Le assurde dichiarazioni di SBF al processo di FTX fanno arrabbiare gli investitori danneggiati

Processo FTX: le dichiarazioni di SBF che scatenano gli investitori traditi

Il processo per il crack di FTX, una delle più grandi piattaforme di criptovalute, continua a tenere banco negli Stati Uniti. In un’udienza di giudizio presso il tribunale federale di New York, il fondatore ed ex campione delle criptovalute, Sam Bankman-Fried, ha dichiarato di essere innocente delle accuse relative al crollo della sua azienda. Queste affermazioni hanno fatto infuriare ulteriormente le migliaia di persone che hanno perso i loro risparmi a causa del crack di FTX.

Le accuse contro SBF

I pubblici ministeri americani hanno formulato otto capi d’accusa penali contro SBF, tra cui frode telematica su clienti e istituti di credito, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e violazione delle leggi federali sul finanziamento della campagna elettorale.

Allarme dei regolatori statunitensi sui rischi del settore cripto

Nel frattempo, la Federal Reserve, la Federal Deposit Insurance Corporation e l’Office of the Comptroller of the Currency hanno emesso il loro primo avvertimento congiunto alle banche sui rischi associati al mercato delle criptovalute.

In una dichiarazione congiunta, i regolatori hanno ammonito gli istituti a diffidare di potenziali frodi e divulgazioni fuorvianti da parte delle società del settore.

I regolatori hanno parlato dell’esistenza di “rischi di contagio” derivanti dai fallimenti avvenuti nel corso del 2022 e hanno sottolineato che “gli eventi dello scorso anno hanno alimentato l’esposizione a vulnerabilità strutturali del settore”.

Inoltre, hanno affermato che “l’emissione o la detenzione di token crittografici che sono archiviati su reti pubbliche e decentralizzate è incoerente con pratiche bancarie sicure e solide”.

Le banche sono state incoraggiate a prendere misure per evitare che i problemi del mercato delle criptovalute si diffondano al più ampio sistema finanziario.

Un anno difficile per il settore cripto

La decisione dei regolatori americani arriva dopo un 2022 difficile per il settore cripto, che è stato colpito da una serie di scandali e fallimenti.

Oltre al crack di FTX, si può citare anche il flop di Terra Luna, che ha causato la perdita di 40 miliardi di dollari.

Conclusione

In conclusione, il processo per il crack di FTX continua a suscitare emozioni contrastanti tra gli investitori traditi e il fondatore SBF, che si è dichiarato innocente delle accuse mosse contro di lui.

Nel frattempo, i regolatori statunitensi hanno lanciato un allarme congiunto sui rischi del settore cripto, incoraggiando le banche a prendere misure per evitare che i problemi del mercato delle criptovalute si diffondano al più ampio sistema finanziario.

Tuttavia, nonostante le difficoltà del 2022, il settore cripto rimane una forza trainante dell’innovazione finanziaria e ci si aspetta che continuerà a crescere e a svilupparsi in futuro.