Un gruppo militante palestinese ha preso milioni di dollari di donazioni di bitcoin per finanziare le sue operazioni, secondo un nuovo rapporto.

Pubblicato dal Jerusalem Post e riportato domenica, il rapporto dell’Istituto israeliano internazionale per la lotta al terrorismo (TIC) ha rilevato che le brigate al-Nasser, l’ala militare dei Comitati di resistenza popolare (RPC), utilizzavano bitcoin inviato dall’estero come mezzo finanziare operazioni sia all’interno che all’esterno della Striscia di Gaza.

I ricercatori ICT hanno collegato il gruppo all’indirizzo del portafoglio bitcoin, “1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq”, che ha mostrato “un aumento irregolare del campo di attività”, con oltre 4.500 transazioni negli ultimi quattro anni.

Il rapporto afferma che il gruppo – che secondo il Jerusalem Post ha collegamenti con Hamas – ha usato bitcoin per evitare sanzioni, offrire un livello di anonimato ai donatori dall’estero e consentire trasferimenti di denaro transfrontalieri.

L’analisi dei portafogli e delle transazioni

Il portafoglio, che aveva ricevuto un totale di quasi 3.370 BTC (quasi $ 29 milioni a prezzi correnti ) tra ottobre 2015 e luglio 2019, era anche collegato al sito Web finanziario “cash4ps”.

Scavando un po ‘più a fondo, i ricercatori hanno scoperto che cash4ps aveva un conto bancario con la Banca nazionale islamica, designata dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica nel 2010 per il suo collegamento con Hamas.

Il Database degli abusi di Bitcoin ha collegato il portafoglio a Hamas nel febbraio 2019, affermando che era stato utilizzato per “raccogliere donazioni a un’organizzazione terroristica”.

La RPC è una coalizione di vari gruppi armati, affiliati ad Hamas, che ha combattuto per la totale bonifica di uno stato di Palestina da Israele dal 2000.

Attraverso le Brigate al-Nasser, è generalmente considerata una delle fazioni più forti in Gaza, con stretti legami con Hamas e Hezbollah. È stato designato come un’organizzazione terroristica sia da Israele che dagli Stati Uniti

Le Brigate al-Nasser sono state attive in numerosi conflitti con Israele. Faceva parte di un gruppo più ampio, incluso Hamas, responsabile del rapimento del soldato israeliano Gilad Shalit nel 2006. Shalit è stato rilasciato nel 2011 a seguito di un accordo di scambio di prigionieri.

Taglio dei finanziamenti

Questa non è la prima volta che si scopre che gruppi militanti palestinesi usano criptovalute.

Una società israeliana di analisi della blockchain ha riferito nel febbraio 2019 che Hamas potrebbe utilizzare un indirizzo di portafoglio Coinbase per aiutare con la raccolta fondi. Il New York Times ha precedentemente affermato che il bitcoin era stato utilizzato per transazioni illecite per “decine di migliaia di dollari”.

L’Iran è stato storicamente uno dei principali sostenitori di molti gruppi armati in Palestina. Secondo quanto riferito, il paese ha donato fino a 23 milioni di dollari ogni mese a Hamas in seguito alla vittoria del gruppo nel 2006 alle elezioni legislative palestinesi.

Ma gran parte di questo finanziamento è stato tagliato nel 2013 dopo che Hamas ha continuato a sostenere la rivoluzione contro il presidente siriano Bashar al-Assad, appoggiato dall’Iran.

I ricercatori ICT hanno collegato il portafoglio bitcoin a vari post di Facebook dei media al-Baraq affiliati ad al-Nasser che hanno fatto appello per il supporto “a causa della mancanza di risorse e del rifiuto dell’Iran alla loro richiesta di supporto”.

Mentre gli sforzi dell’opposizione in Siria sono svaniti, le relazioni iraniane con i gruppi armati palestinesi hanno iniziato a riscaldarsi nell’ultimo anno. Poco più di un mese dopo l’ultima transazione sul portafoglio di bitcoin identificato, l’Iran ha aumentato i suoi pagamenti mensili a Hamas a $ 30 milioni in cambio di assistenza per la raccolta di informazioni sulle scorte di missili del loro “nemico comune” Israele.

Non è chiaro se i militanti palestinesi continuino a concentrarsi sul bitcoin come meccanismo di raccolta fondi ora che molti hanno ri-sviluppato legami più forti con l’Iran.

L’isolamento economico ha anche costretto molte aziende palestinesi a utilizzare la criptovaluta per inviare e ricevere pagamenti internazionali.

CoinDesk ha precedentemente sottolineato che c’erano fino a 20 rivenditori di bitcoin che operavano a Gaza ciascuno elaborando fino a $ 5 milioni a $ 6 milioni al mese per clienti che includevano enti di beneficenza con sede all’estero oltre a imprese nazionali o imprenditori.

Una fonte all’epoca affermava che l’uso del bitcoin da parte di Hamas avrebbe potuto aiutare a sensibilizzare i palestinesi sui bitcoin.