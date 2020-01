In un’opportunità unica per i membri della comunità, il programma token Genesis di Coda Protocol preparerà i partecipanti a diventare i primi produttori di blocchi al lancio di mainnet

Coda Protocol , la blockchain più leggera del mondo, ha pubblicato il suo white paper economico per mostrare la sua politica monetaria, compresi gli incentivi progettati per massimizzare la scalabilità e la sicurezza della rete.

Allo stesso tempo, Coda lancia Genesis , un programma di token che prepara i partecipanti a diventare i primi produttori di blocchi della rete al lancio di mainnet. Le sovvenzioni di token Coda saranno distribuite ai membri fondatori di Genesis determinati dal pool di partecipanti impegnati in sfide testnet progettate per contribuire a una maggiore resilienza della rete.

Evan Shapiro , CEO e co-fondatore di O (1) Labs , il team dietro Coda Protocol , ha dichiarato: “Siamo entusiasti di condividere la struttura di incentivazione che alimenta l’ecosistema Coda nel nostro white paper economico, in particolare con i membri della nostra comunità i cui contributi sono stati così prezioso per lo sviluppo di Coda.

Crediamo nell’importanza di dare ai nostri più ardenti sostenitori l’opportunità di ricoprire il ruolo essenziale di rete del produttore di blocchi nella prossima rete principale di Coda.

Non possiamo immaginare il futuro di Coda in mani migliori che in quelle dei nostri comunità di membri coinvolti che continuano a prestare il loro tempo e le loro competenze per garantire alte prestazioni del protocollo e sostenibilità a lungo termine. “

Combinando zk-SNARK ricorsivi per un design leggero e Ouroboros per massimizzare l’inclusività nel consenso, l’architettura di Coda offre al protocollo possibilità di decentralizzazione ben oltre le blockchain legacy come Bitcoin ed Ethereum.

Il programma Genesis assicurerà che la comunità possa partecipare a garantire il decentramento all’avvio di mainnet, il che porterà a molta più sicurezza e resistenza alla censura rispetto alle architetture blockchain legacy.

Verranno selezionati fino a mille membri fondatori di Genesis per ricevere token Coda completando le sfide su testnet per aiutare a rafforzare e rafforzare la rete.

I membri della comunità possono anche supportare la crescita di Coda svolgendo compiti cruciali come la traduzione di documentazione, la composizione di articoli informativi, la moderazione di forum, la pianificazione di incontri e la segnalazione di bug.

Quando la mainnet sarà attiva, i membri fondatori della Genesis comprenderanno i produttori di blocchi iniziali della rete, poiché avranno acquisito le conoscenze tecniche necessarie per picchettare i token al completamento delle sfide testnet.

A differenza di altri protocolli di terza generazione che offrono l’1% o meno di distribuzioni di token alle loro comunità, Coda sta riservando fino al 6,7% di token per i membri fondatori di Genesis.

Inoltre, i partecipanti non devono attendere fino a quando un punto indefinito in futuro riceverà i loro token, poiché la mainnet di Coda verrà rilasciata quest’anno.

La comunità altamente coinvolta di Coda può essere attribuita all’approccio unico del protocollo al problema della scalabilità della blockchain. Le blockchain legacy come Bitcoin ed Ethereum sono incredibilmente lente e inefficienti, i problemi che derivano da requisiti di sicurezza che richiedono nodi di convalida scaricano l’intera catena per verificare nuovi blocchi.

Espandendo la dimensione del blocco, è possibile elaborare più transazioni per blocco, ma aumentano i requisiti di risorse dei nodi di convalida, il che aumenta le barriere all’ingresso. Quando un numero inferiore di nodi può unirsi, il decentramento soffre e la rete diventa più vulnerabile a un attacco del 51%.

O (1) Il CEO dei co-fondatori Evan Shapiro e il CTO Izaak Meckler hanno capito che la progettazione della rete sottostante non deve essere così faticosa dal punto di vista delle risorse.

Distribuendo zk-SNARK ricorsivi, i produttori di blocchi di Coda (la versione di “nodi” di Coda) possono condividere rapidamente le prove del corretto stato di blockchain attraverso la rete e aggiornarle facilmente quando si verificano nuove transazioni.

Questa rivoluzionaria applicazione è ciò che consente a Coda di offrire scalabilità a migliaia di transazioni al secondo, milioni di utenti e anni di cronologia delle transazioni senza sacrificare la sicurezza.

Izaak Meckler , CTO e co-fondatore di O (1) Labs , ha dichiarato: “Il programma Genesis ci consente di costruire una comunità di membri coinvolti che stanno aiutando a stabilire le regole dell’ecosistema. Tale impegno è essenziale per costruire un’infrastruttura che serve le esigenze dei suoi membri “.

Join Genesis: https://codaprotocol.com/genesis

Leggi il white paper sull’economia: https://codaprotocol.com/static/pdf/economicsWP.pdf

