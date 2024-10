Cosa succede alle criptovalute sequestrate: guida ai processi e alle conseguenze

Cosa significa la confisca di criptovalute?

La confisca di criptovalute rappresenta un intervento delle autorità volto alla cattura di beni digitali, frequentemente attuato nel contesto di indagini legali. Questa misura può verificarsi in situazioni di frode, riciclaggio di denaro o altre attività illecite. Se le forze dell’ordine sospettano che un individuo o un’entità stia usando criptovalute per fini illeciti, possono procedere con il sequestro delle risorse digitali dai wallet associati.

Generalmente, i fondi confiscati vengono trasferiti a portafogli controllati dal governo fino alla conclusione del processo giudiziario. Qualora l’imputato venga riconosciuto colpevole, queste criptovalute verranno vendute o messe all’asta. In caso contrario, se viene dimostrata l’innocenza, i beni digitali sono restituiti al legittimo proprietario.

Il sequestro può verificarsi in diverse circostanze, come durante un arresto, sotto un mandato di perquisizione, o tramite un mandato di sequestro che individua specificamente i beni da confiscare. È importante notare che i mandati di sequestro relativi alle criptovalute sono solitamente emessi per exchange o custodi istituzionali, piuttosto che per utenti privati. Il mandato indicherà l’indirizzo del wallet dell’exchange e le motivazioni alla base del sequestro.

Di conseguenza, l’exchange è obbligato a fornire le chiavi private associate a quel wallet per consentire l’accesso ai beni da parte delle autorità. Per evitare responsabilità e conseguenze legali potenzialmente gravi, gli exchange generalmente collaborano e forniscono le chiavi richieste. Tuttavia, ciò solleva una questione cruciale, in quanto la necessità per gli exchange di cedere le chiavi private sotto costrizione legale contrasta con l’etica decentralizzata su cui si fondano le criptovalute.

Nonostante il mandato di sequestro sia il metodo più comune, non è l’unico strumento a disposizione delle agenzie di enforcement per confiscare criptovalute come Bitcoin. Infatti, è possibile anche attuare il sequestro attraverso un procedimento di confisca, che comporta la perdita definitiva di un bene come stabilito da un’ordinanza giuridica. Normalmente, i sequestri avvengono prima della confisca, e non tutti i beni sequestrati sono soggetti a confisca.

È da notare che nel novembre 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato quasi 9 milioni di dollari in Tether (USDT), fondi identificati come associati a truffe di tipo “pig butchering”.

Processo di sequestro delle criptovalute

Il processo di sequestro delle criptovalute differisce significativamente dalle procedure tradizionali riguardanti la confisca di beni materiali come appartamenti, veicoli o gioielli. Mentre i beni tangibili possono essere rimossi fisicamente, il sequestro delle criptovalute richiede l’accesso alla chiave privata essenziale per sbloccare e trasferire i fondi. Questo aspetto introduce una sfida unica, in quanto le autorità si trovano ad affrontare la questione della sicurezza e della legittimità nell’acquisizione di tali chiavi.

In pratica, le forze dell’ordine spesso collaborano con gli exchange presso cui è ospitato il wallet della criptovaluta per accedere e recuperare i fondi. Questa modalità è particolarmente efficace nel caso di wallet software, comunemente noti come hot wallet, giacché gli exchange sono generalmente in possesso di una copia della chiave privata. Tuttavia, il sequestro di hardware wallets o cold wallets, che sono offline e posseduti privatamente, può risultare più complesso. In questi casi, le autorità possono dover ricorrere a tecniche di hacking per accedere ai fondi.

Una volta effettuato il sequestro, le criptovalute sono messe in sicurezza dalle autorità, che possono decidere di liquidarle. La liquidazione, però, richiede generalmente un’ordinanza del tribunale e può richiedere anni per essere completata. Dopo che i beni sono stati liquidati, i proventi sono destinati o alle vittime di crimini o ripartiti tra gli enti governativi coinvolti nel caso. A tal proposito, nel 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha istituito l’Unità di Sfruttamento delle Attività Virtuali (VAXU) all’interno del Federal Bureau of Investigation (FBI), dedicata all’analisi della blockchain e ai sequestri di beni virtuali. VAXU lavora in sinergia con il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del DOJ nelle procedure di sequestro.

In alcune circostanze, le agenzie governative possono ricorrere a un processo noto come confisca amministrativa. In tali procedure, l’agenzia statale può sequestrare beni senza accusare i titolari del wallet di alcun crimine. Questo approccio significa che, senza un’udienza in tribunale, si corre il rischio di perdere la propria criptovaluta. Questa discrepanza nella protezione legale ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all’equità delle procedure di sequestro e confisca, riducendo la fiducia degli utenti nel sistema legale.

Quando vengono sequestrati gli asset crypto?

Il sequestro di criptovalute da parte delle autorità avviene principalmente quando tali asset sono utilizzati in attività illecite, come evasione fiscale, riciclaggio di denaro, frodi o traffico di droga. Se un soggetto è identificato come utilizzatore di criptovalute per scopi illegali, le forze dell’ordine possono considerare le sue risorse digitali come “proventi di un reato”, rendendole pertanto suscettibili di sequestro.

