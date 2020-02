Come combattere il CORONAVIRUS con il lavoro da remoto: le aziende crypto insegnano

Le aziende stanno dicendo ai dipendenti di rimanere a casa . Le aziende stanno discutendo quando chiudere l’ufficio. I funzionari sanitari stanno chiedendo alle aziende di ” rispolverare ” il libro delle pandemie.

Ma per alcuni, il piano di emergenza del coronavirus è già integrato nell policies aziendali.

Un certo numero di scambi di criptovaluta hanno favorito forze di lavoro operanti da remoto fin dall’inizio delle attività.

In un settore definito dagli ideali di decentralizzazione, aziende come Binance e Kraken affermano di aver implementato questo playbook per anni: la maggior parte dei loro dipendenti lavora già in remoto.

E mentre le aziende di tutto il mondo si affrettano a sviluppare protocolli per ciò che è sempre più probabile che diventi una pandemia, e mentre i mercati dei capitali precipitano sui timori degli investitori globali che il peggio dell’epidemia di coronavirus deve ancora arrivare, questi scambi dicono che stanno andando avanti con gli affari come di solito.

Nessun quartier generale fisico.

Non hanno bisogno di chiudere il loro quartier generale; non hanno quartier generale

“Il team di Binance lavora in modo decentralizzato, con membri del team sparsi in diversi paesi e regioni”, ha detto il rappresentante di Binance Cecilia Zhang.

Il suo scambio è particolarmente fluido quando si tratta di geografia. Non è sempre chiaro dove si trovi Binance o se abbia persino un “quartier generale”, nel senso di ufficio-parco.

Negli ultimi anni Binance aveva richiesto un quartier generale a Malta, ma proprio la scorsa settimana il regolatore maltese ha dichiarato che la cosiddetta isola blockchain non ha mai avuto uno scambio di Binance regolamentato o registrato.

La mancanza di un quartier generale diventa un vantaggio, tuttavia, quando un inspiegabile evento simile a un dio come un’epidemia arriva in città.

Zhang di Binance ha affermato che lo scambio “non è stato influenzato dall’epidemia di coronavirus”. I suoi dipendenti lavorano in remoto e in gruppi da oltre due anni.

Lo scambio di Kraken è andato oltre. Sta trasformando il coronavirus in un’opportunità di assunzione e pubblicità, vantandosi su Twitter giovedì che i suoi lavoratori decentralizzati stanno “prosperando” nonostante le crescenti paure internazionali.

Kraken's global collapse and pandemic survival strategy has been in place since our founding in 2011. Our remote-first, decentralized team of 800+ is thriving right now. Join us: https://t.co/EWhezwR6iB pic.twitter.com/ZTXc5Q7Xmm — Kraken Exchange (@krakenfx) February 27, 2020

“Il crollo globale di Kraken e la strategia di sopravvivenza alla pandemia sono in atto sin dalla nostra fondazione nel 2011. Il nostro team decentralizzato di 800+ remoto, primo in assoluto, sta prosperando in questo momento. Unisciti a noi “, ha detto l’azienda.

Allo scambio peer-to-peer di bitcoin Hodl Hodl, che afferma di non avere sede, “in realtà non ci prepariamo”, ha dichiarato il CEO Max Keidun. “Dal primo giorno siamo stati completamente distribuiti e remoti.”

Allerta alta

Non tutte le società di crittografia hanno questa opzione. Molti rimangono legati al quartier generale e negli ultimi giorni si sono affrettati a creare politiche su ciò che potrebbe accadere se e quando il coronavirus li raggiungesse.

Coinbase è diventata la società di più alto profilo per elencare un piano di emergenza , delineando un processo in quattro parti in cui avrebbe chiuso gli uffici e fatto lavorare i dipendenti in remoto a seconda se e come un focolaio potrebbe progredire nelle aree in cui i dipendenti vivono e lavorano.

In Cina , dove è iniziato l’epidemia, gli scambi e le aziende blockchain hanno dovuto annullare eventi di networking, incoraggiare i dipendenti a lavorare in remoto e ritardare gli aggiornamenti tecnologici.

Global Currency Organization (GCO), con sede in California, è in allerta da quando è stato riportato un caso di coronavirus a Sacramento, ha affermato David Steinrueck, un rappresentante. Il team, che sta sviluppando una stablecoin , o criptovaluta sostenuta da dollari statunitensi, è pronto a disperdersi non appena il coronavirus raggiunge l’area di San Francisco.

“Siamo cauti e ci stiamo preparando attivamente a trasferirci da casa non appena ciò è necessario. Sembra certamente che potrebbe peggiorare prima di migliorare, quindi stiamo cercando di rimanere all’avanguardia e concentrarci soprattutto sulla nostra sicurezza “, ha affermato Steinrueck.

GCO ha cancellato tutti i viaggi nella regione Asia-Pacifico “fino a nuovo avviso” e ha limitato i viaggi nazionali, ha affermato.

La portavoce della blockchain Chainalysis ha similmente eliminato tutti i viaggi “non essenziali” al di fuori degli Stati Uniti, secondo il portavoce Maddie Kennedy.

La società ha hub a New York e Londra, ma per le prossime quattro settimane nessun dipendente che lavora lì viaggerà attraverso l’area Asia-Pacifico, Europa, Regno Unito o Irlanda.

Tuttavia, la Chainalysis aveva già un piano di risposta alla pandemia. È in procinto di aggiornarlo per COVID-19.