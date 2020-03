La prima Blockchain pubblica cinese permissionless è stata autorizzata dal governo

Conflux, una startup con sede a Pechino, ha realizzato un’impresa rara: ottenere il sostegno ufficiale del governo cinese per una blockchain pubblica e senza autorizzazioni.

Quando il presidente Xi Jinping ha sollecitato i suoi connazionali a ” cogliere l’opportunità ” offerta dalla tecnologia blockchain l’anno scorso, non li stava incoraggiando a scambiare criptovalute o lanciare offerte di monete iniziali (ICO).

Al contrario, il governo ha represso le ICO e gli scambi sin dai giorni dell’insalata del 2017.

Mentre la Cina tollera progetti di cripto mining e sviluppo di reti pubbliche come NEO, Qtum e VeChain, Xi stava parlando di blockchain autorizzati, una varietà preferita dalle aziende, a cui solo le parti approvate possono partecipare.

In tale contesto, Conflux ha stretto importanti relazioni con le autorità nonostante i suoi piani per una rete aperta.

A dicembre ha ricevuto un’approvazione insolita dal governo di Shanghai, che prevede di fornire a Conflux borse di ricerca e uffici.

Fan Long, co-fondatore di Conflux, attribuisce grande importanza agli investitori e al pedigree accademico dell’azienda. Costituita nel 2018, l’azienda ha raccolto $ 35 milioni da finanziatori tra cui Sequoia China e Huobi Group tramite una vendita di token privati nel 2018.

Almeno 10 dei 18 membri del team di sviluppo di Conflux, tra cui i fondatori Fan Long e David Chow, hanno conseguito la laurea presso il miglior programma di informatica della Tsinghua University.

“L’investimento da parte di sostenitori seri e background formativo dei principali team di ingegneria dell’azienda ci rende affidabili per il governo di Shanghai, che alla fine porta al suo sostegno pubblico ufficiale”, ha affermato Long.

Oltre alle credenziali, la società sta adattando il modello di blockchain pubblico al quadro normativo cinese.

Si è impegnata a non lanciare mai un ICO o essere coinvolto nella vendita di token pubblici in qualsiasi forma, con l’avvertenza che se uno scambio dovesse elencare i token Conflux per il trading secondario, sarebbe al di fuori del controllo dell’azienda.

Il governo di Shanghai scriverà borse di ricerca e ha costruito un istituto di ricerca per l’azienda. Prevede inoltre di istituire un centro di incubazione per Conflux già a giugno. Tra i progetti della catena pubblica, pochi hanno vinto un simile imprimatur; un esempio simile sarebbe Nervos, che sta lavorando con la banca statale CMBI.

Conflux prevede di lanciare la sua rete principale entro i prossimi due mesi con la possibilità di un’altra vendita di token privati. La società mira ad attrarre investitori strategici che potrebbero portare le loro applicazioni decentralizzate (dapps) sulla rete principale, ha affermato Long.

Come molte aziende cinesi, Conflux è stata colpita dall’epidemia di coronavirus . “Tutti in Conflux lavorano a distanza da casa. La salute di tutti nell’azienda non dovrebbe essere messa in nessuna situazione rischiosa “, ha affermato Christian Oertel, direttore marketing di Conflux.

Blockchain senza criptovaluta

Per molti ingegneri, l’avvio di un progetto di token in Cina è una scommessa di reputazione.

Gli sviluppatori considerano lo stigma della criptovaluta una preoccupazione maggiore rispetto alle sfide tecniche.

Spesso, il rischio non vale la potenziale ricompensa.

Mettendo da parte l’ascesa di truffe legate alla blockchain, la Cina vede le criptovalute come una minaccia alla sua stabilità finanziaria. Il denaro senza frontiere potrebbe consentire agli investitori cinesi di eludere il rafforzamento dei controlli sui capitali.

Può inoltre rendere le transazioni finanziarie più difficili da rintracciare e indebolire la capacità della banca centrale di attuare politiche monetarie efficaci.

Nelle due liste pubblicate dal governo cinese l’anno scorso, la grande maggioranza dei progetti blockchain che intendevano registrarsi con le autorità era autorizzata.

“Quasi tutti gli investimenti esistenti in progetti di blockchain pubblici decentralizzati nella Cina continentale provengono dal settore privato”, ha dichiarato Omer Ozden, CEO della società bancaria mercantile RockTree Capital, che investe in società blockchain cinesi. È raro vedere una catena pubblica con il proprio token ottenere il sostegno ufficiale del governo, ha detto.

Ma i token sono parte integrante di questi progetti, ha affermato. La domanda chiave, secondo Ozden, è il valore dei token per i fondi non crittografici. Gli scambi tradizionali nella Cina continentale possono elencarli?

“Se guardi agli investimenti nello spazio blockchain, gli investitori sono più interessati a trovare casi d’uso in diversi settori per progetti di blockchain aziendali o piattaforme blockchain-as-a-service rispetto alle catene pubbliche”, ha affermato Chen Zhao, partner di Hong Kong- basato CMCC Capital, che sovrintende agli investimenti azionari blockchain nella Cina continentale.