Crans-Montana scossa dall’inchiesta: richiesta di procuratore straordinario svela retroscena inattesi

Richiesta di procuratore straordinario

Miriam Mazou, legale di una delle vittime dell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, ha formalizzato la richiesta di nominare un procuratore straordinario esterno al Cantone Vallese. La domanda, annunciata nel telegiornale serale di RTS, mira ad affidare l’incarto a una figura indipendente per rafforzare la credibilità dell’inchiesta su una tragedia con 40 morti.

L’avvocata precisa di non mettere in discussione la giustizia vallesana né la procuratrice incaricata, ma richiama una base legale cantonale che consente la nomina di un magistrato esterno in presenza di “motivi importanti”. La portata eccezionale del caso e le possibili implicazioni di autorità locali rappresentano, secondo Mazou, elementi sufficienti a giustificare l’intervento.

Tra le ipotesi operative, Mazou apre anche alla soluzione di un procuratore straordinario con funzioni di coordinamento dell’attività dei magistrati locali, senza sottrarre loro integralmente il fascicolo. L’obiettivo è assicurare un’indagine percepita come totalmente autonoma e inattaccabile, in linea con le aspettative della famiglia assistita.

Reazioni delle autorità vallesane

Le autorità del Cantone Vallese respingono le critiche sulla gestione dell’inchiesta, parlando di pregiudizi esterni e difendendo la strategia del Ministero pubblico. Sostengono l’operato della procuratrice e rivendicano la piena capacità del sistema cantonale di affrontare un caso di tale complessità.

Di fronte alla richiesta di un procuratore straordinario, precisano che la legge cantonale già prevede strumenti per rafforzare l’inchiesta quando emergono motivi rilevanti, senza compromettere le competenze locali. Resta centrale, secondo le autorità, garantire continuità investigativa e rispetto delle procedure.

La linea istituzionale insiste sull’assenza di interferenze politiche e sulla necessità di evitare sovrapposizioni che possano rallentare le attività. L’eventuale nomina esterna, qualora valutata, dovrebbe integrarsi in modo coordinato con i magistrati vallesani, preservando trasparenza e tempi certi.

Garanzie di indipendenza e imparzialità

La difesa sottolinea che l’azione giudiziaria deve preservare non solo l’autonomia effettiva ma anche la sua percezione pubblica. Per questo, la nomina di un procuratore esterno è indicata come strumento per rafforzare la fiducia collettiva, specie in un caso con 40 vittime e possibili profili che coinvolgono autorità locali.

L’ordinamento del Cantone Vallese contempla la designazione di un magistrato straordinario in presenza di “motivi importanti”, criterio ritenuto soddisfatto per la gravità e l’eccezionalità dei fatti. Una soluzione di coordinamento con i procuratori già attivi, senza esautorazione totale, viene prospettata per coniugare continuità e terzietà.

L’obiettivo dichiarato è garantire un’indagine condotta con massima trasparenza, al riparo da conflitti reali o percepiti, assicurando che ogni passaggio procedurale risulti verificabile e inattaccabile. La famiglia assistita chiede condizioni che consentano un lavoro sereno e riconoscibile come indipendente.

FAQ

  • Chi ha richiesto il procuratore straordinario?
    L’avvocata Miriam Mazou, legale di una delle vittime.
  • Per quale caso è stata avanzata la richiesta?
    L’inchiesta sull’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana.
  • Qual è la motivazione principale?
    Rafforzare indipendenza e apparenza di imparzialità dell’indagine.
  • La legge cantonale lo permette?
    Sì, il Cantone Vallese prevede la nomina esterna per “motivi importanti”.
  • Il procuratore straordinario sostituirebbe i locali?
    Potrebbe anche assumere un ruolo di coordinamento senza togliere l’incarto ai magistrati vallesani.
  • Qual è la posizione delle autorità vallesane?
    Respingono le critiche, difendono la strategia del Ministero pubblico e la continuità dell’inchiesta.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    RTS (radiotelevione romanda), che ha ospitato l’annuncio nel telegiornale serale.

