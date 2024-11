CoopVoce presenta Evo 20: offerte innovative per una comunicazione più conveniente

Offerta CoopVoce Evo 20: Dettagli e vantaggi

A partire dal 28 ottobre 2024, CoopVoce ripropone l’offerta Evo 20, una soluzione vantaggiosa per i nuovi clienti che optano per la portabilità del numero. Questa offerta, disponibile al costo mensile di 4,90 euro, garantisce una serie di vantaggi significativi. In particolare, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e ben 20 GB di traffico dati in tecnologia 4G. La disponibilità dell’offerta è prevista fino al 27 novembre, salvo eventuali proroghe, e include possibilità di attivazione anche tramite eSIM.

È importante sottolineare che, rispetto alla promozione precedente che prevedeva primi mesi e attivazione gratuiti, l’attuale versione prevede solo il costo di attivazione gratuito, con il primo mese da pagare. CoopVoce consente anche l’acquisto di una Self SIM nei punti vendita Coop, al costo di € 9,90, che comprende sia l’attivazione che un mese di utilizzo. Per i già clienti, l’attivazione è possibile con un contributo una tantum di 9,90 euro prelevato dal credito residuo, unitamente al pagamento anticipato del primo mese.

Modalità di attivazione e costi

Per attivare l’offerta Evo 20, i nuovi clienti possono scegliere tra diverse modalità per semplificare il processo. A partire dal 28 ottobre 2024, è possibile richiedere l’attivazione sia online che presso i punti vendita Coop. Il costo per la sottoscrizione è fissato a 4,90 euro al mese, mentre l’attivazione è esente da spese, permettendo così un accesso immediato ai servizi offerti.

In alternativa, la Self SIM è disponibile per l’acquisto nei punti Coop al prezzo di 9,90 euro, comprensivo di attivazione e primo mese di utilizzo. Gli utenti già iscritti a CoopVoce possono attivare l’offerta versando una tantum di 9,90 euro, detratta dal credito residuo, più il costo del primo mese anticipato. Questa flessibilità offre la possibilità di scegliere tra metodi differenti di attivazione, adeguandosi alle preferenze individuali dei consumatori.

Caratteristiche aggiuntive dell’offerta

L’offerta Evo 20 di CoopVoce si distingue non solo per il costo vantaggioso e i minuti illimitati, ma anche per una gamma di caratteristiche aggiuntive che arricchiscono l’esperienza dell’utente. Tra i principali vantaggi, i clienti possono beneficiare di minuti e SMS validi anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, con modalità di tariffazione sostanzialmente vantaggiose. È previsto un costo supplementare solo in caso di superamento del limite di dati associato all’offerta.

In caso di esaurimento del credito, le offerte verranno sospese per 30 giorni, consentendo ai clienti di ricaricare e riattivare il servizio senza complicazioni. Dal punto di vista della tecnologia, il servizio si avvale della rete TIM per garantire elevati standard di velocità, con picchi fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre, la funzionalità VoLTE è attivabile per gli utenti dotati di smartphone compatibili, migliorando la qualità delle chiamate.

La flessibilità dell’offerta è ulteriormente amplificata dal supporto per l’attivazione tramite eSIM, che consente un approccio più innovativo per la gestione delle SIM, facilitando l’accesso immediato ai servizi per gli utenti più tecnologici. Con Evo 20, CoopVoce non si limita a proporre un piano tariffario, ma si impegna a fornire un ecosistema di servizi che risponde alle esigenze mutevoli dei consumatori moderni.

Prospettive future e integrazioni di rete

CoopVoce guarda al futuro con uno scenario di evoluzione e potenziamento delle sue offerte. A partire dall’autunno del 2024, è prevista una graduale integrazione della rete Vodafone, contribuendo così ad ampliare ulteriormente la copertura e la qualità dei servizi offerti. Questa sinergia non solo assicura ai clienti una rete più robusta, ma offre anche una maggiore continuità nella fruizione dei servizi, specialmente in aree dove la rete TIM potrebbe avere limitazioni.

In aggiunta, CoopVoce prevede l’introduzione del 5G dal 2025, un passo fondamentale per rimanere competitivi nel panorama delle telecomunicazioni. Gli utenti potranno così beneficiare di velocità di connessione superiori e di un’esperienza complessiva nettamente migliorata, rendendo l’offerta Evo 20 ancora più attraente per i consumatori che cercano tetti di spesa contenuti senza compromettere la qualità del servizio.

La passione di CoopVoce per l’innovazione si riflette nella continua ricerca di soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti, trasformando la comunicazione mobile in un’esperienza sempre più fluida e versatile. Con l’implementazione del 5G, la compagnia potrà offrire servizi avanzati come la realtà aumentata e lo streaming ad alta definizione, cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con le tecnologie di comunicazione.