L’obiettivo alla base di tali operazioni di sequestro è duplice: da un lato, si cerca di fermare le attività criminali, dall’altro, si punta a recuperare fondi considerati rubati o frutto di comportamenti illeciti. Gli attori criminosi, approfittando delle transazioni “anonime” che le criptovalute possono offrire, cercano di nascondere il movimento dei loro beni. Tuttavia, grazie alla natura trasparente delle blockchain, le autorità possono segnalare e tracciare i “breadcrumb” lasciati dai fondi, permettendo così di identificare le risorse collegate a comportamenti illeciti e procedere al congelamento o sequestro dei wallet coinvolti.

La decisione di procedere al sequestro di asset crypto è anche influenzata dalle considerazioni logistiche da parte degli investigatori. Ad esempio, l’agenzia giudiziaria deve valutare le sfide legate alla potenziale confisca o alla gestione di quegli asset, nonché l’effettivo valore delle criptovalute in questione. Spesso, la rapidità con cui agire è cruciale, dato che il mercato delle criptovalute è altamente volatile, il che può influenzare il valore degli asset sequestrati nel tempo.

Recenti report hanno mostrato un crescente interesse da parte delle agenzie di enforcement per affrontare le attività fraudolente associate alle criptovalute, evidenziando una maggiore insistenza su operazioni di sequestro in situazioni di frode informatica. Gli elementi presi in considerazione possono includere le dimensioni della frode e l’impatto globale delle attività illecite, ampliando così la gamma di azioni legali disponibili alle autorità.

È importante notare che mentre il sequestro di criptovalute sta diventando una pratica sempre più comune, la complessità delle leggi che regolano questi asset digitali varia notevolmente da un paese all’altro, rendendo così la questione della confisca un tema di attualità e discussione nel panorama giuridico internazionale.

Cosa succede dopo il sequestro delle criptovalute?

Negli Stati Uniti, una volta che i fondi di un individuo vengono sequestrati in base a leggi civili, il soggetto interessato deve assumere un legale specializzato in confisca degli asset per presentare una richiesta verificata presso l’agenzia che ha effettuato il sequestro. Questo passaggio è cruciale, poiché l’agenzia ha un termine di 90 giorni per presentare un reclamo di confisca dei fondi o restituire la criptovaluta.

Nel caso in cui l’agenzia decida di intentare un reclamo di confisca, il tribunale emetterà un avviso a tutte le parti coinvolte, invitandole a presentare il proprio caso. L’avvocato del soggetto può quindi presentare una risposta, controricorso e una richiesta di archiviazione del reclamo dell’agenzia. Se si riesce a dimostrare validamente il proprio caso, il tribunale potrebbe archiviare la causa dell’agenzia contro l’individuo e ordinare il rimborso delle spese legali sostenute insieme alla restituzione degli asset crypto sequestrati.

Se l’agenzia ha avviato un procedimento penale contro il soggetto, la situazione può complicarsi ulteriormente. In questi casi, il soggetto deve difendersi anche da altre accuse penali. Non di rado, gli imputati optano per accordi di colpevolezza, i quali possono esentare dal bisogno di un mandato di sequestro. In simili circostanze, gli imputati possono scegliere di rinunciare volontariamente alle chiavi private come parte di un accordo di patteggiamento.

Nel Regno Unito, la gestione delle criptovalute sequestrate segue le linee del Proceeds of Crime Act 2002. Qui, come per altri beni confiscati, il 50% dei fondi va al Ministero dell’Interno, mentre il restante 50% viene suddiviso tra forze di polizia, servizi di accusa della Corona e tribunali. È prevista anche la possibilità di restituire parte delle criptovalute confiscate alle vittime di crimine.

In Europa, quando si scoprono transazioni illecite di criptovalute, le autorità cercano un’ordinanza del tribunale per congelare o confiscare i fondi. Per implementare tale ordinanza, collaborano con le piattaforme di scambio. Nei casi transfrontalieri, agenzie di regolamentazione come Europol possono fornire assistenza. La criptovaluta confiscata viene conservata in portafogli sotto il controllo del governo, e, a seconda delle leggi nazionali, possono aver luogo aste o liquidazioni dopo una condanna.

A differenza di questo approccio, in India le forze dell’ordine, come l’Enforcement Directorate (ED) e le squadre locali anti-crimine informatico, possono operare sia in modo collaborativo che autonomo durante il sequestro delle criptovalute. Quando vengono rilevate attività illecite, le autorità possono richiedere un mandato di tribunale per ordinare all’exchange di congelare o sequestrare gli asset. Fino alla decisione finale del tribunale, le criptovalute confiscate vengono mantenute in portafogli sotto supervisione governativa, ma il processo legale può richiedere tempi notevoli, date le attuali mancanze di chiarezza nelle normative legali relative ai crimini legati alle criptovalute.