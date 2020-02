Il coronavirus potrebbe favorire l’emissione della Cryptovaluta ufficiale cinese?

L’ex presidente della Banca popolare cinese ha affermato che gli sforzi per combattere il nuovo coronavirus potrebbero spingere il piano della banca centrale cinese di emettere una valuta digitale per evitare la diffusione del virus attraverso le tradizionali banconote.

In un’intervista con China Daily, Lihui Li ha sostenuto che il piano della banca era stato reso particolarmente desiderabile in quanto una valuta digitale è efficiente, economica e conveniente.

In precedenza, Li ha diretto la People’s Bank of China e ora offre i suoi servizi come leader della blockchain per la National Internet Finance Association gestita dallo stato.

Per prevenire la diffusione del coronavirus attraverso banconote fisiche, il governo ha distribuito circa 600 miliardi di Yuan, circa 85,9 miliardi di dollari, e ha messo in quarantena alcune vecchie banconote a Huobi, dove inizialmente si è verificato lo scoppio del virus.

Nel frattempo, milioni di persone non sono in grado di effettuare alcun pagamento poiché sono limitate alle loro case a seguito di un ordine del governo.

Inoltre, Dong Yang, un professore dell’Università Renmin della Cina che lavora sulla ricerca blockchain e fintech, ha affermato che in alternativa al denaro, altre valute digitali e altre forme di pagamento digitale offerte da Alipay e WeChat Pay sono diventate popolari.

Secondo Dong, le implicazioni generali del virus dell’epidemia aumenteranno ulteriormente lo sviluppo del CBDC.

“Questo perché la frequenza del contatto diretto tra le persone è stata notevolmente ridotta e il denaro è stato ritirato come mezzo per le transazioni”, ha detto Dong.

Tuttavia, Li ha anche aggiunto che l’adozione di qualsiasi valuta digitale da parte della banca centrale dipende ancora dalla domanda del mercato al dettaglio cinese, Alipay e WeChat Pay attualmente lo governano.

“La piattaforma di pagamento elettronica moderna ed emergente della Cina è molto matura e le piattaforme di pagamento online WeChat Pay e Alipay si sono classificate al primo e secondo posto nel mondo”, ha affermato Li.

Il professore ritiene inoltre che, per un breve periodo, le persone saranno più interessate alle transazioni in valuta digitale e questa tendenza contribuirà a creare affetto per gli utenti. Le valute digitali ne trarranno vantaggio accelerando la loro adozione.