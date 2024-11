Cop29 Baku cerca mille miliardi: come salvare il clima ora

Mille miliardi per il clima: gli obiettivi di Cop29

La conferenza Cop29 che si sta svolgendo a Baku si pone l’ambizioso obiettivo di mobilitare mille miliardi di dollari per affrontare le questioni climatiche globali. Questo congresso rappresenta una piattaforma cruciale per delineare strategie finanziarie destinate a rafforzare le iniziative climatiche e di sostenibilità, con un forte focus sulla protezione dell’ambiente e sulla mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici.

Una delle principali aree di discussione sarà la varietà di risorse finanziarie necessarie. Sarà possibile includere un mix di finanziamenti pubblici e privati, come contributi a fondo perduto, prestiti e investimenti. Inoltre, le delegazioni dovranno decidere come distribuire queste risorse, siano esse destinate alla mitigazione, all’adattamento o al supporto per le perdite e i danni subiti dai Paesi più vulnerabili. L’efficacia di queste misure dipenderà anche dalla rapidità con cui si riusciranno a definire accordi concreti e sostenibili, considerando le scadenze auspicabili del 2030 o 2035.

Tipologie di finanza per il clima

La finanza climatica rappresenta un asse centrale nei negoziati di Cop29, e le opzioni sono molteplici. I contributi a fondo perduto, o grants, sono fondamentali per sostenere le iniziative nei paesi in via di sviluppo, dove le necessità finanziarie sono elevate, ma le risorse limitate. I prestiti, sebbene possano garantire accesso a fondi immediati, comportano il rischio di indebitamento, specialmente in nazioni già vulnerabili.

Accanto a queste modalità, gli investimenti privati possono svolgere un ruolo cruciale per incrementare le risorse disponibili. Tuttavia, la chiave sarà l’assegnazione delle competenze e delle risorse: quale proporzione destinare alla mitigazione degli effetti climatici, e quale all’adattamento degli ecosistemi e delle comunità impattate? La questione delle perdite e dei danni subiti dai paesi in difficoltà risulta altrettanto rilevante, richiedendo un’attenzione specifica nei negoziati.

È evidente che la scelta delle tipologie di finanza avrà un impatto profondo sull’efficacia degli interventi climatici; per questo, la definizione di un approccio bilanciato che contempli tutte queste dimensioni sarà fondamentale per il successo della conferenza.

La partecipazione del settore privato

Il ruolo del settore privato nella finanza climatica è diventato sempre più cruciale, specialmente in vista degli ambiziosi obiettivi di Cop29. La presenza di investitori, aziende e testimonianze di best practices sarà fondamentale per catalizzare fondi significativi. Gli operatori privati possono apportare non solo risorse finanziarie, ma anche innovazione tecnologica e gestione efficiente, ottimizzando l’utilizzo delle finanze pubbliche. In un contesto in cui le risorse statali sono limitate, il coinvolgimento del settore privato potrebbe risultare decisivo per finanziare progetti di sostenibilità.

Le aziende possono contribuire attraverso investimenti diretti in progetti green, emissioni di green bonds e partenariati pubblico-privati. Tuttavia, è necessario creare un quadro normativo favorevole e incentivi che stimolino l’interesse degli investitori. Inoltre, il settore privato deve essere pronto a misurarsi con sfide profitto-sostenibilità, trovando un equilibrio tra ritorno economico e responsabilità sociale. L’inclusione di queste dinamiche all’interno dei negoziati potrebbe inaugurare una nuova era di collaborazioni fruttuose per il clima.

Assenze di peso e impatti politici

Nel contesto della Cop29, l’assenza di figure chiave sta creando un alone di incertezza politica. Diversi leader di stati rilevanti non parteciperanno all’evento, e questa mancanza potrebbe influire significativamente sul corso delle negoziazioni. Tra i più noti forfait spicca quello del presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, che non sarà presente. Allo stesso modo, la cancelliera tedesca Scholz è assente, impegnata in una crisi di governo, e il presidente francese Macron non parteciperà a causa di attriti con il governo azero. La sua assenza, unita a quella di diverse organizzazioni non governative francesi, segna un altro colpo ai lavori della conferenza.

Il summit, previsto per martedì e mercoledì, vedrà comunque la partecipazione di delegazioni da quasi duecento paesi, anche se la presenza del commissario per l’azione climatica dall’UE, Wopke Hoekstra, potrebbe non bastare a risollevare le aspettative. Le recenti alluvioni in Spagna avranno avuto un impatto diretto sulla posizione negoziale dell’Unione Europea, costringendo a reindirizzare risorse verso l’adattamento ai cambiamenti climatici e rendendo il contributo spagnolo, guidato da Pedro Sanchez, particolarmente rilevante. Di conseguenza, le assenze di peso potrebbero alterare le dinamiche di potere e influenzare le decisioni strategiche, inducendo a uno scenario meno favorevole per gli obiettivi climatici concordati.

Il dibattito tra Global South e Global North

Il conflitto tra le esigenze del Global South e del Global North rappresenta una delle questioni più delicate durante la Cop29. Il Global South, composto da paesi in via di sviluppo, richiede un periodo di finanziamento che sia equo e adeguato alle sue esigenze, sottolineando come molte di queste nazioni non abbiano contribuito storicamente alla crisi climatica. La richiesta è chiara: i fondi devono fluire dai paesi maggiormente sviluppati verso le nazioni che affrontano le sfide più gravi, soprattutto in considerazione della loro vulnerabilità agli eventi climatici estremi.

Al contrario, le nazioni del Global North, in particolare quelle industrializzate, spingono per legittimare le risorse finanziarie attraverso impegni concreti nella decarbonizzazione, sottolineando la necessità di misure che assicurino la competitività industriale e tecnologica. Questa disparità di interessi imprime una tensione significativa nelle trattative, rendendo la definizione di un approccio comune particolarmente complessa. L’atteggiamento della Cina, anch’essa un attore chiave nel panorama globale, potrebbe influenzare le dinamiche: la potenza asiatica, pur dichiarando obiettivi ambiziosi, ha mostrato ambivalenza nel manifestare la propria disponibilità al dialogo, complicando ulteriormente il quadro di negoziazione.