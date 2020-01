I trader e gli investitori di bitcoin sono stati avvertiti di aspettarsi volatilità dei bitcoin questo fine settimana a causa delle celebrazioni del Capodanno lunare in Cina.

Questa settimana il prezzo del bitcoin ha rinunciato ad alcuni dei suoi guadagni all’inizio del 2020 dopo aver superato i $ 9.000 per bitcoin lo scorso fine settimana , scendendo di quasi il 10% negli ultimi sette giorni e scendendo ulteriormente ieri dopo un brusco cambiamento nel sentimento dei bitcoin .

Il capodanno lunare, noto anche come Festival di primavera in Cina, cade il 25 gennaio 2020, segnando l’ inizio … [+] dell’Anno del Ratto, e alcuni hanno avvertito che il mercato dei bitcoin potrebbe vedere un calo di volume.

“L’Anno del Ratto inizia questo fine settimana.

È tempo di volatilità e volumi di bitcoin per immergersi,” ha dichiarato via Twitter Arthur Hayes, amministratore delegato dello scambio di criptovalute e bitcoin con sede nelle Seychelles.

新年快乐 The year of the rat starts this weekend. Time for #Bitcoin volatility and volumes to nose dive. — Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 23, 2020

Le celebrazioni del capodanno lunare, che dovrebbero essere un po ‘tenute a causa di un focolaio di coronavirus che ha ucciso almeno 25 persone in Cina e bloccato molte città del paese, tradizionalmente vede milioni di persone che viaggiano a casa per il fine settimana.

“Fuochi d’artificio in negozio”, ha detto Travis Kling, che gestisce Ikigai Asset Management, aggiungendo l’incombente evento di dimezzamento dei bitcoin di maggio, quando il numero di bitcoin premiati per i minatori sarà dimezzato, vedrà “cinque anni di linee di tendenza che si perfezionano coincidendo con il più evento molto atteso nella storia dei bitcoin “.

5 years of trendlines perfecting coinciding with the most highly anticipated event in BTC history. Fireworks in store! pic.twitter.com/RWNcV0cWa3 — Travis Kling (@Travis_Kling) January 23, 2020

All’inizio di questo mese, gli analisti di criptovalute hanno avvertito che il volume degli scambi di bitcoin è ora al suo minimo da aprile, con un volume in calo del 90% dal suo massimo di giugno 2019 – e quando il volume è basso, i mercati hanno maggiori probabilità di fare mosse improvvise e volatili.

Altri non sono convinti che la vacanza vedrà un calo dei volumi, tuttavia.

Ha detto l’economista “Alcuni pensano che il nuovo anno cinese può avere un impatto negativo bitcoin, come la gente vende bitcoin ai regali di acquisto,” ampiamente rispettato e commentatore bitcoin Alex Krüger tramite Twitter all’inizio di questo mese.

Bitcoin during/after the Chinese New Year. Nothing special. pic.twitter.com/qP8hMwKVO8 — Alex Krüger (@krugermacro) January 22, 2020

“I dati indicano che il bitcoin non ha prestazioni precedenti al capodanno cinese”, ha detto Krüger, aggiungendo che il periodo è stato storicamente “niente di speciale” per i volumi di bitcoin.