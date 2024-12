Conclave: origini e protagonisti italiani del film che non puoi perdere

### La trama di Conclave

Conclave, diretto da Edward Berger e tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, si immerge nel thriller avvincente delle intricate dinamiche del potere all’interno della Chiesa cattolica. La narrazione inizia con la morte inaspettata di un Papa, che pone il Collegio dei Cardinali di fronte alla cruciale responsabilità di eleggere un nuovo Pontefice. Riuniti nella Cappella Sistina, i cardinali si trovano coinvolti in un rituale secolare di grande importanza spirituale e politica, noto come conclave.

Durante questo evento drammatico, vengono a galla rivalità tra diverse fazioni, intrighi e segreti che minacciano la stabilità della Chiesa. Il protagonista, il Cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, assume il compito di Decano del Collegio e deve quindi orchestrare una delicata elezione, gestendo la pressione derivante da rivelazioni scioccanti che emergono nel corso della votazione.

Il film si distingue per la sua esplorazione delle tensioni interne al conclave, dove i cardinali oscillano tra correnti conservatrici e progressiste. Le interazioni tra i personaggi principali evidenziano la lotta per l’influenza e il controllo, rivelando non solo le ambizioni personali ma anche le fragilità umane che caratterizzano il processo elettivo. Con una sceneggiatura ricca di colpi di scena e tensione, Conclave promette di mantenere il pubblico sul filo del rasoio fino all’ultima rivelazione.

### Il cast e i personaggi principali

Il film Conclave vanta un cast di attori di spicco, ognuno dei quali porta in scena personaggi complessi e ricchi di sfaccettature. Al centro della storia si colloca il Cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, che ricopre il ruolo di Decano del Collegio. Lawrence è una figura di autorità e stabilità, ma si trova a dover affrontare il peso del segreto e delle tensioni che emergono durante il conclave, un processo che riguarda non solo l’elezione di un nuovo Papa, ma anche la sorte dell’intera istituzione ecclesiastica.

Accanto a lui, emerge Stanley Tucci nel ruolo del Cardinale Bellini, un ecclesiastico carismatico e progressista, determinato a spingere la Chiesa verso una serie di riforme necessarie. La sua visione per un futuro diverso crea frizioni con i conservatori, in particolare con il Cardinale Goffredo Tedesco, interpretato da Sergio Castellitto. Tedesco rappresenta l’ala più rigida e tradizionalista, incarnando la resistenza al cambiamento e a ogni tentativo di innovazione.

All’interno di questo contesto conflittuale, troviamo anche John Lithgow nel ruolo del Cardinale Tremblay, un mediatore tra le diverse fazioni, e Lucian Msamati nel ruolo del Cardinale Adeyemi, un nigeriano con forti convinzioni conservatrici. Contribuisce all’intrigo Jacek Koman nel ruolo del Cardinale Wozniak, un personaggio dal forte carisma e dalle opinioni decise. Infine, Isabella Rossellini, nei panni di Suor Agnes, la governante dei cardinali, apporta una dimensione di autorità femminile in un contesto prevalentemente maschile, mantenendo una posizione chiave nella gestione quotidiana del conclave.

### Gli italiani nel film: Sergio Castellitto e Isabella Rossellini

Nel film Conclave, due attori italiani si distinguono per la loro interpretazione di personaggi fondamentali che arricchiscono la trama con le rispettive sfaccettature. Sergio Castellitto, celebre per la sua versatilità, interpreta il Cardinale Goffredo Tedesco, un ecclesiastico conservatore che incarna le posizioni più rigide all’interno del Collegio dei Cardinali. Tedesco si oppone strenuamente alle proposte di riforma portate avanti da figure progressiste come il Cardinale Bellini, interpretato da Stanley Tucci. La sua presenza nel conclave rappresenta un ostacolo significativo ai tentativi di innovazione e cambiamento, rendendolo un attore chiave nelle dinamiche di potere che si sviluppano durante il film.

Dall’altro lato, Isabella Rossellini riveste il ruolo di Suor Agnes, la governante dei cardinali. Sebbene il suo ruolo possa sembrare secondario in un contesto dominato da uomini, Suor Agnes esercita un’autorità morale che le consente di svolgere un compito cruciale. Ha la responsabilità di gestire la Casa Santa Marta, il luogo dove i cardinali abitano durante il conclave, e la sua figura rappresenta un collante necessario nel delicato equilibrio delle relazioni tra gli ecclesiastici. La sua attitudine attenta e discreta consente a Suor Agnes di influenzare dinamicamente gli eventi, anche se in modo sottile e spesso inosservato.

Quindi, la presenza di Castellitto e Rossellini non solo offre una dimensione italiana alla pellicola, ma sottolinea anche le complessità delle gerarchie ecclesiastiche e le sfide di fede e ideologia che si intrecciano nel cuore della Chiesa cattolica.