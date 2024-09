Coinmama Review [2019] – Crypto facile e veloce ma è sicuro?

Annuncio pubblicitario

Coinmama è un semplice broker di criptovalute, offrendo agli utenti una piattaforma semplice e veloce per l'acquisto di una piccola gamma di criptovalute popolari da qualsiasi parte del mondo utilizzando qualsiasi valuta fiat.

Annuncio pubblicitario

Coinmama è noto per la sua facilità d'uso e accessibilità e si impegna a fornire agli utenti le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per prendere decisioni chiare e informate quando acquistano criptovalute.

Questo obiettivo rende Coinmama l'ideale per le persone nuove nello spazio criptato alla ricerca di una piattaforma in cui possono acquistare le loro prime monete crittografiche.

Il sito Web di Coinmama afferma:

Data la velocità del nostro servizio di verifica degli account e il nostro supporto per le carte di credito / debito, riteniamo che il nostro servizio sia la cosa più vicina agli acquisti di bitcoin online istantanei che un nuovo arrivato in cripto può trovare. Una volta completata la creazione di un account Coinmama, l'unico ritardo sarà nell'elaborazione della tua carta e il trasferimento dei tuoi bitcoin appena acquistati sulla blockchain (che dovrebbe richiedere in media solo 10 minuti circa).

Se suona CoinMama potrebbe essere lo scambio di criptovaluta giusto per le tue esigenze, quindi continua a leggere per scoprire ulteriori dettagli essenziali.

In questa recensione di Coinmama , tratteremo brevemente i fatti di base della società, le principali caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza, il processo di registrazione e verifica, le sue tariffe e una rapida lista di pro e contro per riassumere come tutti impilati.

Interessato?

Freddo. Iniziamo!

I fatti in breve

Scheda informativa di Coinmama Tipo di scambio: Broker di criptovaluta centralizzato Fiat-to-Crypto: sì Crypto-a-Fiat: Solo Bitcoin-Fiat (solo clienti europei (SEPA)) Crypto-To-Crypto No Numero di valute Fiat negoziate: 2 Numero di criptovalute negoziate: 8 Numero di Paesi supportati 180+ Numero di valute Fiat supportate: Tutti Trasferimenti bancari / depositi sì Carte di credito / debito: sì Bonifici: No PayPal: No Exchange Wallet (s): No Limiti delle dimensioni dell'account: sì Periodi limite di spesa: sì Scambio di margine: No Commissioni di trading: 5,90% Deposito / tasse di prelievo: Carta di credito / debito 5%, bonifico bancario gratuito Quartier generale: Israele Incorporated: Israele LEGGI ANCHE ▷ Prospettive del Mercato Fintech Blockchain 2024: Tendenze e Opportunità

Le funzionalità di Coinmama sono focalizzate sul loro singolare servizio di fornire una comoda piattaforma per le persone ad acquistare alcune delle criptovalute più popolari.

Coinmama ha anche recentemente aggiunto la possibilità di vendere Bitcoin ( BTC ) per valuta fiat. Ma al momento, questo è disponibile solo per i clienti europei tramite i pagamenti SEPA .

Acquisti con carta di credito

Coinmama offre agli utenti un mezzo rapido ed efficiente per l'acquisto di criptovalute superiori , come Bitcoin (BTC) ed Ethereum ( ETH ), utilizzando sia VISA che Mastercard .

Molte borse non offrono acquisti con carta di credito di criptovalute. Inoltre, molti di quelli che consentono l'acquisto di carte di credito con crittografia richiedono agli utenti di:

Deposito fiat con la loro carta di credito

Scambia la fiat con criptovaluta (che viene poi memorizzata nel loro portafoglio scambiatore ospitato)

Ritirare le monete nel proprio portafoglio crittografico personale.

Per gli utenti che desiderano semplicemente acquistare beni digitali utilizzando la propria carta di credito e che tali beni vengono trasferiti direttamente al loro criptato portafoglio personale esterno, Coinmama è una delle migliori opzioni sul mercato.

Il sito Web di Coinmama afferma:

Se hai bisogno di procurarti alcuni bitcoin il più rapidamente possibile, Coinmama ti copre. Coinmama consente a persone provenienti da quasi 200 paesi in tutto il mondo di acquistare bitcoin (BTC) all'istante, utilizzando qualsiasi carta di credito o debito sia VISA che MasterCard. In quasi tutti i casi, i bitcoin verranno rilasciati entro mezz'ora o meno.

Conoscenza e supporto

Mentre gli utenti di tutti i livelli di esperienza saranno attratti dalla semplicità di Coinmama, Coinmama dedica ulteriore impegno a fornire ai nuovi utenti una gamma di conoscenze e supporto che va ben oltre lo standard del settore.

Le persone nuove nello spazio crittografico saranno in grado di utilizzare i servizi di Coinmama con comodità e facilità grazie all'interfaccia intuitiva e all'ampia offerta di guide e domande frequenti pertinenti.

Registrazione e verifica

In un settore sempre più regolamentato, Coinmama è riuscita a mantenere il processo di registrazione e verifica relativamente rapido e semplice.

