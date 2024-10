Cometa del secolo: ultime occasioni per vederla in diretta dall’Italia

Informazioni sulla cometa del secolo

Il 21 ottobre 2024 rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia e curiosi dell’universo. In questo giorno, la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), conosciuta come la “cometa del secolo”, sarà al centro dell’attenzione grazie alla sua apparente vicinanza alla Terra e alla bellezza delle sue caratteristiche brillanti. Questa cometa, proveniente dalla distante Nube di Oort, sta per compiere una delle sue rare apparizioni, con una cadenza di circa 80.000 anni. La sua attuale traiettoria la vede lasciare il sistema solare interno, offrendo un’ultima possibilità di avvistamento per chi desidera cogliere questo spettacolo che sfida il tempo.

-25% Amazon.it 22,34€ 29,99€ PRIME PRIME HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... Compra ora -43% Amazon.it 202,00€ 359,90€ HP OfficeJet Pro 9019e 22A59B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 22 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:11

Negli ultimi giorni, la cometa ha raggiunto il suo perielio, ovvero il punto più vicino al Sole, il 27 settembre, e continua a rendersi visibile nella notte. Tuttavia, la sua luminosità è in lenta diminuzione, il che significa che gli astrofili e semplici osservatori hanno una finestra temporale limitata per ammirarla a occhio nudo. Attualmente, C/2023 A3 presenta una magnitudine di circa +3.7, il che consente di osservarla in cieli bui e stellati, mentre si prevede che scenderà a +6.0 entro la fine di ottobre. Superato tale limite, la cometa diventerà visibile solo mediante strumenti ottici, come binocoli e telescopi.

La cometa è attualmente visibile subito dopo il tramonto fino alle 22:00 circa. La sua posizione nel cielo cambia quotidianamente, spostandosi verso sinistra e in alto, permettendo di osservarla per un tempo maggiore ogni giorno. Per individuare la cometa nei cieli italiani, gli utenti possono avvalersi del planetario virtuale di TheSkyLive, che fornisce indicazioni precise sulla sua posizione in base alla località, data e ora. Gli appassionati dell’astrofotografia possono prepararsi a immortalare questo oggetto celeste con fotocamere e smartphone, creando immagini straordinarie di un evento così raro.

In questa fase della sua esistenza, la cometa mostra una coda brillante e una chioma ben definita, offrendo uno spettacolo mozzafiato per tutti. Le ultime osservazioni confermano che l’astronomia amatoriale è alla portata di tutti, grazie alla disponibilità di tecnologie e strumenti accessibili, rendendo la visione di C/2023 A3 una delle esperienze più affascinanti dell’anno.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:39

Quando e come osservarla

Diretta streaming del Virtual Telescope Project

Per gli appassionati di astronomia che non potranno osservare la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) dal vivo, il Virtual Telescope Project (VTP) offre una soluzione imperdibile: una diretta streaming che consentirà di seguire in tempo reale il passaggio di questo straordinario oggetto celeste. L’evento è programmato per il 21 ottobre 2024 a partire dalle ore 20:00 (ora italiana), ovvero le 18:00 UTC. La diretta sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube del VTP, e potrà essere seguita comodamente da casa, con ogni dettaglio della cometa visibile in alta definizione.

Il commento durante la trasmissione sarà fornito dall’astrofisico Gianluca Masi, che guiderà gli spettatori attraverso le meraviglie della cometa. Utilizzando telescopi robotici ad alta tecnologia posizionati in uno dei luoghi migliori d’Italia per l’osservazione astronomica, precisamente a Manciano in Toscana, il VTP garantirà un’esperienza visiva straordinaria. Grazie all’assenza di inquinamento luminoso, questo sito sarà in grado di mostrare la cometa in tutta la sua splendorosa bellezza.

Nel corso della diretta, gli spettatori avranno l’opportunità di vedere non solo la chioma luminosa della cometa, caratterizzata da un’anticoda d’impatto, ma anche dettagli più ravvicinati, con immagini a campo largo e primi piani. Le tecnologie utilizzate per l’osservazione e la cattura delle immagini permetteranno di mettere in evidenza le varie caratteristiche della cometa, rendendo l’evento non solo un’occasione di osservazione, ma anche un momento di apprendimento per chi è appassionato di astronomia.

