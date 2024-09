Criptovalute Top per il 2018: ecco le tre migliori da tenere d’occhio sul mercato

Il 2017 è stato l’anno del bitcoin , portando la prima incursione della criptovaluta in cifre a cinque cifre e un’ondata di consapevolezza nella asset class in erba. Anche gli investitori di hedge fund come il Founders Fund di Peter Thiel hanno fatto grandi scommesse su bitcoin e l’emergere dei bitcoin futures ha contribuito a portare il trading di criptovaluta nel mondo finanziario mainstream.

Tre crypto da tenere d’occhio nel 2018

Tuttavia, bitcoin è solo una delle tante criptovalute che si stanno facendo strada e i giocatori lungimiranti nello spazio devono tenere d’occhio il futuro del settore. Le seguenti tre criptovalute hanno guadagnato una notevole notorietà a causa dei loro forti rendimenti nell’ultimo anno e offrono un buon equilibrio tra innovazione e riconoscimento degli investitori che potrebbe portare a una continua sovraperformance nel 2018.

Ripple punta sull’industria finanziaria

Ripple è recentemente diventata la seconda criptovaluta più preziosa in termini di valore totale della sua eccezionale base commerciale. Questa impennata riflette l’obiettivo di Ripple di applicare la tecnologia blockchain all’industria finanziaria.

Già, i partner Ripple ha attratto nel settore bancario di utilizzare la sua tecnologia, con il più recente annuncio venuta l’anno scorso che American Express ( NYSE: AXP ) userebbe il blockchain Ripple nei pagamenti transfrontalieri con Banco Santander ( NYSE: SAN ). Diverse altre banche globali hanno anche testato Ripple negli ultimi due anni.

Il più grande vantaggio di Ripple è che nonostante i suoi enormi guadagni nel 2017, ha di gran lunga il prezzo più basso in dollari tra le principali criptovalute. Ciò si rivolge a coloro che entrano nello spazio, che sperano che il prezzo di Ripple possa raggiungere gli stessi alti livelli del bitcoin.

Con oltre 38 miliardi di Ripple in circolazione rispetto a meno di 17 milioni di bitcoin in circolazione, questo livello di apprezzamento è improbabile, ma anche nei primi giorni del 2018, Ripple ha già registrato guadagni superiori al 35%.

Forcelle Cash Bitcoin Off

Il denaro dei Bitcoin è nato ad agosto , quindi non ha avuto più di un tempo per generare un record di ritorno come i suoi pari di criptovaluta. Ciò che ha creato il denaro bitcoin è stata una decisione tra la comunità bitcoin di rompere la criptovaluta leader in due parti.

Con molti membri della rete bitcoin che cercano di apportare modifiche per accelerare la capacità di elaborazione delle transazioni, alcuni hanno resistito, cercando di evitare modifiche importanti e invece di portare avanti blockchain di maggiori dimensioni. Il risultato è stato che il bitcoin regolare riflette la criptovaluta con l’aggiornamento, mentre il denaro bitcoin è rimasto con la blockchain non aggiornata.

Attualmente, il prezzo del denaro in bitcoin è solo una piccola parte del commercio di bitcoin. Eppure alcuni sostenitori affermano che il denaro bitcoin rimane attraente almeno quanto il suo omonimo, e stanno cercando soldi in bitcoin per negoziare vicino alla parità con bitcoin una volta che la consapevolezza pubblica si sente a proprio agio con la blockchain fork.

Che ciò accada dipende dal fatto che il pubblico generale abbracci il concetto, ma concettualmente, coloro che cercano la parità hanno un argomento ragionevole considerando le origini condivise delle due criptovalute .

Litecoin diventa pesante

Litecoin ha anche radici condivise con bitcoin, essendo stato creato come fork nel blockcoin bitcoin originale nel 2011. Le due criptovalute condividono l’obiettivo comune di facilitare i pagamenti, ed entrambi hanno un numero limitato di monete in circolazione disponibili per il mining.

Tuttavia, Litecoin è stato più veloce nell’adottare alcune caratteristiche interessanti, come gli aggiornamenti che accelerano l’elaborazione delle transazioni e un tempo di elaborazione intrinsecamente più rapido per il blocco dei dati.

Forse, cosa più importante, Litecoin ha una persona reale che sta dietro la criptovaluta. Charlie Lee ha creato il progetto che ha portato alla creazione di Litecoin, e il suo lavoro come un forte sostenitore della criptovaluta conferisce autenticità a Litecoin a cui manca il bitcoin.

I prezzi più bassi rendono inoltre Litecoin più accessibile in quantità di moneta intera rispetto al bitcoin, il che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di guadagni maggiori rispetto al bitcoin.

Attento alla volatilità della criptovaluta nel 2018

Infine, come il bitcoin, tutte queste criptovalute sono soggette a enormi quantità di potenziale volatilità dei prezzi in entrambe le direzioni. Dopo massicci riacutizzazioni nel 2017, le possibilità di correzioni per alcune o tutte queste criptovalute sono alte. I fautori della blockchain in generale, tuttavia, sosterranno che, alla fine, le tendenze al rialzo che Ripple, il denaro dei bitcoin e il Litecoin hanno visto continueranno nel 2018 e oltre.