Eh si ci sono ritornato anche nel 2020!

Sono stato nuovamente ospite di una bella puntata di Federico Morgantini ideatore e conduttore di Blockchain & Co. di Forbes Italia Tv in onda su Sky e sul Digitale Terrestre per parlare delle pratiche “furbette” di numerosi exchange (anche dei più famosi) sui volumi dei token quotati e di come cercare di cautelarsi nell’acquisto delle criptovalute evitando rischi inutili.

Eh sì perchè dovete ben sapere che spesso molti dei volumi dichiarati dagli exchange negli order book dei token quotati non sempre sono veritieri e corrispondono alla realtà, a volte ci sono volumi perlomeno “strani” e nel video scoprirete perchè lo sono e come riconoscerli.

Senza contare il fenomeno delle Whales “balene” rappresentate da investitori che riescono a decidere il bello e brutto tempo delle Crypto facendole salire e scendere a loro piacimento sia muovendo centinaia di milioni di dollari per singole operazioni, sia a volte, riuscendo sulle crypto minori anche con poche decine di migliaia di dollari: quindi sempre attenzione alle salite e (sopratutto) alle discese vertiginose.

Anche quando si compra una crypto bisogna sempre stare attenti ricordandoci che l’anonimato sulla Blockchain tenderà sempre di più a scomparire dato che tutti gli address sono pubblici, verificabili, mappabili e che le norme della KYC lo impongono già per legge in tutti i paesi civili, stando attenti a non farsi “rifilare” token e cryptovalute provenienti da wallet di ricettatori, delinquenti o peggio ancora terroristi.

Spesso si rischia fare la figura del gonzo utile idiota che per cercare di fare l’affare della propria vita si comprano cryptovalute da sconosciuti rischiando anche con l’incauto acquista gravissime conseguenze e pesanti sanzioni sia di natura tributaria che di natura penale fino a rischiare parecchi anni di galera per riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Una puntata imperdibile dove si cerca di dare una serie di facili indicazioni per sfatare i miti ignoranti che vogliono una rete Blockchain anonima e alla mercè dei furbetti del wallet indicando la realtà concreta che se non tenuta in considerazione ci può esporre a pericolosi reati legati al riciclaggio del denaro sporco ed al terrorismo.

Come si suol dire uomo avvisato … mezzo salvato.