Per chi desidera interagire, il canale YouTube offrirà anche l’opportunità di porre domande e commentare in diretta, creando così un’atmosfera coinvolgente e informativa. Essere parte di questo evento rappresenta un’occasione unica, non solo per vedere la “cometa del secolo”, ma anche per comprendere meglio il fenomeno delle comete e il loro viaggio attraverso il nostro sistema solare.

Non c’è modo migliore per assistere a questo fenomeno celeste che collegarsi alla diretta streaming del VTP il 21 ottobre, così da non perdere neanche un attimo dello straordinario spettacolo che la cometa C/2023 A3 ha da offrire.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:17

Diretta streaming del Virtual Telescope Project

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) continua a regalare momenti affascinanti agli astronomi e agli appassionati d’astronomia, ma la sua luminosità è in costante evoluzione. Attualmente, gli esperti stimano che la cometa abbia una magnitudine di circa +3.7. Questa variazione di luminosità è un elemento cruciale per chi desidera osservarla a occhio nudo, una possibilità che resta aperta, ma per un tempo limitato. Infatti, si prevede che entro la fine di ottobre la cometa toccherà il livello di magnitudine +6.0, che corrisponde al limite di visibilità senza l’ausilio di strumenti ottici in condizioni di cielo scuro.

Il picco di luminosità della cometa è avvenuto il 9 ottobre, quando ha raggiunto valori compresi tra –3 e –4, comparabili a quelli dei pianeti Giove e Venere. Questo momento di splendore è stato eccezionale e ha permesso a molti di osservarla con grande facilità. Tuttavia, la discesa della magnitudine oltre +6.0, prevista tra il 23 e il 28 ottobre, segnerà un cambiamento significativo nell’osservazione: da quel momento, la C/2023 A3 potrà essere vista esclusivamente con strumenti ottici come binocoli e telescopi.

I cometascoli sono noti per le loro caratteristiche imprevedibili; tantissime volte hanno sorpreso gli astronomi. Ciononostante, la C/2023 A3 ha seguito un percorso prevedibile, offrendo spettacoli notevoli fino ad ora. La sfida ora è pianificare l’osservazione prima che la cometa svanisca nel buio profondo dello spazio, tornando a solcare l’orbita solo tra circa 80.000 anni.

-18% Amazon.it 125,92€ 154,99€ Rowenta Powerline Extreme, Scopa Elettrica con Sacco e con Filo, Capacità 2.2 l, Potenza 750 W, Rumorosità 77 dB, Bianco, RH8037 Compra ora -47% Amazon.it 31,99€ 60,99€ PRIME PRIME D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps,... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:20

Gli appassionati di astrofotografia possono approfittare di questo periodo per immortalare la cometa, prima che diventi visibile solo tramite lunghi scatti fotografici, che richiedono attrezzature più specialistiche. Le previsioni della luminosità rappresentano quindi un’opportunità sia per i neofiti che per i fotografi esperti, che possono tutti godere di questo spettacolo che rientra nelle rare occasioni da vivere nell’arco di una vita.

In questo contesto, l’osservazione nei cieli scuri è più che mai fondamentale. Gli appassionati dovrebbero organizzarsi per trovare luoghi non influenzati dall’inquinamento luminoso, utilizzando strumenti come il planetario virtuale di TheSkyLive per localizzare con precisione la cometa nel cielo. Infine, ricordiamo che l’esperienza di osservare una cometa come la C/2023 A3 è un mix di eccitazione e meraviglia, un’avventura da non perdere nelle notti di ottobre.

Previsioni di luminosità della cometa

Per quanti desiderano immortalare la “cometa del secolo” C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), è fondamentale conoscere alcune tecniche e suggerimenti pratici che possono facilitare notevolmente il processo di fotografia astronomica. In questi ultimi giorni in cui la cometa rimane visibile, equipaggiarsi con gli strumenti giusti e seguire alcune linee guida può rivelarsi determinante per ottenere immagini di qualità.

