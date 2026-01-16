Cremlino sfida Teheran: cosa si sono detti Putin e Netanyahu sull’Iran e perché cambia tutto

Contenuti della telefonata

Il Cremlino ha reso noto che **Vladimir Putin** e **Benyamin Netanyahu** hanno discusso al telefono della situazione in **Iran**, con focus su sicurezza regionale e gestione delle tensioni. Il presidente russo ha illustrato la posizione di **Mosca** sulla necessità di contenere l’escalation e preservare canali politici attivi tra gli attori coinvolti.

Nella conversazione, **Putin** ha ribadito la disponibilità russa a supportare iniziative utili a stabilizzare il quadro e a prevenire ulteriori deterioramenti. Il premier **israeliano** ha condiviso il quadro delle proprie priorità in materia di sicurezza e deterrenza, in un contesto caratterizzato da elevata incertezza.

Secondo la nota ufficiale, le parti hanno concordato sull’importanza di mantenere aperto un dialogo pragmatico. L’accento è stato posto sulla necessità di coinvolgere tutti gli **Stati interessati**, con attenzione alla gestione dei contatti multilivello e alla continuità dei canali istituzionali.

Mediazione russa e dialogo regionale

La presidenza russa ha indicato che **Mosca** intende esercitare un ruolo di mediazione “appropriato”, mirato a favorire un confronto costruttivo tra gli attori regionali coinvolti nel dossier **Iran**. La linea operativa punta a ridurre i margini di escalation e a preservare spazi negoziali utili, in coordinamento con le capitali direttamente interessate.

Secondo la comunicazione del **Cremlino**, l’approccio privilegia contatti strutturati, con scambio continuo di valutazioni tecniche e politiche. L’obiettivo è allineare i canali diplomatici bilaterali e multilaterali per creare condizioni minime di de-escalation e di gestione del rischio, mantenendo il dialogo aperto anche in fasi di alta tensione.

La mediazione proposta da **Mosca** prevede la partecipazione di tutti gli **Stati interessati**, includendo interlocuzioni discrete e consultazioni a vari livelli istituzionali. La priorità dichiarata è facilitare un quadro di comunicazione stabile, in cui le parti possano confrontarsi su misure di sicurezza, prevenzione degli incidenti e coordinamento su temi sensibili dell’area mediorientale.

Prossimi contatti e sviluppi diplomatici

Il **Cremlino** ha segnalato l’intenzione di proseguire i contatti con **Israele** “a vari livelli”, definendo un calendario di interlocuzioni che includerà canali politici e tecnici, con aggiornamenti periodici sul dossier **Iran**. I referenti diplomatici lavoreranno su piste parallele per assicurare continuità negoziale e coordinamento tra le capitali coinvolte.

La prosecuzione dei colloqui punterà a consolidare linee di comunicazione dirette tra **Mosca** e **Gerusalemme**, con possibile attivazione di tavoli ristretti per la gestione delle criticità di sicurezza. La priorità operativa resta preservare la stabilità regionale, minimizzando i rischi di fraintendimenti strategici tra gli attori interessati.

Fonti ufficiali indicano che l’agenda comprenderà aggiornamenti sulla situazione sul terreno, scambio di valutazioni su misure di de-escalation e coordinamento su eventuali passi diplomatici con partner terzi. La struttura dei contatti, multilivello e continuativa, è concepita per garantire rapidità decisionale e verifica costante degli impegni assunti.

FAQ