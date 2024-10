Convivio torna con il mercato della solidarietà: un’opportunità imperdibile!

Convivio: il mercato della solidarietà

Convivio, l’importante evento di solidarietà, rappresenta ogni anno un’occasione d’incontro tra il mondo della moda, dell’arte e della beneficenza. Questa iniziativa non è solo un mercato, ma un’infiorata di valori umani e sociali, unendo diverse comunità per supportare cause nobili e importanti. La manifestazione offre uno spazio dedicato all’acquisto di prodotti di alta qualità, il cui ricavato sarà interamente destinato a sostenere progetti cruciali nel campo dell’assistenza e della prevenzione in ambito sanitario.

La missione di Convivio si espande oltre la raccolta di fondi: si tratta di un vero e proprio evento di sensibilizzazione. Grazie alla partecipazione di prestigiosi brand, i visitatori possono approfittare di un’ampia offerta di articoli di moda e design, contribuendo così a una causa superiore. In questo modo, non solo si sostiene la produzione locale e i talenti emergenti, ma si promuovono anche attività sociali che hanno un impatto tangibile nella vita delle persone, in particolare quelle più vulnerabili.

Nel corso degli anni, Convivio ha saputo affermarsi come un appuntamento imperdibile, capace di attrarre un vasto pubblico composto da appassionati, famiglie e professionisti del settore. Il concept di “merce solidale” permette ai partecipanti di acquistare oggetti desiderabili, sapendo di contribuire a progetti d’aiuto concreto. Ogni articolo esposto ha una sua storia, un motivo che va oltre il semplice atto del comprare.

La manifestazione ha infatti registrato una crescita costante non solo in termini di partecipazione, ma anche nella valorizzazione delle attività benefiche che ne derivano. L’impatto delle vendite genera non solo risorse finanziarie per le associazioni coinvolte, ma promuove anche una cultura di responsabilità sociale in tutti i partecipanti al mercato.

In un periodo in cui la società è chiamata a fronteggiare numerose sfide, eventi come Convivio si rivelano fondamentali. La loro capacità di coniugare divertimento, moda e beneficenza offre un’opportunità preziosa per coloro che desiderano fare la differenza. L’atmosfera che si respira all’interno di Convivio è di festa e di condivisione, alimentata dalla consapevolezza che ogni acquisto contribuisce a un futuro migliore per tutti.

Casa Anlaids: il punto di riferimento

Casa Anlaids funge da fulcro per l’evento Convivio, dove un team di volontari si dedica ad accogliere i visitatori, fornendo loro informazioni dettagliate sulla Mostra Mercato, sulle modalità di raccolta fondi e sulle attività svolte dall’Ets. Presso Casa Anlaids, oltre a ricevere supporto informativo, i partecipanti possono usufruire di servizi essenziali come il test gratuito per l’HIV e l’HCV, disponibile ogni giorno durante la manifestazione, grazie alla collaborazione con operatori altamente specializzati dell’associazione.

Un elemento distintivo dell’offerta di Casa Anlaids è rappresentato dal “Panettone della Prevenzione”, un prodotto il cui acquisto contribuisce al Progetto Scuola, mirato a sensibilizzare i più giovani sui temi della salute. L’importanza di questo progetto si manifesta non solo attraverso il suo scopo educativo ma anche per il supporto che fornisce nel rafforzare i valori di prevenzione e consapevolezza tra le nuove generazioni.

In aggiunta, Convivio&More rappresenta uno spazio dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione, curato con attenzione dall’associazione. Il programma include una serie di eventi mirati e attività destinate a diverse fasce di pubblico, sia adulti che bambini, enfatizzando l’importanza della partecipazione aperta e accessibile. Si può assistere a un ampio calendario di eventi: dall’approfondimento su tematiche sanitarie a momenti ludici e di intrattenimento, progettati per coinvolgere anche i più piccoli.

Aggiungere valenza sociale : Ogni attività mira a promuovere la condivisione di un ideale sociale positivo e altruista.

Quest’anno, è particolarmente significativo notare che Convivio offre un ingresso libero sin dal primo giorno, segnando un cambiamento importante nella sua politica di accessibilità. Gli orari di apertura, dal 7 al 11 novembre, sono stati concepiti per garantire una fruizione massima da parte del pubblico, unendo così la volontà di ampliare l’audience con la necessità di creare un ambiente inclusivo e partecipativo.

Eventi e attività per adulti e bambini

All’interno di Convivio, l’aspetto ludico e informativo si sposa perfettamente con gli intenti benefico e solidale del mercato. Sono previsti numerosi eventi e attività per adulti e bambini, tutti pensati per incoraggiare la partecipazione attiva e la sensibilizzazione su tematiche importanti. Oltre alle opportunità di acquisto, il programma di eventi propone una varietà di iniziative, ideate per rendere l’esperienza dei visitatori unica e coinvolgente.

