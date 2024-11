Come seguire in TV e streaming l’undicesima giornata di campionato

Dove vedere le partite dell’undicesima giornata

Per gli appassionati di calcio, la possibilità di seguire le partite dell’undicesima giornata di campionato è garantita attraverso diverse piattaforme di streaming e televisioni, le quali offrono una copertura esaustiva delle gare in programma. Saranno disponibili le dirette di tutte le sfide, con un occhio di riguardo per le prestazioni delle squadre di vertice, come Napoli, Inter e Juventus.

In primis, DAZN rappresenta la soluzione principale per la visione delle partite. Gli abbonati a questa piattaforma potranno assistere in diretta a tutti gli incontri di Serie A. È fondamentale, però, sottoscrivere uno dei pacchetti disponibili, che variano in base al numero di dispositivi collegabili al profilo e alla modalità di visione contemporanea. Con DAZN, il palinsesto non si limita al solo campionato italiano, ma include anche eventi di prestigio come la Liga spagnola e la FA Cup.

In seconda battuta, gli utenti Sky hanno la possibilità di seguire alcune partite attraverso il loro abbonamento. Sky offre l’opzione di vedere le partite anche in streaming, grazie all’app di SkyGo, integrando così l’esperienza di visione per chi desidera restare aggiornato anche in mobilità.

La seguente lista offre un prospetto dettagliato di quali partite saranno visibili su DAZN e su Sky:

Sabato 2 novembre

Bologna – Lecce – 15:00 (DAZN)



Udinese – Juventus – 18:00 (DAZN)



Monza – Milan – 20:45 (DAZN e Sky/NowTV)

Domenica 3 novembre

Napoli – Atalanta – 12:30 (DAZN)



Torino – Fiorentina – 15:00 (DAZN)



Verona – Roma – 18:00 (DAZN e Sky/NowTV)



Inter – Venezia – 20:45 (DAZN)

Lunedì 4 novembre

Empoli – Como – 18:30 (DAZN)



Parma – Genoa – 18:30 (DAZN)



Lazio – Cagliari – 20:45 (DAZN e Sky/NowTV)

Quindi, non perdere tempo: assicurati di avere il tuo abbonamento attivo per essere pronto a vivere tutte le emozioni che questa undicesima giornata ha da offrire. Le squadre stanno dimostrando di avere formidabili ambizioni e ogni partita potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti del campionato.

Partite e orari del campionato

La fase della stagione attuale del campionato di Serie A si arricchisce di attesi confronti in questa undicesima giornata, in cui le squadre si apprestano a dar vita a match di alta intensità e significato. I risultati di queste partite potrebbero rivelarsi determinanti per le future posizioni in classifica, dato l’equilibrio competitivo che caratterizza questa stagione.

Il calendario del weekend inizia sabato 2 novembre, con le prime partite che si svolgeranno in orari distinti:

15:00 : Bologna – Lecce (DAZN)

: Bologna – Lecce (DAZN) 18:00 : Udinese – Juventus (DAZN)

: Udinese – Juventus (DAZN) 20:45: Monza – Milan (DAZN e Sky/NowTV)

La giornata di domenica 3 novembre presenta un programma molto interessante, con gare di spicco come:

12:30 : Napoli – Atalanta (DAZN)

: Napoli – Atalanta (DAZN) 15:00 : Torino – Fiorentina (DAZN)

: Torino – Fiorentina (DAZN) 18:00 : Verona – Roma (DAZN e Sky/NowTV)

: Verona – Roma (DAZN e Sky/NowTV) 20:45: Inter – Venezia (DAZN)

Il calendario si conclude lunedì 4 novembre, dove ci saranno ulteriori scontri da seguire:

18:30 : Empoli – Como (DAZN)

: Empoli – Como (DAZN) 18:30 : Parma – Genoa (DAZN)

: Parma – Genoa (DAZN) 20:45: Lazio – Cagliari (DAZN e Sky/NowTV)

Ogni match ha il suo peso; il Napoli, solido capolista, sfida l’Atalanta in quello che promette di essere un incontro ricco di emozioni. D’altra parte, la Juventus si trova a fronteggiare l’Udinese, un avversario in forma e agguerrito, mentre l’Inter dovrà mantenere alta la concentrazione contro il Venezia per non perdere punti preziosi. I tifosi sono invitati a seguire le proprie squadre del cuore, poiché ogni incontro potrà apportare significative mutazioni nella classifica finale.

