Concetta Grassidonio canta al centro per malati di Alzheimer: gioia attraverso la musica

Concetta Grassidonio e la sua passione per la musica

Concetta Grassidonio, conosciuta come Cettina, rappresenta un luminoso esempio di come la musica possa rimanere un faro di vitalità, anche di fronte alla malattia di Alzheimer. Nata a Floridia, in provincia di Siracusa, ha iniziato sin da giovane a coltivare una passione innata per il canto, essendo cresciuta in una famiglia di musicisti. Questo legame profondo con l’arte musicale ha segnato il corso della sua vita, facendole guadagnare riconoscimenti come «Miss cantante Italia 1970» durante un concorso a Miramare di Rimini.

La sua carriera l’ha portata a esibirsi in vari eventi, inclusi palchi prestigiosi, dove ha avuto l’onore di partecipare a manifestazioni organizzate da figure influenti del panorama musicale italiano, come Vittorio Salvetti, l’ideatore del Festivalbar. Nonostante la malattia, Cettina continua a cantare canzoni che l’accompagnano da una vita; brani come “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari, e classici come “Non ho l’età” di Gigliola Cinguetti, rimangono ancora parte integrante della sua esistenza.

La musica, per Cettina, non è solo un passatempo; è un elemento fondamentale che la connette con il suo passato e le offre momenti di gioia e serenità. «Canto per me stessa, mi fa star bene», afferma, evidenziando come l’atto di cantare le conferisca una certa forma di libertà e di evasione. All’interno del centro che la ospita, la sua voce continua a risuonare con la stessa intensità di una volta; è come se la musica avesse il potere di risvegliare la sua memoria e il suo spirito.

Il fatto che Cettina riesca a intonare i brani a cui è così affezionata dimostra come la musica possa trascendere la malattia, permettendole di vivere esperienze positive. Nell’ambiente del centro, la sua passione non è solo una mera esibizione, ma una testimonianza vivente delle potenzialità terapeutiche della musica stessa, che continua a rappresentare una fonte di collegamento e di espressione per lei.

La malattia di Alzheimer e il suo impatto

La malattia di Alzheimer, una forma di demenza progressiva, colpisce milioni di persone in tutto il mondo, portando con sé una serie di sfide sia per i malati sia per i loro familiari. I sintomi possono variare ampiamente, ma spesso si manifestano come perdita di memoria, difficoltà nel ragionamento e cambiamenti di comportamento. Per molti, è un percorso di lenta regressione che può generare frustrazione e smarrimento. Per Concetta Grassidonio, soprannominata Cettina, l’Alzheimer ha segnato il passaggio da una vita di esibizioni e di emozioni intense a una realtà dove ogni giorno può essere un nuovo inizio o una lotta contro l’odiosa amnesia che si fa strada nel suo vissuto.

L’impatto della malattia sulla vita quotidiana di Concetta è notevole, ma è essenziale riconoscere che la sua passione per la musica ha rappresentato un’àncora in questo marasma. I ricordi musicali, infatti, sembrano resistere ai colpi della malattia. Gli operatori del centro Stella del Colle affermano con convinzione che, nonostante le difficoltà di ricordare eventi o volti, Cettina riesce ancora a richiamare alla mente i testi delle sue canzoni preferite. Questo aspetto indica una relazione sorprendente tra la musica e la memoria: le melodie sembrano agire come attivatori di ricordi dimenticati.

Le reazioni di Cettina alla musica sono evidenti. Quando il suo brano preferito risuona nell’aria, si illumina di un sorriso, e i movimenti del suo corpo iniziano a seguire il ritmo, creando un momento di connessione nonostante la presenza della malattia. È un fenomeno che gli esperti definiscono la “memoria implicita” della musica, un campo di ricerca sempre più cruciale per comprendere come la musica possa alleviare i sintomi della demenza e migliorare la qualità della vita degli anziani.

La storia di Concetta dimostra che, nonostante l’impatto devastante dell’Alzheimer, può esistere una luminosità attraverso la musica, che continua a far fiorire ricordi e emozioni in un contesto di dimenticanza e isolamento. È un promemoria del potere che la musica ha di unire le persone, di riportare a galla la loro essenza e di offrire conforto anche nei momenti più bui.

La storia di Concetta Grassidonio

Concetta Grassidonio, affettuosamente nota come Cettina, è una figura che incarna la resilienza dell’anima umana attraverso la musica. Le sue origini affondano in un contesto familiare dove la musica rappresentava una vera e propria tradizione, avendo iniziato a esibirsi in terza elementare, ma la sua carriera è decollata all’inizio degli anni ’70. Cresciuta a Floridia, in provincia di Siracusa, si è distinta in numerosi concorsi canori, culminando con il prestigioso titolo di «Miss cantante Italia 1970». Questa vittoria a Miramare di Rimini non solo le ha conferito visibilità, ma ha segnato un punto di partenza per una carriera che l’ha portata a esibirsi in eventi musicali di spicco in tutta Italia.

Cettina ha avuto l’opportunità di esprimere il suo talento su palcoscenici importanti, e il suo repertorio spazia dai maggiori successi dell’epoca, tra cui “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri e “Il cuore è uno zingaro” di Nicola Di Bari. Questi brani non solo evocano ricordi del suo passato, ma rappresentano un legame profondo con un periodo di vita in cui la musica era il fulcro delle sue esperienze quotidiane. Anche quando la sua carriera si è affievolita, la sua dedizione alla musica è rimasta intatta, continuando a cantare per sé stessa e a trovare conforto in melodie familiari.

