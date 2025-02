Courmayeur: un weekend di design tra montagna e innovazione creativa superiore

Attività e installazioni al Courmayeur Design Weekend

Il Courmayeur Design Weekend rappresenta un appuntamento di alto profilo nel panorama del design internazionale, dove attività e installazioni si intrecciano in modo affascinante. Qui, l’innovazione trova spazio tra le montagne, offrendo un contesto unico per esplorare la creatività. Durante questo evento di quattro giorni, si alternano mostre, laboratori e incontri con designer, arricchendo il dibattito e la riflessione sul design contemporaneo. Le installazioni, frutto di collaborazioni con istituzioni prestigiose come **Courmayeur Mont Blanc** e l’**Associazione per il Disegno Industriale**, si snodano attraverso il territorio, permettendo un dialogo diretto tra arte e natura. I visitatori possono vivere esperienze immersive, scoprendo come il design possa rispondere a tematiche importanti come la sostenibilità e l’originalità.

Mostre e talk di design

Il **Courmayeur Design Weekend** è un palcoscenico ideale per il confronto e l’ispirazione all’interno del mondo del design. La manifestazione offre un programma ricco di **mostre** e **talk** che mettono in evidenza l’eccellenza del design contemporaneo. Tra i relatori, spicca la presenza di **Alberto Meda**, ingegnere e designer di fama, che ha condiviso la propria visione innovativa con il talk “**Talk on Top**” al **Pavillon di Skyway Monte Bianco**. Meda, con il suo bagaglio di premi e riconoscimenti, ha raccontato la propria esperienza di design e le direzioni impreviste che ha affrontato nel corso della sua carriera.

In aggiunta, il **Caffè della Posta** ha ospitato una raffinata esposizione dedicata alle **caffettiere progettate dalla celebre collezione di Giulio Iacchetti**. Queste opere, oltre a rappresentare un patrimonio culturale di design, evidenziano come ogni artista interpreti il tema della funzionalità e dell’estetica in modo originale. Con la partecipazione di designer di fama e di talenti emergenti, il **Courmayeur Design Weekend** si posiziona come un crocevia di idee, in cui il dialogo e l’innovazione sono al centro dell’evento.

Design in bianco: omaggi e collezioni

La mostra “Continuiamo ad andare in bianco”, curata da **Giulio Iacchetti** e **Giulio Cappellini**, rappresenta un omaggio distintivo a **Courmayeur** e alla sua inconfondibile neve. Esplorare il design attraverso la lente del colore bianco offre una prospettiva unica, in cui ogni oggetto diventa un simbolo della purezza e della funzionalità. **Cappellini** sottolinea che il bianco, tradizionalmente legato sia al design moderno che classico, permette di esaltare le forme degli oggetti, cambiando completamente la loro espressione a seconda della palette di colori. Questa esposizione non solo celebra oggetti iconici del passato ma presenta anche creazioni contemporanee, evidenziando la loro eternità e il loro valore intrinseco nel contesto quotidiano.

Ogni pezzo esposto, che spazia da articoli di uso comune a veri e propri capolavori del design, racconta una storia e invita alla riflessione su come il design possa resistere alla prova del tempo. **Iacchetti** afferma che la mostra è un messaggio forte: i veri oggetti di design possiedono una qualità intrinseca che va oltre la moda, rimanendo desiderabili e attuali negli anni a venire.

Installazioni emozionanti e direzioni impreviste

Tra le installazioni che caratterizzano il **Courmayeur Design Weekend**, spicca “**Aritmia**”, concepita dal duo **Mario Trimarchi** e **Cristian Catania** nella suggestiva Chiesa Valdese. Questa installazione offre un percorso immersivo nel buio, dove luci pulsanti e suoni affascinanti creano un’atmosfera unica, evocando un’esperienza che coinvolge i sensi in modo profondo. L’intento di Catania è di dimostrare come il **Design Weekend** non sia solo un evento temporaneo, ma possa lasciare un’impronta duratura nella comunità, rendendo i luoghi espositivi accessibili a tutti. Questo approccio è un regalo significativo per la città, poiché sottolinea l’importanza dell’accessibilità nel design.

Un’altra installazione intrigante è “**Di lì e di là**”, creata dal designer britannico **Nicholas Bewick** in **Piazza Brocherel**. Quest’opera è dedicata a una serie di frecce decorate, che rappresentano le direttive del progetto collettivo “Dis Quois”, giocando con il significato sia fonetico che visivo di indicare direzioni. Bewick invita i visitatori a esplorare strade e sentieri inaspettati attraverso una narrazione visiva che stimola curiosità e riflessione, rendendo l’installazione un vero e proprio punto di attraversamento tra passato e futuro.

In un clima festoso, le slitte d’autore sono state presentate nella piazza centrale di **Courmayeur**, opera di **Michele Rossi** di **PARK Associati** e **Gino Garbellini** di **PIUARCH**. Queste slitte, decorate da un selezionato gruppo di archistar, sono state messe all’asta per sostenere **Soroptimist**, un’organizzazione che promuove i diritti delle donne e la parità di genere. L’asta benefica ha attirato l’attenzione non solo per l’aspetto artistico ma anche per il messaggio sociale, unendo creatività e solidarietà in un contesto unico come quello montano.