È quindi importante pianificare in anticipo la visione di questi eventi calcistici, assicurandosi di avere a disposizione le giuste piattaforme per non perdere nemmeno un’azione. La competizione si fa sempre più serrata e ogni singolo incontro potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino verso la conquista del titolo o per evitare la retrocessione.

Come vedere l’undicesima giornata su DAZN

Per gli appassionati di calcio che desiderano seguire l’undicesima giornata di campionato di Serie A, DAZN si presenta come la piattaforma di riferimento. Per accedere alle partite, è necessario abbonarsi a uno dei pacchetti disponibili: il pacchetto Standard e il pacchetto Plus.

Il pacchetto Standard consente la visione su un solo dispositivo alla volta, ideale per chi ha un uso limitato dello streaming. Al contrario, il pacchetto Plus offre maggiore flessibilità, permettendo la visione su due dispositivi contemporaneamente, il che è vantaggioso per le famiglie con più appassionati di calcio. Entrambi i pacchetti garantiscono l’accesso a tutte le partite della Serie A, così come una selezione di eventi sportivi internazionali.

Oltre ad assistere agli incontri di Serie A, gli abbonati a DAZN possono anche godere di altre straordinarie competizioni, tra cui la Liga spagnola, la FA Cup e eventi di boxe di rilevanza mondiale. La diversità dei contenuti sportivi è uno dei punti di forza della piattaforma, che si distingue per la sua ampia offerta.

Per chi non è ancora abbonato, registrarsi è semplice e veloce. Basta visitare il sito di DAZN, scegliere il pacchetto preferito e seguire la procedura per completare l’iscrizione. Una volta attivato l’abbonamento, è possibile iniziare subito a vedere le partite in diretta, sfruttando l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV, oltre alla possibilità di fruirne tramite browser web.

È inoltre da sottolineare che DAZN ha migliorato costantemente la sua qualità di streaming, riducendo i problemi di buffering e garantendo un’esperienza visiva fluida, particolarmente importante durante le intense battaglie calcistiche. Gli appassionati possono contare anche su funzioni aggiuntive, come il rewind e la possibilità di seguire le partite in modalità “catch up”, per non perdere mai un momento cruciale delle gare.

Essere abbonati a DAZN significa avere accesso non solo ai grandi incontri del campionato italiano, ma anche a un palinsesto ricco di eventi che accontenta ogni tipo di tifoso. Non c’è momento migliore per scegliere DAZN come il proprio punto di riferimento per il calcio e gli sport in generale.

Partite su Sky e NowTV

In questa undicesima giornata di campionato, gli appassionati di calcio potranno seguire diverse partite anche attraverso le piattaforme Sky e NowTV, che offrono un’alternativa valida a DAZN per chi è già abbonato a questi servizi. La programmazione delle gare è stata selezionata con cura, garantendo così la visione di match di grande rilevanza e interesse.

Sky offre la possibilità di seguire in diretta alcune delle partite più attese del weekend. Gli abbonati a Sky potranno usufruire della visione delle seguenti partite:

Monza – Milan – Sabato 2 novembre, ore 20:45 (DAZN e Sky/NowTV)

– Sabato 2 novembre, ore 20:45 (DAZN e Sky/NowTV) Verona – Roma – Domenica 3 novembre, ore 18:00 (DAZN e Sky/NowTV)

– Domenica 3 novembre, ore 18:00 (DAZN e Sky/NowTV) Lazio – Cagliari – Lunedì 4 novembre, ore 20:45 (DAZN e Sky/NowTV)

Oltre alla visione tradizionale, gli abbonati Sky hanno la possibilità di seguire le partite in streaming tramite l’app SkyGo, un’opzione pratica che consente di guardare le gare comodamente anche in mobilità, utilizzando smartphone, tablet o computer. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera godersi le emozioni del calcio ovunque si trovi, magari mentre si trova in viaggio o impegnato in altre attività quotidiane.

Per chi non è ancora abbonato, esiste la possibilità di attivare un pass mensile su NowTV. Questa offerta permette di accedere a una serie di contenuti sportivi, tra cui le partite di Serie A, senza dover sottoscrivere un contratto a lungo termine. Gli utenti possono optare per il PassSport mensile che, attualmente, è disponibile con uno sconto del 40%, permettendo di abbattere il costo a 14,99 euro anziché 24,99 euro.

Un dato interessante da considerare è che, per gli appassionati di sport, NowTV non si limita a offrire solo le partite di campionato, ma include anche eventi di altre discipline, dalla Champions League al rugby e a vari tornei di tennis, arricchendo così l’offerta sportiva. Quindi, tarare nel modo giusto il proprio abbonamento potrebbe rivelarsi un’ottima scelta per chi ama seguire diverse competizioni.

