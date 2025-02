Crescita del fotovoltaico e dell’eolico: opportunità e sfide nella realizzazione dei progetti

Crescita della capacità globale di fotovoltaico ed eolico nel 2024

Nel 2024, la capacità globale di energia solare ed eolica ha conosciuto un considerevole sviluppo, con una crescita stimata del 20%. Si è passati da 3,6 a 4,4 terawatt (TW) di capacità pianificata. Tuttavia, questa espansione non è sufficiente per soddisfare l’ambizioso obiettivo di triplicare la capacità globale rinnovabile entro il 2030, come stabilito durante la COP28. Secondo il Global Energy Monitor (GEM), per raggiungere tale traguardo, sarebbe necessaria un ulteriore capacità di circa 9 TW. Tale contesto evidenzia la necessità di interventi strategici urgenti per facilitare la transizione energetica globale.

Aumento della capacità pianificata e operativa

Nel 2024 si osserva un significativo incremento della capacità pianificata e operativa nei settori del fotovoltaico e dell’eolico, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Questo si traduce in un’implementazione di almeno 240 gigawatt (GW) tra nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Tuttavia, nonostante questa espansione, i tempi di realizzazione rimangono problematici: solamente il 59% dei progetti avviati all’inizio dell’anno ha visto il completamento nei termini stabiliti, rivelando difficoltà sostanziali nel processo di installazione. La sfida principale, quindi, non è solo la crescita della capacità, bensì l’efficacia e la tempestività nella sua attuazione. L’analisi di tali dinamiche è fondamentale per comprendere le future tendenze di mercato e per adattare le politiche energetiche in funzione della velocità di implementazione.

Ritardi nei progetti e ostacoli alla realizzazione

Nel 2024, l’industria delle energie rinnovabili ha affrontato ritardi significativi nella realizzazione dei progetti, che hanno suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore. Solo il 59% delle iniziative in costruzione all’inizio dell’anno è stato completato come previsto. Allo stesso tempo, il 10% dei progetti pianificati è stato addirittura sospeso prima della loro attivazione. Le principali barriere all’avanzamento sono riconducibili a problematiche normative, difficoltà nell’integrazione nella rete elettrica e insufficienza di finanziamenti. Questi focolai di inefficienza non influenzano solo il ritmo della transizione energetica, ma sollevano anche interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine degli investimenti nelle rinnovabili e sulla capacità di raggiungere gli obiettivi climatici globali. In particolare, al di fuori delle regioni leader come la Cina e le economie del G7, i ritardi risultano ancora più gravi, evidenziando una disparità preoccupante nell’implementazione dei progetti.

Prospettive future e sfide per il settore delle rinnovabili

Le prospettive future per il settore delle energie rinnovabili nel 2024 si delineano complesse, caratterizzate da un’urgente necessità di accelerare l’implementazione delle tecnologie solari ed eoliche. Un incremento pianificato della capacità, rimanendo nella traiettoria per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2030, richiede non solo una maggiore efficienza nei processi di costruzione, ma anche un miglioramento delle politiche governative. Gli stati devono affrontare sfide significative, fra cui l’inadeguatezza delle infrastrutture di rete e gli investimenti insufficienti. Inoltre, le economie emergenti rischiano di rimanere indietro, limitate da barriere finanziarie e normative. La leadership globale nella transizione energetica, quindi, richiede un’azione congiunta, capace di integrare innovazione e stabilità normativa per garantire un futuro sostenibile.