Uno degli spazi dedicati è Convivio&More, dove si svolgeranno attività informative e di approfondimento su temi legati alla salute e alla prevenzione. I partecipanti, adulti e bambini, avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a molte di queste attività, potendo così arricchire il proprio bagaglio culturale e sociale. Un calendario variegato renderà l’evento attraente per tutte le fasce di età, garantendo così che ogni visitatore possa trovare qualcosa di interessante.

Particolarmente rilevanti sono le attività adibite ai più piccoli, curate da KIKOLLE Lab, con un’offerta di laboratori creativi. I bambini possono cimentarsi in attività manuali come “acchiappa sogni DIY”, “bacchetta magica” e “casetta delle lettere magiche” in diversi orari dal 7 all’11 novembre. Queste proposte non solo stimolano la creatività dei ragazzi ma forniscono anche un’opportunità per costruire un legame tra i genitori e i figli, educando sull’importanza della solidarietà e della condivisione fin dalla giovane età.

In aggiunta, ogni giorno dell’evento sarà attiva l’iniziativa “Disegna la Magia” in collaborazione con Milano Luce e Gas, un’attività gratuita che invita i bambini a trasformare le loro idee in opere d’arte. Questo progetto rappresenta un modo giocoso per avvicinare i più piccoli al tema della solidarietà, arricchendo la loro esperienza al mercato con un tocco di fantasia e creatività.

Le attività per adulti non sono da meno. Saranno organizzati incontri e discussioni su temi sociali e sanitari, mirati a svelare le problematiche contemporanee affrontate dalle comunità. Questi momenti, di grande valore informativo, permetteranno ai partecipanti di approfondire tematiche spesso trascurate, incoraggiando un confronto aperto e costruttivo.

La sinergia tra divertimento, educazione e responsabilità sociale è l’essenza di Convivio, dimostrando come una manifestazione di questo tipo possa fungere da catalizzatore per la comunità. Ogni attività è progettata per stimolare una coscienza collettiva e un senso di appartenenza, facendo di Convivio un appuntamento in grado di attrarre appassionati, famiglie e persone di tutte le età, unite dal desiderio di contribuire a una causa significativa.

Ingresso libero: un’opportunità per tutti

Quest’anno, Convivio segna un cambiamento significativo nella sua proposta: per la prima volta, l’evento utilizza un modello a ingresso libero fin dal primo giorno, un passo strategico che punta a garantire una maggiore accessibilità a tutti. Questo approccio si concretizza nelle aperture giornaliere, con orari pensati per massimizzare la partecipazione del pubblico. Il mercato apre le sue porte il 7 novembre, dalle 16.30 alle 22.00, e dall’8 all’11 novembre, dalle 10.00 alle 22.00.

L’ingresso libero non è solo una questione di accesso fisico, ma rappresenta un’opportunità per includere una vasta gamma di visitatori, che comprendono famiglie, professionisti e giovani, tutti interessati a partecipare a un evento che unisce beneficenza e cultura. La decisione di abolire il biglietto di ingresso è motivata dall’intento di promuovere un maggior senso di comunità e di partecipazione collettiva, permettendo a tutti di scoprire il valore sociale dell’iniziativa e di contribuire attivamente al suo successo.

Il concetto di ingresso libero si allinea perfettamente con la filosofia di Convivio, che mira a sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e sul supporto a cause sociali importanti, attraverso l’acquisto di prodotti e la partecipazione a eventi informativi. È un vero e proprio invito a immergersi in un’atmosfera di condivisione e solidarietà, dove ogni visitatore può fare la differenza non solo con un acquisto, ma anche semplicemente con la propria presenza.

Grazie a questo nuovo modello, Convivio si propone di raggiungere e coinvolgere anche coloro che, per vari motivi, potrebbero sentirsi esclusi da eventi simili. La manifestazione rappresenta una piattaforma aperta e inclusiva, dove il valore di ogni gesto, grande o piccolo che sia, è riconosciuto e valorizzato. I visitatori potranno avvicinarsi a progetti e iniziative che altrimenti potrebbero rimanere sconosciuti, scoprendo al contempo un’ampia gamma di prodotti provenienti da marchi rinomati.

L’entrata libera facilita anche la partecipazione di gruppi più ampi, inclusi scuole e associazioni, contribuendo a trasformare Convivio non solo in un mercato, ma in un vero e proprio evento di aggregazione. In questo contesto, l’evento si trasforma in un’importante opportunità educativa, dove si può apprendere non solo sulle tematiche della salute e della prevenzione, ma anche sull’importanza della solidarietà e dell’impegno civico.

