Commissaria AGCOM contesta Presidente su Piracy Shield per tutela digitale efficace

Panoramica su Piracy Shield e le sue funzioni

Piracy Shield e le sue funzioni

Piracy Shield, attivato il 1 febbraio, rappresenta un’iniziativa significativa nel tentativo di contrastare la pirateria digitale. Questa piattaforma consente di bloccare siti e servizi che operano al di fuori della legalità, garantendo una protezione agli interessi di diritto d’autore. Dall’inizio della sua operatività, ha dimostrato la capacità di intervenire attivamente contro le minacce, con risultati tangibili: sono stati bloccati 24 FQDN (Fully Qualified Domain Name) e circa 7.000 indirizzi IP. Questi dati sono stati comunicati dal Presidente dell’AGCOM, Giacomo Lasorella, durante un’audizione della Commissione Cultura della Camera.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Un aspetto rilevante è il limitato numero di reclami ricevuti, pari a solo due, evidenziando, secondo l’agenda di AGCOM, l’efficacia della piattaforma. Il Presidente ha enfatizzato che eventuali errori di blocco vengono risolti rapidamente, in poche ore, a sottolineare un presunto buon funzionamento del sistema. È altresì importante sottolineare che Piracy Shield è stata sviluppata grazie a una donazione della Lega Calcio, non comportando costi diretti per lo Stato. La manutenzione della piattaforma è in carico a Sp Tech, una società collegata allo studio legale Previti, per un periodo di 12 mesi. Questo modello di gestione promette una continuità operativa senza gravare sulle risorse pubbliche.

Le funzioni di Piracy Shield non si limitano solo al blocco di contenuti illeciti; la piattaforma mira anche a proteggere i titolari dei diritti, promuovendo un accesso sicuro e legittimo ai contenuti digitali. Tuttavia, la sua efficacia e la trasparenza operativa sono già oggetto di dibattito e scrutinio, rivelando la complessità del tema della pirateria online in un contesto legale e commerciale in continua evoluzione.

Dichiarazioni del Presidente Giacomo Lasorella

Durante l’audizione alla Commissione Cultura della Camera, il Presidente dell’AGCOM, Giacomo Lasorella, ha presentato un quadro chiaro riguardo ai risultati ottenuti dalla piattaforma Piracy Shield. A suo avviso, l’iniziativa è stata implementata efficacemente, riuscendo a bloccare 24 FQDN e circa 7.000 indirizzi IP. Questo dato, secondo Lasorella, testimonia l’efficacia del sistema nel presidiare il web contro contenuti ritenuti illeciti. Ha insistito sul fatto che AGCOM ha ricevuto solamente due reclami in merito ai blocchi avvenuti, un numero che illustra, sempre secondo le sue parole, la correttezza delle operazioni condotte dalla piattaforma.

Un altro punto sollevato è la rapidità con cui vengono affrontati e risolti gli errori di blocco, affermando che tali problematiche vengono generalmente sanate in poche ore. Lasorella ha anche messo in evidenza come la piattaforma non abbia comportato costi per lo Stato, essendo stata donata dalla Lega Calcio. A questo proposito, ha chiarito che la gestione e la manutenzione dell’applicativo sono state affidate a Sp Tech, per un periodo di 12 mesi, suscitando l’attenzione dei presenti su come tale scelta non grava sulle casse pubbliche.

Il Presidente ha dunque difeso il modello operazionale di Piracy Shield quale strumento fondamentale non solo per la protezione dei diritti d’autore, ma anche per un ambiente digitale più sicuro. Tuttavia, nonostante le sue affermazioni ottimistiche, le polemiche e i dissensi interni all’AGCOM iniziano a sollevare interrogativi su come questo sistema possa operare con efficacia senza compromettere i diritti degli utenti e le libertà fondamentali. Lasorella ha argomentato la propria posizione dinanzi a una platea che, al di là della sua approvazione, inizia a mostrare segni di scetticismo sull’effettiva utilità e operatività della piattaforma.

Contestazioni della Commissaria Elisa Giomi

In un contesto di crescente tensione riguardo all’operatività di Piracy Shield, la Commissaria Elisa Giomi ha preso una posizione netta contro le affermazioni del Presidente Giacomo Lasorella. In un post pubblicato su LinkedIn, Giomi ha contestato le dichiarazioni secondo cui la piattaforma avrebbe subito un piano di aggiornamenti per migliorare l’efficacia del sistema. Secondo la Commissaria, l’attuale modello di Piracy Shield richiede una reingegnerizzazione sostanziale, poiché sta generando un numero considerevole e ricorrente di errori di blocco. Tali errori, precisa Giomi, non sono attribuibili a inesattezze nelle segnalazioni ricevute, come sostenuto dal Presidente, ma sono manifestazione di problematiche nel funzionamento stesso della piattaforma.

Giomi sottolinea che gli errori non solo allungano i tempi di risoluzione, ma generano anche costi significativi per l’Autorità e per gli operatori del settore, compromettendo la credibilità del sistema. Inoltre, la Commissaria si oppone all’affermazione che la donazione della piattaforma da parte della Lega Calcio non comporti conflitti di interesse. A suo avviso, l’impiego di Consip per il reperimento di un fornitore alternativo avrebbe garantito maggiore trasparenza e integrità, presidiando meglio gli interessi pubblici.