In definitiva, Sky e NowTV si confermano come scelte affidabili per seguire le partite di questa undicesima giornata di campionato. Assicuratevi di avere attivo il vostro abbonamento per non perdere le emozioni che questo weekend calcistico ha in serbo, con match che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti della stagione.

Come abbonarsi a DAZN e NowTV

Per coloro che desiderano accedere a un’ampia gamma di eventi sportivi e, in particolare, seguire le partite dell’undicesima giornata di campionato, l’abbonamento a DAZN e NowTV rappresenta un’opzione molto vantaggiosa. Entrambe le piattaforme offrono procedure di registrazione semplici e intuitive, per garantire che gli utenti possano iniziare a fruire del servizio senza lunghe attese.

Per abbonarsi a DAZN, il primo passo consiste nel visitare il sito ufficiale della piattaforma. Qui, gli utenti possono scegliere tra due pacchetti: il pacchetto Standard, che consente la visione su un solo dispositivo alla volta, e il pacchetto Plus, che permette la visione su due dispositivi contemporaneamente. Questa versatilità è ideale per le famiglie o per chi desidera seguire più eventi sportivi senza limitazioni.

Dopo aver selezionato il pacchetto preferito, la registrazione richiede di fornire alcune informazioni personali e una modalità di pagamento valida. DAZN accetta vari metodi, tra cui carte di credito e sistemi di pagamento elettronico. Una volta completato il processo di registrazione, gli abbonati possono accedere immediatamente a tutti i contenuti disponibili, incluse le partite di Serie A, i tornei internazionali, e molto altro.

Per quanto riguarda NowTV, la procedura è similmente semplice. Gli utenti devono navigare sul sito di NowTV e registrarsi, scegliendo il pass mensile desiderato. La piattaforma offre anche il PassSport mensile, che permette di accedere a una programmazione sportiva ampia e variegata, con la possibilità di seguire le partite di Serie A senza vincoli contrattuali a lungo termine. Questo pass è attualmente disponibile a un prezzo scontato del 40%, rendendolo un’opzione interessante per chi desidera aggiornarsi su eventi sportivi senza un impegno duraturo.

Effettuando la registrazione, gli utenti di NowTV possono usufruire della medesima elasticità di visione, dato che la piattaforma offre la possibilità di guardare i match anche in streaming attraverso l’app disponibile su diverse tipologie di dispositivi, dalla smart TV agli smartphone. Con NowTV, il calcio non ha confini, consentendo di seguire le partite ovunque ci si trovi.

È fondamentale notare che entrambe le piattaforme offrono assistenza e supporto per gli abbonati, qualora si presentassero problemi durante la registrazione o la visione dei contenuti. Contattando il servizio clienti, gli utenti possono ricevere aiuto direttamente da esperti del settore, garantendo un’esperienza di fruizione fluida e soddisfacente. Sia che si scelga DAZN, NowTV, o entrambe, l’importante è non farsi sfuggire le emozioni del campionato di Serie A e le sue partite. Registrarsi è il primo passo per vivere tutte le emozioni del calcio italiano.

Offerte speciali per nuovi abbonati

Per attirare nuovi utenti, DAZN e NowTV hanno predisposto irresistibili offerte speciali, rendendo così più accessibile l’abbonamento ai servizi di streaming calcistico. Queste promozioni, pensate per chi desidera scoprire l’ampia offerta di eventi sportivi, rappresentano un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di calcio.

DAZN, leader nella trasmissione di eventi sportivi, offre attualmente uno sconto sul proprio abbonamento per i nuovi iscritti. Gli utenti potranno beneficiare di un prezzo ridotto per accedere a tutte le partite di Serie A, oltre ad altre competizioni di grande interesse, come la Ligue 1 francese, la FA Cup e le gare di boxe. La piattaforma, inoltre, mette a disposizione un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, consentendo di testare il servizio e valutare la qualità dello streaming prima di formalizzare l’abbonamento. Per approfittare di queste promozioni, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale di DAZN e seguire le istruzioni per completare l’iscrizione. L’approccio user-friendly della piattaforma rende il processo rapido e intuitivo.