Questa apertura verso il pubblico rappresenta un passo avanti nel rendere Convivio un appuntamento annuale atteso e apprezzato, non solo per gli acquisti di qualità che offre, ma soprattutto per il messaggio di inclusione e di responsabilità sociale che desidera promuovere.

Marchi partecipanti: una lista prestigiosa

Convivio si distingue non solo per la sua missione solidale, ma anche per la qualità e la varietà dei marchi prestigiosi che decidono di partecipare all’evento. Questa presenza importante rappresenta un segnale forte dell’impegno del settore moda e design verso cause sociali e benefiche. Tra i protagonisti di quest’edizione, troviamo nomi di spicco da diverse categorie, che spazieranno dalla moda al beauty, dal design all’alimentazione. Ogni brand contribuisce apportando prodotti esclusivi, il cui ricavato sarà destinato a sostenere importanti progetti di prevenzione e assistenza.

Tra i marchi che hanno deciso di allestire un corner presso Convivio spiccano figure di grande rilievo, come Giorgio Armani, Prada, e Moncler, ognuno dei quali ha scelto di supportare attivamente l’iniziativa attraverso donazioni significative. Questi nomi non solo attraggono un pubblico di appassionati e intenditori, ma riportano al centro della loro strategia commerciale anche valori fondamentali come la solidarietà e l’attenzione alle vulnerabilità sociali.

La lista dei marchi, inoltre, include nomi innovativi e emergenti, come Act n°1 e Vivetta, che stanno facendo sentire la propria voce nell’industria della moda. Questo mix di brand affermati e giovani realtà permette di creare un ambiente stimolante, dove il valore della creatività si intreccia con quello della responsabilità sociale. Ogni acquisto all’interno di Convivio non deve essere visto solo come un’azione di shopping, ma come un passo concreto verso un cambiamento positivo.

Il settore beauty è rappresentato da marchi iconici come Benefit Cosmetics e Collistar, che offrono non solo prodotti di alta qualità, ma anche iniziative specifiche volte a sensibilizzare le consumatrici sui temi della salute e del benessere. Questo approccio è coerente con il messaggio di Convivio: ogni gesto conta e può portare a risultati tangibili.

Inoltre, il segmento food & wine vanta la partecipazione di realtà importanti come Apicoltura Nazario Fania e Azienda Agricola Cascina dei Frati, che contribuiranno con prodotti tipici, rafforzando l’idea di un’economia locale e sostenibile. Convivio si propone così non solo come un momento di acquisto, ma come un vero e proprio punto di raccordo tra produttori e consumatori consapevoli.

Per il pubblico, questo evento rappresenta un’opportunità unica di accesso a prodotti esclusivi, tutti con la garanzia che il loro acquisto avrà un impatto significativo nel supporto a progetti sociali. La grande varietà di marchi partecipanti, unita alla missione benefica di Convivio, crea una sinergia potente, capace di attrarre visitatori da ogni parte, in un clima di condivisione e responsabilità. Ogni brand rappresenta una storia, un modo di consolidare il legame tra il successo commerciale e il bene comune, facendo di Convivio non solo un mercato, ma un’esperienza di comunità vivace e attiva.

Attività per bambini: divertimento e creatività

Il programma di Convivio include una serie di attività studiate per coinvolgere i bambini in un’esperienza ludica e educativa. Queste iniziative non solo mirano a intrattenere, ma sono anche concepite per trasmettere valori importanti come la solidarietà e la creatività. Grazie alla partnership con KIKOLLE Lab, i più piccoli avranno la possibilità di partecipare a laboratori creativi, realizzati con un’offerta che incoraggia la partecipazione e il gioco attivo.

Dal 7 all’11 novembre, saranno organizzati laboratori come “acchiappa sogni DIY”, “bacchetta magica” e “casetta delle lettere magiche”. Queste attività sono pensate per stimolare l’immaginazione dei bambini, permettendo loro di esprimere la propria creatività attraverso il fai-da-te. Ogni materia offre un’opportunità unica non solo di divertirsi, ma anche di apprendere tecniche artigianali, sviluppando abilità manuali fondamentali.

Laboratori creativi: Attività pratiche dove i bambini possono realizzare oggetti personalizzati.

Oltre ai laboratori, “Disegna la Magia”, un’iniziativa gratuita, sarà attiva durante tutti i giorni dell’evento, invitando i bambini a trasformare le loro idee in opere d’arte. Attraverso questa attività, viene offerta l’opportunità di sperimentare il disegno e la pittura, incoraggiando i più piccoli a esplorare la loro creatività e a condividere la loro visione del mondo. Questo approccio educativo è particolarmente significativo, poiché consente ai bambini di interagire con l’arte in un contesto che promuove la solidarietà e la condivisione.