Coinmama ha tre diversi livelli di verifica , ognuno dei quali fissa un limite diverso sulla quantità di criptazione che è possibile acquistare.

Il primo livello richiede che tu registri un account usando la tua e-mail, compili un modulo di dettagli personali standard, compili i dettagli del documento di identificazione , e poi carichi le immagini di quel documento e un selfie di te stesso in possesso di quel documento. Questo primo livello di verifica ti consentirà di acquistare fino a $ 10.000 in crittografia. Il secondo livello di verifica richiede un documento di identificazione aggiuntivo e una prova di residenza, ad esempio una bolletta. Il secondo livello di verifica ti consente di acquistare fino a $ 50.000 in crittografia. Il terzo livello di verifica richiede la compilazione di un breve questionario sul tuo patrimonio e reddito, che sarà esaminato per l'approvazione. Il terzo e ultimo livello di verifica ti consentirà di acquistare fino a $ 1.000.000 in crittografia.

Tasse Coinmama

Coinmama addebita alcune delle più alte commissioni di transazione nel settore per i suoi servizi.

Mentre Coinmama è più veloce e più conveniente della maggior parte delle altre opzioni per l'acquisto di criptovalute, in particolare per gli acquisti con carta di credito, è necessario decidere autonomamente se la convenienza valga le commissioni più alte.

Le commissioni addizionali per le carte di credito e le commissioni bancarie di Coinmama, d'altra parte, sono più vicine allo standard del settore.

Costo della transazione

Coinmama addebita una commissione di transazione del 5,9%.

Questo è tra i più alti costi di transazione nel settore.

Commissione della carta di credito

Coinmama applica una commissione del 5% sulla carta di credito.

Questa è la tariffa standard della carta di credito.

Commissione di trasferimento bancario

Coinmama non ha commissioni di bonifico bancario.

Le spese di trasferimento bancario o di deposito variano ampiamente nel settore. Ovviamente, le commissioni zero di Coinmama sono le migliori del settore, ma molti concorrenti non fanno pagare questo servizio.

Recensione Coinmama – I pro e contro

Ora che abbiamo tutte le informazioni necessarie su Coinmama, suddividiamo la nostra analisi in alcuni semplici pro e contro.

Semplice e veloce

Buono per i principianti

Procedura di verifica rapida per un massimo di $ 50.000 in acquisti crittografici

Nessuna commissione di trasferimento bancario

La maggior parte dei paesi e tutte le valute sono accettate

Elevate commissioni di transazione

Limiti di acquisto giornalieri e mensili

Processo di verifica più lungo per i grandi acquisti cripto

Una quantità limitata di monete disponibili

Limitato a 40 stati degli Stati Uniti

Opzioni di pagamento limitate

Pensieri di chiusura

Dopo aver esaminato tutte le informazioni essenziali su Coinmama, è abbastanza chiaro che è un'ottima scelta per un tipo di utente molto specifico e una scelta giusta per molte altre persone.

Se vuoi acquistare la tua cripto ora senza troppe complicazioni e sei disposto a pagare un premio per la velocità e la convenienza che offre Coinmama, allora Coinmama è una delle migliori opzioni sul mercato.

Ciò è particolarmente vero per gli utenti di carte di credito, persone nuove nello spazio crittografico e persone che non cercano uno scambio per scambiare attivamente criptovalute.

Tuttavia, questa classifica in alto si rompe man mano che ci allontaniamo da questa stretta finestra di tipi di utenti.

Alcuni dei principali motivi per utilizzare uno scambio alternativo includono:

Le persone che vogliono avere il loro scambio di beni digitali e il loro criptato portafoglio in un unico posto. Vogliono essere in grado di acquistare, vendere e spendere cripto da una posizione conveniente. La mancanza di una funzione di portafoglio e la capacità di vendita limitata di Coinmama saranno negativi per molti utenti.

Le commissioni di transazione del 5,9% sono elevate, soprattutto se si acquista una grande quantità di crittografia. Nei periodi in cui i prezzi della criptazione aumentano, questo potrebbe sembrare un piccolo prezzo da pagare, ma in tempi più contenuti ci sono opzioni molto più economiche e molte persone saranno disposte a trascorrere un po 'più tempo in un sito concorrente per risparmiare sulle commissioni di transazione .

I limiti di spesa giornalieri, settimanali e generali potrebbero essere un inconveniente per alcuni grandi giocatori. Le persone che hanno un sacco di soldi da spendere in cripto e sono disposti a pagare per convenienza non sono il tipo che vuole limiti alla loro spesa.

La mancanza di monete disponibili per l'acquisto può anche essere un grande spunto. Sebbene Coinmama abbia una buona offerta per le principali criptovalute là fuori, è poco comprensibile, e molti si aspetteranno una maggiore diffusione di opzioni dai loro scambi e broker.

Quindi, in generale, Coinmama è una buona opzione per alcuni utenti criptati e un'opzione decente per molti altri.

Dove cadi in questa ripartizione dei servizi di Coinmama dipenderà da quali sono i tuoi bisogni unici.

Speriamo che questa recensione ti abbia aiutato a rispondere a queste domande, quindi puoi decidere da solo se Coinmama è la giusta piattaforma di criptovaluta per te .

Riferimenti