La banca centrale cinese complica la situazione sui pagamenti in Blockchain

Il Digital Currency Research Institute presso la People’s Bank of China ha rilasciato una dichiarazione che complica ulteriormente le nostre aspettative di adozione di blockchain nel paese.

C’è stato un costante ronzio mediatico attorno al riorientamento della Cina verso la blockchain come politica ufficiale dello stato. Il grande potere emergente vede la tecnologia in possesso del potenziale per dargli un vantaggio nell’economia globale in rapido cambiamento di oggi.

Ecco perché la Cina prevede di rilasciare la propria valuta digitale, chiamata DCEP, a volte nel prossimo futuro.

Sebbene la Cina si sia impegnata nella blockchain da quando il Presidente Xi si è ufficialmente impegnato in essa , c’era sempre incertezza su quanto lontano sarebbe andata. La Cina sostituirà la sua intera infrastruttura di pagamento e la passerebbe alla blockchain?

Secondo un articolo pubblicato dal Digital Currency Research Institute, non prevede di utilizzare la blockchain per i pagamenti tradizionali. Invece, l’uso della blockchain nel paese si concentrerà su insediamenti, finanziamenti commerciali e mercato immobiliare.

Il Digital Currency Research Group della China Central Bank ha appena pubblicato un articolo, dicendo che “a causa del conflitto tra decentralizzazione blockchain e centralizzazione della banca centrale, non raccomandano di cambiare il tradizionale sistema di pagamento con blockchain.

Just in: the Digital Currency Research Group from China Central Bank just posted an article , saying that “due to the conflict between blockchain decentralization and central bank centralization, they don’t recommend to change the traditional payment system with blockchain. pic.twitter.com/CBOhO8ymQJ — BlockBeats (@BlockBeatsChina) February 21, 2020

Opzioni senza contanti come WeChat e AliPay dominano già i pagamenti di tutti i giorni in Cina. Dato che non vi è alcun imperativo per il passaggio alla blockchain in queste aree, lo stato si è invece concentrato sul portare la tecnologia a rapporti su larga scala nell’economia. Questi spesso includono settori in cui le pratiche burocratiche e le complicazioni spesso ostacolano l’efficienza, come nel regno del commercio di valuta estera.

Sebbene gli ultimi commenti del Digital Currency Research Institute non indichino un’inversione della precedente politica, chiariscono gli obiettivi espliciti del sogno blockchain cinese .

È chiaro che l’adozione arriverà a livello istituzionale, ad esempio BeInCrypto ha riportato l’anno scorso la piattaforma basata su blockchain del governo per pagare le bollette che attualmente vive nella provincia di Zhejiang.

Tutto ciò sottolinea la ferma posizione della Cina di essere per “blockchain, non criptovalute”. Questa politica di firma è stata enumerata più volte dai censori statali e illustra un problema profondo per l’industria a livello globale.

Sebbene la Cina sia attualmente in testa al mondo in adozione, forse un giorno realizzerà che non si possono avere reti sicure basate su blockchain senza criptovalute.