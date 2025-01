Crescita del network crypto Grass grazie all’innovazione dell’intelligenza artificiale

Cos’è Grass?

Grass: L’Ecosistema Crypto che Rivoluziona il Settore AI

Grass rappresenta un progetto innovativo nel panorama delle criptovalute, combinando la potenza della blockchain con l’intelligenza artificiale per dar vita a un ecosistema finanziario più efficiente e sicuro. Alla base di questo protocollo si trovano algoritmi di machine learning studiati per ottimizzare le transazioni e ridurre i costi operativi della rete. La scalabilità è una delle caratteristiche distintive di Grass, il quale è in grado di gestire un elevato numero di transazioni al secondo senza compromettere la sicurezza complessiva del sistema.

Il motore di Grass è alimentato dalla blockchain di Solana, che consente l’elaborazione di oltre 4.500 transazioni per secondo (tp/s). Gli utenti partecipano attivamente al network condividendo la loro larghezza di banda in eccesso, ricevendo in cambio incentivi economici sotto forma di token. Questa interazione non solo nutre l’infrastruttura del sistema, ma permette anche di alimentare società e sistemi di intelligenza artificiale, trasformando la loro connessione di rete in una risorsa preziosa.

Un elemento chiave di Grass è la sua concezione innovativa del “data”, visto come una materia prima fondamentale nel funzionamento dell’intelligenza artificiale. I dati raccolti dagli utenti, estratti da fonti pubbliche, vengono utilizzati per sviluppare nuovi modelli di apprendimento automatico, contribuendo così a una rete di dati che sfida il dominio delle grandi aziende tecnologiche come Google e Microsoft. Definito anche come “Data layer AI”, questo approccio posiziona Grass come un attore cruciale nella democratizzazione dell’accesso ai dati nel contesto dell’AI.

A cosa serve il suo network AI?

Il network di Grass offre una serie di applicazioni significative che mostrano come la sinergia tra blockchain e intelligenza artificiale possa potenziare diversi settori. Tra i principali utilizzi della piattaforma c’è l’automazione degli investimenti, dove gli algoritmi AI sviluppati su Grass alimentano trading bot altamente sofisticati, capaci di gestire posizioni speculative in modo efficiente e con una precisione senza precedenti. Questa soluzione consente agli investitori di operare in un mercato dinamico senza la necessità di un monitoraggio costante.

In aggiunta, Grass si distingue per il suo contributo ai sistemi di pagamento sicuro. Grazie all’implementazione di smart contract, il network facilita i flussi di liquidità tra diverse entità, abbattendo le barriere tradizionali e semplificando notevolmente le transazioni. Questi smart contract si traducono in processi più rapidi e trasparenti, che aumentano la fiducia tra gli attori economici.

Un altro ambito in cui il network di Grass si dimostra cruciale è nella gestione delle supply chain. L’uso di algoritmi AI per monitorare e ottimizzare le catene di approvvigionamento porta a una miglior tracciabilità dei prodotti, riducendo i costi e aumentando la trasparenza. Ciò implica un cambiamento radicale nel modo in cui le aziende gestiscono le loro operazioni, favorendo pratiche più sostenibili e responsabili.

Complessivamente, il network di Grass è progettato per trasformare il sistema finanziario crypto, rendendolo più accessibile e inclusivo, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre crescente di utenti e investitori in questa nuova era di innovazione tecnologica.

Le ultime innovazioni crypto di Grass

Nell’ambito delle recenti innovazioni, il protocollo Grass ha segnato un’importante pietra miliare con il lancio del prodotto VALID (Video-Audio Large Interleaved Dataset) in collaborazione con Ontocord e LAION. VALID è un dataset multimodale senza precedenti, comprendente quasi 30 milioni di frammenti audio, video e testo. Questo set di dati rappresenta il primo esempio di dataset video-audio interlacciato, concepito per ottimizzare il training dei modelli di intelligenza artificiale.

La risorsa include circa 720.000 video rilasciati sotto licenza Creative Commons, rendendolo un elemento prezioso sia per sviluppatori che per ricercatori nel campo dell’AI. VALID offre la possibilità di esplorare e analizzare le interazioni tra immagini, audio e testo, facilitando lo sviluppo di intelligenza artificiale con capacità cognitive superiori.

Questa collaborazione riflette anche l’importanza di alleanze strategiche nel promuovere innovazioni tecnologiche nel mondo dell’intelligenza artificiale. Attraverso il progetto VALID, Grass non solo ha ampliato la propria offerta ma ha anche rafforzato la propria posizione come leader nel settore DePin, creando opportunità uniche per la comunità crypto.

