantaneamente senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

Bitcoin e il nostro futuro globale

Gestire e usare Bitcoin ha i suoi pro e contro . Il valore di Bitcoin è altamente volatile e non esiste un organo di governo che regola la valuta. Tuttavia, nel decennio in cui è esistito, ha rivoluzionato diversi sistemi nella società. Banche e governi sono i più colpiti dall'esistenza di Bitcoin perché non ci sono leggi e regolamenti che lo circondano. Nonostante i rapidi cambiamenti, Bitcoin ha interessato settori specifici e ha rivoluzionato il modo in cui le persone possono gestire i loro soldi e come possono pagare per beni e servizi.