La Commissaria chiarisce anche che, sebbene la manutenzione di Piracy Shield sia descritta come un onere per il fornitore, le spese ricadono comunque sulle finanze pubbliche. Questo aspetto ha sollevato preoccupazioni all’interno dell’Assoprovider, portando all’invio di un esposto alla Corte dei Conti per valutare la legittimità delle spese affrontate dallo Stato. Giomi conclude il suo intervento denunciando che la rapidità dei blocchi, se non bilanciata da un adeguato processo di verifica e diritto di difesa, rischia di violare i diritti fondamentali dei legittimi titolari di siti e indirizzi IP. Sottolinea che non è accettabile che la rimozione di un blocco possa richiedere tempi così lunghi, mettendo in discussione l’intero funzionamento della piattaforma.

Implicazioni legali e finanziarie della piattaforma

Piracy Shield e le implicazioni legali e finanziarie della piattaforma

Il dibattito attorno a Piracy Shield non si limita all’efficacia nel blocco dei contenuti illeciti, ma si estende a importanti aspetti legali e finanziari che potrebbero avere conseguenze significative per AGCOM e per le finanze pubbliche. In primo luogo, la natura della donazione della Lega Calcio alla quale è stata affidata la piattaforma solleva interrogativi su potenziali conflitti di interesse. Elisa Giomi ha criticato apertamente questa situazione, suggerendo che l’implementazione di concorrenti attraverso Consip avrebbe potuto garantire maggiore trasparenza e obiettività nel processo di attribuzione della manutenzione e gestione operativa della piattaforma.

La questione si complica ulteriormente con il fatto che le spese di manutenzione, pur essendo formalmente responsabilità della società Sp Tech, ricadono in ultima istanza sulle finanze statali. Questo ha sollevato l’attenzione di Assoprovider, la quale ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per richiedere un’analisi approfondita della legittimità delle spese associate a Piracy Shield. Le preoccupazioni espresse dalla Commissaria Giomi evidenziano la necessità di un monitoraggio rigoroso e di una maggiore accountability nell’utilizzo delle risorse pubbliche per un’iniziativa che coinvolge attori privati con interessi commerciali specifici.

Oltre agli aspetti finanziari, è cruciale considerare le implicazioni legali relative ai diritti di difesa e alle libertà fondamentali. Giomi ha sottolineato come la piattaforma non possa e non debba operare in modo tale da compromettere i diritti dei legittimi proprietari di contenuti e domini. L’affermazione che un blocco possa essere attuato rapidamente — in 30 minuti, come sostenuto dal Presidente Lasorella — ma che la sua rimozione possa richiedere tempi eccessivi, mette in discussione l’intero apparato giuridico su cui si basa l’operato di Piracy Shield. L’interesse pubblico deve sempre essere bilanciato con il rispetto dei diritti individuali, creando così una cornice operativa che sia efficace, ma anche giusta e rispettosa delle normative vigenti.

In questo contesto, emerge la necessità di stabilire una governance chiara e responsabile per Piracy Shield, affinché l’iniziativa non venga percepita come un’invasione dei diritti fondamentali, ma piuttosto come uno strumento utile per il contrasto alla pirateria che si muove in conformità con i principi di giustizia e protezione dei diritti d’autore.

Reazioni e sviluppi nel panorama della pirateria online

Piracy Shield e le reazioni nel panorama della pirateria online

Il dibattito su Piracy Shield si intensifica, presentando sviluppi significativi nel contesto della pirateria online. Da un lato, il Presidente Giacomo Lasorella ha sostenuto l’efficacia della piattaforma nel contrastare attività illecite, mentre dall’altro, le contestazioni della Commissaria Elisa Giomi evidenziano le problematiche operative della piattaforma. La divergenza di opinioni all’interno dell’AGCOM mette in luce le sfide intrinseche nell’attuazione di un sistema così complesso e critico, evidenziando la tensione tra la necessità di proteggere i diritti di autore e l’esigenza di garantire i diritti fondamentali degli utenti.

Ulteriori sviluppi si registrano anche nei settori della tecnologia e dell’industria dei contenuti. A livello internazionale, si registrano azioni significative come la disattivazione di un canale di streaming in Spagna, che ha consentito a oltre 78.000 utenti di accedere a contenuti sportivi gratuitamente. Tale intervento, avvenuto senza l’impiego di Piracy Shield, suggerisce che le pratiche di enforcement nella lotta contro la pirateria possano variare notevolmente da un paese all’altro e che l’uso di strumenti specifici come Piracy Shield non è necessariamente l’unica opzione disponibile.

Allo stesso modo, le prassi delle grandi tecnologie, come Amazon e Google, suscitano reazioni di forte preoccupazione nei confronti di questo nuovo approccio al blocco dei contenuti online. La denuncia di un impatto potenzialmente negativo sulla libertà di accesso alle informazioni e sui diritti di difesa, come esemplificato dalla segnalazione di Giomi riguardo ai lunghi tempi di sblocco, pone interrogativi rilevanti sull’efficacia e sull’equità di Piracy Shield nel lungo termine.

La creazione di un equilibrio tra il diritto di proteggere contenuti legittimi e la salvaguardia delle libertà civili si rivela cruciale. Disordini legali e conflitti di interesse, specialmente in un contesto dove la Lega Calcio ha un coinvolgimento diretto, sollevano la necessità di un controllo e una supervisione scrupolosa delle operazioni di Piracy Shield, affinché questo strumento non diventi un mezzo di censura, ma rimanga dedicato alla salvaguardia dei diritti d’autore.