In questo contesto, la sincronizzazione tra le varie componenti del network di Grass diventa evidente, poiché il progetto continua a esplorare territori inediti per sviluppare applicazioni AI pratiche e sostenibili. Con il rilascio di VALID, Grass si propone di migliorare l’intero ecosistema, rendendo più accessibili le tecnologie AI e creando un ambiente favorevole all’innovazione.

La crescita del network nel 2024

Nel corso del 2024, il network di Grass ha registrato un’espansione notevole, affermandosi come una delle piattaforme crypto più diffuse e utilizzate nel settore dell’intelligenza artificiale. Sin dal suo lancio avvenuto a marzo, il progetto ha attratto un vasto pubblico, evidenziato da un’impressionante crescita del 150% nel numero di utenti attivi nei primi mesi. Questo incremento è il risultato di un interesse crescente da parte del mercato per le innovazioni AI introdotte da Grass, che hanno destato la curiosità di investitori e professionisti del settore.

Le partnership strategiche con aziende tecnologiche e istituzioni finanziarie hanno rappresentato un motore fondamentale per questa crescita. Grass ha creato sinergie con importanti exchange crypto e partner infrastrutturali, migliorando le sue capacità operative e aumentando la visibilità del progetto. Le iniziative educative messe in campo mirano a spiegare le potenzialità delle criptovalute e dell’AI, attirando ulteriormente l’interesse da parte di un pubblico più ampio.

Il continuo progresso nella funzionalità del protocollo ha giocato un ruolo cruciale. Il team di sviluppo ha implementato aggiornamenti regolari e nuove caratteristiche per garantire un’esperienza utente sempre più fluida e intuitiva. Grazie a queste novità, Grass è riuscita a raccogliere con successo dati vitali, raggiungendo ben 4,36 miliardi di righe di dati e una media di 3.792 righe al giorno.

Inoltre, il network ha catalogato 1,39 miliardi di fotogrammi video e indicizzato circa 4,3 miliardi di URL per meglio supportare le proprie funzionalità. Dalla distribuzione iniziale (TGE) sono stati messi in circolazione 95,6 miliardi di token, evidenziando l’impegno di Grass verso un modello inclusivo basato sulla comunità. Con la sua presenza in 190 nazioni e oltre 109 milioni di indirizzi IP attivamente coinvolti nella condivisione di larghezza di banda, il network Grass non solo si sta affermando come un leader, ma sta anche tracciando una strada significativa verso un futuro di innovazione continua nel panorama delle crypto.

Analisi del prezzo della crypto GRASS: grande performance dal lancio spinta dall’entusiasmo AI

La performance della criptovaluta nativa del protocollo Grass, nota come GRASS, non può essere trascurata quando si discute del successo del progetto. Dopo il suo esordio nei mercati crypto, la moneta ha registrato un’immediata impennata del 400%, passando da un prezzo iniziale di 0,80 dollari a toccare quasi i 4 dollari in soli sette giorni. Questo forte slancio è stato senza dubbio alimentato dall’entusiasmo crescente per le innovazioni legate all’intelligenza artificiale, in un contesto caratterizzato da un grande interesse verso le tecnologie emergenti.

Successivamente, il valore della criptovaluta ha subito una correzione naturale, con molti trader che hanno approfittato della situazione per raccogliere profitti. Nonostante la flessione temporanea, verso la fine del 2024 GRASS ha mostrato segni di recupero, stabilizzandosi su un livello di prezzo intorno ai 2,67 dollari. In base alla capitalizzazione di mercato, questa criptovaluta ha raggiunto i 632 milioni di dollari, mentre la valutazione diluita (FDV) si attesta attorno ai 2,6 miliardi di dollari.

Guardando al futuro, il range di prezzo previsto per GRASS nel 2025 si colloca tra i 2 e i 4 dollari. Se la criptovaluta riuscirà a superare velocemente la soglia dei 4 dollari, ci sono fondati motivi per aspettarsi un ulteriore rialzo, con la possibilità di intraprendere un cammino ascendente verso nuovi traguardi. Tuttavia, una rottura al ribasso del supporto attuale potrebbe compromettere le prospettive rialziste nel breve periodo.

La preparazione e la resilienza di Grass nel panorama crypto, unite all’appeal dell’AI, potrebbero trasformarsi in un’ulteriore opportunità per attrarre investimenti. Col proseguire della narrazione sull’AI, è prevedibile che GRASS si ritagli un ruolo significativo, attirando l’attenzione di nuovi capitali e consolidando la sua posizione nel mercato delle criptovalute.