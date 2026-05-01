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Concertone Primo Maggio Roma 2026, svelata la scaletta completa dei cantanti

Concertone Primo Maggio Roma 2026, svelata la scaletta completa dei cantanti

Concertone Primo Maggio 2026: programma, tema, conduzione e orari

Il Concertone del Primo Maggio 2026 riempie oggi piazza San Giovanni in Laterano a Roma, confermandosi evento simbolo della Festa dei Lavoratori. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, il maxi-concerto, diretto artisticamente da Massimo Bonelli, va in onda venerdì 1° maggio 2026 in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Il fil rouge è il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, con musica e interventi che mettono al centro diritti, contrattazione e nuove tutele. Alla guida della maratona live il trio formato da Arisa, BigMama e dall’attore Pierpaolo Spollon, chiamati a raccontare il presente del Paese alternando performance e riflessioni sociali.

In sintesi:

  • Concertone 2026 da piazza San Giovanni a Roma, in diretta su TV, radio e streaming.
  • Tema centrale: *“Lavoro dignitoso”* e impatto dell’intelligenza artificiale su diritti e tutele.
  • Conducono Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, con apertura omaggio a Lucio Dalla.
  • Scaletta con oltre 40 artisti, da Niccolò Fabi a Litfiba e Pinguini Tattici Nucleari.

Un Primo Maggio dedicato al lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale

Il motto del Concertone del Primo Maggio 2026“Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” – colloca il tradizionale appuntamento sindacale in una dimensione fortemente contemporanea.

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La scelta tematica riflette le questioni più urgenti: automazione, algoritmi e piattaforme che ridisegnano mansioni, salari, sicurezza e tempi di vita, imponendo nuove regole contrattuali e aggiornamento continuo delle competenze.

Sul palco, il dialogo tra musica e impegno civile diventa strumento di divulgazione: tra un set e l’altro, spazio a testimonianze e riflessioni su precariato, lavoro giovanile, parità di genere, inclusione e impatti dell’IA sui mestieri creativi. La presenza congiunta di CGIL, CISL e UIL sottolinea l’obiettivo: trasformare il Concertone in un osservatorio popolare sul lavoro di oggi e sulle tutele necessarie per le prossime generazioni.

Conduzione, orari, diretta e scaletta completa degli artisti

Alla conduzione, Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon guidano la lunga maratona tra generi e linguaggi diversi. Arisa apre il Concertone con un omaggio a Lucio Dalla, interpretando *“Futura”*, brano simbolo di speranza e futuro.

La diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia parte alle 15.15 e prosegue fino alle 19.00, per poi tornare in prime time dopo i telegiornali, con chiusura prevista intorno alle 00.15.

La copertura multipiattaforma consente di seguire l’evento in TV, radio, streaming e dall’estero, rafforzando il ruolo del Concertone come appuntamento nazionale condiviso.

La scaletta del Concertone Primo Maggio 2026 mette al centro la dimensione live, alternando grandi nomi e nuove proposte, in un racconto musicale trasversale per generi e generazioni. Ecco l’ordine di esibizione comunicato dagli organizzatori:

Arisa
Paolo Belli
Rob
Santamarea
Francamente
Casadilego
Primogenito
Birthh
Nico Arezzo
Sissi
Roshelle
Dutch Nazari
Silvia Salemi
Okgiorgio
Senza Cri
Lea Gavino
Emma Nolde
Ministri
Angelica Bove
Eddie Brock
Bambole Di Pezza
Chiello
Maria Antonietta e Colombre
Dolcenera
Mobrici
Delia che canta *Bella Ciao*
Niccolò Fabi
La Nina
Ermal Meta
Sayf
Fulminacci
Riccardo Cocciante
Serena Brancale con Levante e Delia
Levante
Litfiba
Ditonellapiaga
Emma
Pinguini Tattici Nucleari
Madame
Geolier
Dardust con Davide Rossi
Irama
Francesca Michielin
Frah Quintale
Rocco Hunt
Arisa
BigMama
Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Il Concertone come laboratorio sociale e culturale sul lavoro che cambia

L’edizione 2026 conferma il Concertone come laboratorio pubblico dove musica e sindacato dialogano su salari, diritti e trasformazioni tecnologiche. La centralità dell’intelligenza artificiale anticipa temi chiave di politica industriale, formazione e welfare.

La presenza di artisti che parlano a pubblici giovanissimi, insieme a figure consolidate come Riccardo Cocciante, Litfiba, Niccolò Fabi o i Pinguini Tattici Nucleari, amplia il raggio d’azione del messaggio sindacale.

Nei prossimi anni, la capacità del Concertone di interpretare le nuove forme di lavoro digitale e creativo sarà decisiva per mantenerne la rilevanza, anche all’interno degli algoritmi di scoperta di piattaforme e social network.

FAQ

Dove si svolge il Concertone Primo Maggio 2026?

Si svolge a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, storica location del Concertone promosso dai sindacati confederali.

A che ora inizia e finisce la diretta del Concertone?

La diretta parte alle 15.15, si interrompe alle 19.00, riprende in prima serata e termina intorno alle 00.15.

Su quali canali posso vedere o ascoltare il Concertone 2026?

È trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, in streaming su RaiPlay e su Rai Italia all’estero.

Qual è il tema scelto per il Concertone del Primo Maggio 2026?

Il tema è *“Lavoro dignitoso”* con focus su contrattazione, nuove tutele e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale.

Da quali fonti deriva l’elaborazione di questo articolo sul Concertone?

È redatto sulla base di una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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