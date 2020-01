Le banche svizzere stanno fornendo servizi legati alle criptovalute, alcuni dei quali denominati deposito a garanzia BTC, SEBA e molti che hanno sede nella capitale della Svizzera, Zurigo.

SEBA non è la prima banca a entrare nel percorso crittografico, una banca privata denominata Falcon Group ha lanciato anche i servizi di gestione BTC all’inizio del 2017.

Le banche hanno fornito una serie di token crittografici ai propri utenti. Hanno anche distribuito biglietti da visita simili al funzionamento di Coinbase , il portafoglio sicuro, i token o le attività all’interno di questa carta possono essere scambiati con debiti in valuta svizzera .

Per questo progetto, un valore approssimativo di 100 milioni di franchi ($ 103,4 milioni) è stato investito o raccolto da investitori angelici uno di loro, tra cui il fondatore della direzione Heihe Asset Schwarzenbach, come riportato dal capo esecutivo della SEBA Guido Buhler.

Le banche svizzere che hanno emesso i servizi relativi alle criptovalute hanno anche lanciato un’app insieme per rendere le transazioni per gli utenti facili e convenienti e possono operare secondo quanto riferito.

Gli utenti saranno in grado di acquistare token, effettuare pagamenti in negozi crittografici supportati e anche fare trading con la stessa app. L’app è in grado di leggere i movimenti del mercato in tempo reale grazie al backlink API sicuro appena abilitato all’app.

Si dice che SEBA si distingua da altre banche come unica perché oltre a fornire servizi legati alle criptovalute. Offrono anche servizi ai beneficiari come detenere altre valute come USD, GBP, EUR e molto per le quali queste possono essere scambiate o scambiate con asset Crypto.

Il conto per gli investimenti in queste banche può essere fatto da remoto, grazie a Internet. Il nuovo account verrà fornito entro 15 minuti ai migliori investitori. SEBA si è concentrata sia sui clienti generici che sui migliori investitori.