Allo stesso modo, NowTV ha elaborato offerte speciali per i nuovi abbonati, rendendo il PassSport mensile disponibile a un prezzo promozionale. Attualmente, chi effettua l’iscrizione potrà usufruire di uno sconto del 40%, pagando solo 14,99 euro anziché 24,99 euro. Questo pass consente l’accesso a tutte le partite di Serie A, ma anche a una selezione di eventi sportivi di diverse discipline, inclusi tornei di tennis e competizioni di rugby. L’offerta rappresenta un’opzione ideale per chi desidera una visione flessibile del calcio senza vincoli di lungo termine.

Per registrarsi a NowTV, il processo è analogo a quello di DAZN. Gli utenti devono visitare il sito web di NowTV, selezionare il pacchetto e completare la registrazione fornendo le informazioni richieste. In pochi passaggi, gli appassionati possono iniziare a godersi il meglio del calcio in diretta, sfruttando la possibilità di streaming su vari dispositivi grazie all’app NowTV.

Entrambe le piattaforme, DAZN e NowTV, non solo vantano offerte vantaggiose per i nuovi abbonati, ma garantiscono anche una varietà di contenuti che arricchiscono l’esperienza visiva. Ogni utente potrà trovare il pacchetto più adatto alle proprie esigenze, sia esso un amante del calcio o un appassionato di altri sport.

In questo periodo cruciale del campionato, quindi, abbonarsi a uno di questi servizi con le offerte in corso è un passo strategico per non perdersi nemmeno un minuto d’azione. Con così tante opportunità a disposizione, i tifosi sono incoraggiati a registrarsi e dedicarsi alla visione delle partite, vivendo appieno le emozioni sin dal primo fischio d’inizio.

Contenuti aggiuntivi disponibili su DAZN e NowTV

DAZN e NowTV non si limitano a offrire esclusivamente le partite del campionato di Serie A, ma presentano un ampio ventaglio di contenuti aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza degli abbonati. Entrambe le piattaforme hanno saputo costruire un’offerta variegata, utile per ogni appassionato di sport, non solo di calcio.

Su DAZN, l’utente ha accesso a eventi di rilevanza internazionale oltre alla Serie A. Tra le competizioni incluse, vi sono la Liga spagnola , la FA Cup e diversi eventi di boxe che attirano l’attenzione del pubblico globale. Questo consente agli abbonati di seguire non solo i match delle loro squadre italiane preferite, ma di impegnarsi anche con altri eventi sportivi significativi. La piattaforma offre una trasmissione in alta definizione e, grazie a una interfaccia intuitiva, consente di navigare facilmente tra le diverse opzioni di visualizzazione.

Un altro aspetto interessante di DAZN è il supporto per la visione in differita. Gli utenti possono usufruire della funzione di “catch up” per rivedere i match che hanno perso, eliminando il timore di perdere momenti cruciali della competizione. Inoltre, la possibilità di accedere a contenuti on-demand è un valore aggiunto che amplia l’offerta di intrattenimento disponibile.

Passando a NowTV, la piattaforma ottimizza la visione di eventi sportivi attraverso il suo PassSport, che offre non solo la possibilità di seguire le partite di Serie A, ma anche una selezione attenta di sport come il rugby, il tennis e la Formula 1. Gli abbonati hanno l’opportunità di guardare eventi di grande richiamo, garantendo così una copertura completa delle discipline più seguite in Italia e nel mondo. La flessibilità di NowTV consente di visualizzare contenuti anche in movimento, grazie all’app disponibile su smartphone e tablet, il che rappresenta un forte incentivo per gli appassionati che desiderano restare aggiornati.

Inoltre, NowTV permette una visione semplice e senza vincoli di lungo termine, rendendola una scelta popolare tra coloro che vogliono seguire i loro eventi sportivi preferiti senza l’impegno di un contratto annuale. Con eventi che spaziano dai tornei internazionali di calcio alle competizioni di tennis e di altre discipline, gli abbonati hanno la certezza di trovare sempre qualcosa di interessante da guardare.

Entrambe le piattaforme, DAZN e NowTV, garantiscono un’ampia offerta di contenuti sportivi, arricchendo ulteriormente l’esperienza di visione per gli utenti. Non solo calcio, ma una varietà di sport che soddisfa le diverse preferenze dei tifosi. Questa diversificazione non solo aumenta l’attrattiva dei servizi, ma crea anche un ambiente in cui ogni appassionato può trovare ciò che desidera, attivando così l’interesse e il coinvolgimento nel mondo sportivo. Con tutti questi vantaggi, gli appassionati di sport sono invitati a sfruttare le potenzialità di queste piattaforme per vivere un’esperienza completa di intrattenimento sportivo.