Il palcoscenico può ora essere sostituito da un centro di accoglienza per anziani, ma il suo spirito artistico non è diminuito. Cettina canta con una tenerezza che è palpabile, e ogni sua esibizione è un ritorno a momenti di pura gioia, evidenziando come la musica, per lei, non sia solo un’attività, ma un linguaggio del cuore. Gli operatori della struttura, come evidenziato da Angela Poppi, hanno notato che il canto di Cettina genera un’atmosfera di festa e di connessione all’interno del centro, accentuando come la musica possa fungere da collante tra le persone, indipendentemente dalle difficoltà cognitive. Il suo percorso, costellato di successi e sfide, rappresenta così un esempio di come la passione per l’arte possa continuare a brillare, anche nei momenti più bui della vita.

Il potere curativo della musica

La musica si manifesta come un potente alleato per le persone affette da Alzheimer, e la storia di Concetta Grassidonio evidenzia chiaramente questa realtà. I professionisti del settore evidenziano l’importanza della musica nella stimolazione del benessere emotivo e cognitivo. In particolare, durante le sessioni di ascolto musicale nel centro Stella del Colle, si osservano reazioni sorprendenti. Concetta, pur lottando con la malattia, dimostra che le melodie possono risvegliare non solo ricordi, ma anche emozioni profonde. Quando risuonano le sue canzoni preferite, si nota come gli sguardi si illuminino e i suoi movimenti diventino più fluidi e gioiosi.

La risposta di Cettina alle melodie è immediata e palpabile; il suo corpo si muove al ritmo della musica, un comportamento che riflette una connessione innata con l’arte. Gli specialisti in neurologia e terapia musicale riconoscono che questo fenomeno dimostra la capacità della musica di attivare aree del cervello ancora preservate, fungendo da ponte tra il presente e i ricordi del passato. La musica ha il potere di mediare esperienze emotive che la malattia tende a cancellare, mostrando come l’arte possa continuare a nutrire l’anima.

Angela Poppi, animatrice del centro, sottolinea che l’interazione con la musica non è solo una forma di intrattenimento, ma un metodo terapeutico. «La musica favorisce il benessere e può alleviare i disturbi comportamentali tipici del decadimento cognitivo», afferma, evidenziando come ogni nota possa contribuire a migliorare la qualità della vita degli ospiti. Cettina, attraverso il suo canto, crea non solo un momento di celebrazione della sua storia, ma anche un’opportunità per gli altri residenti di condividere ordini di esperienze simili.

Le terapie musicali sono attualmente un campo di studio in crescita, e i risultati suggeriscono che l’integrazione della musica nella cura degli anziani contribuisce significativamente al miglioramento delle loro condizioni psicologiche e fisiche. I momenti di canto collettivo e di ascolto nei centri di accoglienza, come quello di Concetta, promuovono coesione e socializzazione, alleviando l’isolamento che molte persone anziane vivono. Cettina, con la sua singolare passione, diventa così portavoce di un messaggio di speranza e vitalità, dimostrando che la musica è in grado di curare l’anima e di riportarla in vita.

Il sostegno della struttura Stella del Colle

La struttura Stella del Colle di Firenze si distingue per l’approccio terapeutico innovativo che adotta nella cura degli anziani, in particolare di coloro che soffrono di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Qui, la musica non è solo un elemento accessorio, ma un vero e proprio strumento di intervento terapeutico. Gli operatori del centro, tra cui spicca Angela Poppi, responsabile delle attività di animazione, hanno compreso che la musica gioca un ruolo cruciale nel miglioramento del benessere psicologico e nella gestione dei sintomi comportamentali legati alla demenza.

Negli spazi del centro, i momenti dedicati alla musica sono meticolosamente pianificati e integrati nel programma quotidiano. L’abilità di Cettina di ricordare e intonare le sue canzoni preferite rende queste sessioni particolarmente significative. Gli eventi musicali a cui Cettina partecipa non solo la coinvolgono attivamente, ma fungono anche da catalizzatori per l’interazione sociale tra gli ospiti del centro. Questo scambio rappresenta una forma di terapia che promuove il legame tra gli anziani, creando un’atmosfera di gioia condivisa.

Il personale del centro osserva con attenzione le reazioni degli ospiti durante le attività musicali. Non è raro vedere Cettina sorridere, muoversi al ritmo della musica e persino coinvolgere gli altri nella sua performance. Questi momenti non sono altro che dimostrazioni di come la musica possa agire come ponte, facilitando l’espressione di emozioni e ricordi che la malattia tende a soffocare. La direzione della struttura accoglie con entusiasmo ogni occasione in cui gli ospiti si sentono liberi di esprimere se stessi attraverso la musica.

Inoltre, l’ambiente di Stella del Colle è progettato per rendere la musica accessibile a tutti. Vengono organizzate sessioni di ascolto, canti di gruppo e persino corsi di musica leggera, adattati alle capacità cognitive e fisiche degli ospiti. Questo approccio inclusivo è fondamentale per garantire che ogni individuo trovi il proprio modo di connettersi con la musica e, di conseguenza, con gli altri. La struttura non solo si occupa di fornire assistenza sanitaria, ma si impegna a creare un contesto dove il benessere e la felicità degli anziani sono priorità assolute.