Crans-Montana barista sorpresa in fuga con l’incasso: il dettaglio che sconvolge la pista della strage

Ipotesi sul video di sorveglianza

Crans-Montana, indiscrezione da Bastion Media: esisterebbe un filmato di sorveglianza comunale che mostrerebbe Jessica Moretti, titolare del Constellation, fuggire dal locale subito dopo l’innesco dell’incendio con la cassa sotto il braccio. L’informazione non ha ancora ricevuto conferme ufficiali dalle autorità né dal Comune. La ricostruzione descrive l’uscita precipitosa pochi minuti dopo l’inizio del rogo.

Se autentico, il video aggraverebbe la posizione dei coniugi Moretti, già al centro dell’inchiesta sulla strage di Capodanno. Il dettaglio della cassa implicherebbe la sottrazione dell’incasso della serata, presumibilmente pagato dalle stesse vittime intrappolate nel locale. Restano ignote l’integrità delle immagini, il contesto temporale esatto e l’angolo di ripresa.

Fonti investigative non commentano nel merito e rimandano a verifiche tecniche su catena di custodia, timestamp e autenticità. Il Comune di Crans-Montana non ha diffuso estratti o trascrizioni del presunto filmato. Gli inquirenti valutano l’eventuale acquisizione ufficiale e l’incrocio con altre telecamere della zona per consolidare o smentire la sequenza riportata dal sito.

Profilo dei titolari e ascesa a Crans-Montana

Jacques Moretti, 49 anni, e Jessica Moretti, 39, originari della Corsica, sono arrivati a Crans-Montana nel 2015, costruendo in tempi rapidi una presenza dominante nella nightlife locale. In un decennio hanno creato quattro società e ottenuto la gestione di tre locali, tra cui il Constellation, in un mercato dove l’affitto di spazi commerciali analoghi può raggiungere i 40mila euro mensili.

Jacques, noto in città come “il Corso”, è descritto come figura riconoscibile, corporatura minuta e occhiali scuri, protagonista della scena serale della località. In passato, secondo cronache dell’isola, avrebbe incrociato inchieste su prostituzione e truffa, vicende che i conoscenti sostengono fossero seguite da una vita ricostruita in Svizzera.

Jessica, con anni di studio e permanenza in Costa Azzurra, ha affiancato il marito nella gestione, contribuendo all’espansione nei locali Le Senso e Le Vieux Chalet. L’ascesa veloce ha alimentato attenzione e consenso, ma anche pressioni economiche e operative coerenti con la dimensione delle attività.

Prima della tragedia di Capodanno, i coniugi erano considerati tra i protagonisti dell’intrattenimento locale, simbolo di un modello imprenditoriale aggressivo e ad alta esposizione finanziaria.

Elementi contestati nell’indagine

Gli inquirenti contestano materiali d’arredo e rivestimenti potenzialmente infiammabili, che a contatto con le fiamme delle candele avrebbero accelerato la propagazione del rogo nel Constellation. La dinamica indica un innesco rapido e un carico combustibile elevato, con sviluppo di fumi densi che avrebbero compromesso la visibilità e la fuga.

Sotto esame l’uscita di sicurezza di circa un metro e mezzo: la larghezza sarebbe stata ridotta rispetto agli standard, limitando il deflusso delle persone nelle fasi concitate. Le prime verifiche suggeriscono anche criticità sulle porte della veranda, che si sarebbero aperte in senso contrario alla direzione di esodo, creando un collo di bottiglia.

Rilevanza investigativa assume la testimonianza di Paolo Campolo, analista finanziario italiano intervenuto durante l’emergenza: secondo il suo racconto una delle porte non si sarebbe aperta, ipotesi di chiusura o malfunzionamento da verificare tecnicamente. Gli accertamenti incrociano perizie su impianti, certificazioni di conformità e manutenzioni.

La Procura acquisisce planimetrie, video, registri e atti amministrativi per ricostruire la catena delle responsabilità, inclusi eventuali profili di negligenza nella gestione del rischio incendio e nell’organizzazione delle vie di fuga.

Reazioni e scenari giudiziari

“Accetteremo ciò che deciderà la giustizia”, ha dichiarato Jacques Moretti, mentre la posizione dei coniugi Moretti si complica con l’avanzare delle verifiche tecniche. L’inchiesta sulla strage di Capodanno punta a chiarire eventuali profili di colpa nella sicurezza del locale.

Le autorità valutano misure cautelari e responsabilità amministrative legate a permessi, materiali e gestione afflussi, con possibili contestazioni per violazioni delle norme antincendio e impedimento delle vie di esodo.

In campo periti indipendenti per audit su conformità, evacuazione e tempi di risposta. L’eventuale riscontro del presunto video da Crans-Montana inciderà sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulle strategie difensive.

La fase istruttoria prosegue con audizioni, sopralluoghi e incrocio dei dati forensi; priorità a catena di custodia dei filmati, timeline degli eventi e verifica delle responsabilità tra proprietà, gestione e fornitori.

FAQ

Quali sono i principali elementi al centro dell’indagine?

Rivestimenti infiammabili, uscite di sicurezza ridotte, porte con apertura invertita e testimonianze su possibili blocchi delle uscite.

Se autentico, potrebbe rafforzare ipotesi accusatorie e definire la timeline, ma non è stato ancora ufficialmente confermato.

Jacques e Jessica Moretti , gestori del Constellation e di altri locali a Crans-Montana .

Disposizioni su prevenzione incendi, materiali, conformità delle vie di fuga e gestione dell’evacuazione.

Perizie su materiali, impianti, planimetrie, flussi di esodo, manutenzioni e analisi dei filmati.

Hanno dichiarato di accettare le decisioni della giustizia; la loro posizione dipenderà dagli esiti delle perizie e delle prove raccolte.

“Accetteremo tutto ciò che deciderà la giustizia”, ha affermato Jacques Moretti, mentre gli inquirenti consolidano la cornice probatoria su sicurezza, gestione del locale e dinamica dell’evacuazione. La Procura scandisce la timeline con audizioni, sopralluoghi e acquisizioni documentali.

Possibili capi d’imputazione ruotano attorno a violazioni delle norme antincendio, inadeguatezza delle uscite e presunte omissioni gestionali. In valutazione anche profili di responsabilità amministrativa delle società riconducibili ai Moretti.

L’eventuale autenticazione del filmato di Crans-Montana potrebbe incidere su misure cautelari e strategie difensive, orientando la qualificazione giuridica dei fatti. Centrale la verifica della catena di custodia e dei metadati dei video acquisiti.

I periti indipendenti analizzano conformità impiantistica, materiali e percorsi di esodo, mentre il fascicolo si arricchisce di planimetrie, permessi e manutenzioni. Priorità a ricostruzione cronologica degli eventi e attribuzione delle responsabilità tra proprietà, gestione e fornitori.