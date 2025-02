CPB e visto conformità: novità e conseguenze per il Modello IVA 2025

### I benefici del concordato preventivo biennale nel Modello IVA 2025

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità dei benefici fiscali associati al Concordato Preventivo Biennale (CPB) già a partire dal primo anno di adesione, in particolare nel Modello IVA 2025 che si riferisce all’anno d’imposta 2024. Questo chiarimento, emesso il 24 febbraio 2025, ha risolto dubbi riguardanti l’esonero dal visto di conformità, cruciale per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA. Ad esempio, i contribuenti che accettano il CPB possono godere di un esonero fino a 70.000 euro annuali, rendendo i processi di gestione finanziaria notevolmente più fluidi e privi di ostacoli burocratici. Grazie a questa disponibilità immediata, le aziende possono implementare strategie fiscali più efficaci e prevedere una riduzione delle incertezze legate a potenziali contestazioni.

### Esonero dal visto di conformità: cosa significa per i contribuenti

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità rappresenta un significativo passo avanti per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questo esonero, limitato a un massimo di 70.000 euro per anno, è applicabile sia alla compensazione dei crediti IVA che al loro rimborso. L’assenza di questo obbligo burocratico consente ai contribuenti di gestire in modo più snello le proprie liquidità e di evitare ritardi nell’ottenimento dei rimborsi. La semplificazione del processo permette, quindi, una pianificazione finanziaria più aggressiva e strategica, potenzialmente migliorando la competitività delle imprese. La possibilità di accedere a tali vantaggi sin dal primo anno rende il CPB uno strumento attraente per chi cerca di ottimizzare la propria posizione fiscale prima ancora della scadenza annuale della dichiarazione IVA.

### Prospettive future del CPB e riforme fiscali in arrivo

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) segna un’evoluzione sostanziale nel panorama fiscale italiano e si inserisce in un contesto di riforme tese a semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari. Le prospettive future del CPB si delineano all’insegna di una continua ottimizzazione degli incentivi fiscali e delle misure predisposte dall’Amministrazione finanziaria. Dopo la prima edizione del biennio 2024-2025, la prevista seconda edizione, per il periodo 2025-2026, non ha ancora ufficializzato una proroga per l’adesione, ma sono alte le aspettative per una successiva estensione delle agevolazioni e una semplificazione delle procedure di accesso.

In questo scenario, gli operatori economici sono chiamati a rimanere vigili e informati riguardo alle eventuali modifiche normative, affinché possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità offerte dal CPB. È fondamentale notare che l’adesione a questo strumento non solo consente un migliore controllo della propria posizione fiscale ma contribuisce a creare un ambiente più collaborativo tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Le riforme future potrebbero portare all’introduzione di misure complementari, rendendo il CPB un tassello sempre più centrale nella pianificazione fiscale strategica delle imprese italiane.