Innanzitutto, un treppiede è essenziale per stabilizzare la fotocamera o lo smartphone e ridurre il rischio di vibrazioni, che possono compromettere la nitidezza delle immagini, specialmente durante le esposizioni più lunghe. Per catturare la cometa, è consigliabile utilizzare la modalità notturna dell’apparecchio, che avrà bisogno di un’esposizione di circa dieci secondi per la riuscita dello scatto. È opportuno anche realizzare diversi test sul campo: le variabili ambientali e le caratteristiche specifiche del dispositivo potrebbero influenzare l’esito finale, quindi praticare prima dell’osservazione reale è sempre una buona idea.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:17

Se state utilizzando una reflex digitale o una mirrorless, le impostazioni ideali possono variare. Si consiglia di utilizzare tempi di esposizione che vanno da 3 a 20 secondi, a seconda dell’obiettivo selezionato (grandangolare o teleobiettivo). Un valore di ISO compreso tra 1600 e 3200 è spesso efficace per garantire una buona luminosità, mentre l’apertura dovrebbe posizionarsi intorno a f/4 – f/5. Ciò consente di ottenere un buon equilibrio tra qualità dell’immagine e capacità di catturare dettagli della cometa.

Un ulteriore suggerimento è composto dall’uso di software per l’astrometria o applicazioni che permettono di seguire la traiettoria della cometa. Utilizzando strumenti come il planetario virtuale di TheSkyLive, i fotografi possono digitare la propria posizione geografica, la data e l’ora, ricevendo informazioni precise su dove cercare C/2023 A3 nel cielo. Questo approccio facilita la cattura della cometa nel suo momento di massimo splendore.

Non dimenticate di condividere i vostri risultati! I fortunati che riusciranno a scattare foto evocative della cometa C/2023 A3 possono condividerle con la comunità di appassionati, contribuendo a creare una galleria di ricordi collettivi di un evento raro che si ripeterà solo tra millenni. Con un po’ di pazienza e preparazione, è possibile portare a casa non solo un ricordo visivo, ma anche un’esperienza emozionante legata all’osservazione del nostro meraviglioso universo.

Suggerimenti per la fotografia della cometa

Per i fotografi desiderosi di catturare l’incredibile bellezza della “cometa del secolo” C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), è cruciale seguire alcune tecniche specifiche che possono ottimizzare la qualità delle immagini. Con l’avvicinarsi della data di osservazione e l’imminente diminuzione della luminosità della cometa, il tempo è essenziale. Prepararsi con gli strumenti e le conoscenze giuste è fondamentale per immortalare questo evento astronomico raro.

La prima regola d’oro è l’uso di un treppiede. Questo accessorio è indispensabile per stabilizzare la fotocamera o lo smartphone, riducendo le vibrazioni durante le lunghe esposizioni che possono pregiudicare la chiarezza delle immagini. Inoltre, si consiglia di scattare le foto in modalità notturna, poiché questa opzione aiuta a ottimizzare l’acquisizione della luce. Per ottenere scatti soddisfacenti, ci si dovrebbe concentrare su esposizioni di circa dieci secondi, creando così un equilibrio tra visibilità della cometa e riduzione del movimento.

Chi utilizza fotocamere più avanzate, come reflex digitali o mirrorless, dovrà prestare attenzione a vari parametri. I tempi di esposizione consigliati si aggirano tra 3 e 20 secondi, a seconda dell’obiettivo montato, che potrebbe essere un grandangolare od un teleobiettivo. La sensibilità ISO dovrebbe oscillare tra 1600 e 3200 per garantire immagini ben illuminate, mantenendo l’apertura dell’obiettivo attorno a f/4 – f/5 per massimizzare la profondità di campo e la chiarezza.

Strumenti come il planetario virtuale di TheSkyLive si rivelano utilissimi anche per la fotografia. Digitando la propria posizione, la data e l’ora, sarà possibile ricevere aggiornamenti precisi sulla posizione della cometa nel cielo. Questa funzione facilita enormemente la preparazione, consentendo di avere un’idea chiara su dove puntare l’obiettivo nei momenti opportuni.

È fondamentale documentare e condividere i risultati. Le fotografie della C/2023 A3 possono diventare parte di una galleria collettiva di un evento che si ripeterà solo tra millenni. Con una combinazione di pazienza, preparazione e passione, i fotografi possono non solo conservare immagini straordinarie, ma anche vivere un’esperienza unica legata all’osservazione dell’universo.