Le attività per bambini sono progettate non solo per fornire intrattenimento, ma anche per insegnare importanti lezioni di vita. Durante il coinvolgimento in queste esperienze, i genitori e i loro figli possono scoprire insieme come l’arte e il gioco possano essere strumenti per sensibilizzare, comunicare e imparare. In tal modo, Convivio rappresenta un’occasione straordinaria per educare le nuove generazioni sull’importanza di aiutare gli altri, attraverso azioni semplici ma significative.

In questo contesto di divertimento e creatività, Convivio si distingue per la sua capacità di attrarre famiglie, creando un ambiente familiare e accogliente. Ogni attività per bambini sarà un momento di gioia e di apprendimento, offrendo l’opportunità di costruire ricordi preziosi. Le iniziative favoriscono un’aggregazione non solo familiare, ma anche comunitaria, rendendo la manifestazione un evento da vivere tutti insieme, unendo adulti e bambini in un’unica esperienza di solidarietà e impegno sociale.

Partner e sostenitori: la rete di solidarietà

Il successo di Convivio non sarebbe possibile senza il fondamentale contributo dei partner e dei sostenitori, che ogni anno collaborano con un impegno condiviso volto a sostenere le importanti cause sociali rappresentate dall’evento. La sinergia tra brand prestigiosi, aziende locali, e associazioni no profit crea un tessuto di solidarietà indissolubile, capace di amplificare l’impatto della manifestazione e di raggiungere risultati concreti nel supporto a progetti di assistenza e prevenzione. La partecipazione attiva di realtà come Carbotermo, che sostiene Casa Anlaids, rappresenta un esempio tangibile di come le aziende possano fare la differenza attraverso il loro coinvolgimento diretto.

Il concetto di partnership in questo contesto va oltre la semplice sponsorizzazione: si tratta di una visione condivisa e responsabile, che integra la sostenibilità e la solidarietà nel modello di business. Infatti, i marchi coinvolti non solo offrono prodotti per la vendita, ma partecipano attivamente alla divulgazione dei valori e delle tematiche sociali che Convivio promuove. A tale scopo, eventi di sensibilizzazione e momenti informativi sono organizzati in collaborazione con i partner, per educare il pubblico riguardo questioni di salute, prevenzione e responsabilità sociale. Questa strategia fa sì che ogni partecipante, che sia un visitatore o un partner, contribuisca a creare un significativo impatto sociale.

I marchi di fama che aderiscono all’evento non solo portano visibilità all’iniziativa, ma rappresentano anche un importante catalizzatore per la raccolta fondi. Le loro donazioni e i prodotti in vendita diventano parte di un’azione congiunta di supporto alla comunità, rendendo ogni acquisto un gesto di solidarietà anch’esso. Inoltre, il coinvolgimento di influencer e personalità del settore è cruciale per amplificare il messaggio di Convivio, favorendo una maggiore partecipazione e attenzione verso problematiche sociali spesso trascurate.

Collaborazioni strategiche: I partner condividono risorse e know-how, creando sinergie che potenziano l’efficacia dell’evento.

I partner condividono risorse e know-how, creando sinergie che potenziano l’efficacia dell’evento. Attività di sensibilizzazione: Eventi formativi e interattivi sono promossi dai partner per sottolineare l’importanza della salute e della prevenzione.

Eventi formativi e interattivi sono promossi dai partner per sottolineare l’importanza della salute e della prevenzione. Impatto visibile: La partecipazione di brand di alta moda e di aziende locali contribuisce ad un aumento della raccolta fondi, con risultati tangibili nella comunità.

Il supporto delle istituzioni, come Regione Lombardia e Comune di Milano, aggiunge ulteriore valore all’evento, evidenziando il riconoscimento ufficiale del significato e dell’importanza socio-culturale di Convivio. Integrare il sostegno di enti pubblici con quello di sponsor privati è una strategia vincente, che posiziona Convivio non solo come un mercato, ma anche come un punto di riferimento per la comunità, contribuendo a formare una rete di solidarietà che si estende ben oltre lo spazio dell’evento stesso.

È attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di questi partner e sostenitori che Convivio si trasforma in un esempio lampante di come il settore privato e pubblico possano collaborare per il bene comune. Ogni contributo, ogni donazione, ogni iniziativa porta con sé il peso e la responsabilità di un impegno collettivo, finalizzato al miglioramento della vita di chi è in difficoltà. La rete di solidarietà che si crea attorno a Convivio sta diventando un modello da seguire, unendo comunità e imprese in un’armonia che punta a creare un futuro migliore per tutti.