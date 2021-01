C.O.M.E. comunicare, convincere e vendere in maniera efficace.

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Il Primo Corso Online della Daniele Viganò Academy per apprendere i segreti e le migliori tecniche di comunicazione, persuasione e vendita messe in pratica da Daniele in oltre 20 anni di carriera in aziende di diverse dimensioni e settori di mercato, con una concreta e reale esperienza alle spalle sia come manager che come consulente vendita e come formatore, in Italia e all’estero.

Il video corso C.O.M.E. è estrapolato da una delle lezioni del Master Business Alchemist, un percorso di formazione esclusivo che ha riscosso molto successo, andato sold out alla prima edizione, per Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti.

Il corso on line è dedicato a tutte le figure professionali che operano nel campo della vendita e della comunicazione e che vogliono acquisire nuove metodologie e nuove tecniche per raggiungere risultati ambiziosi e diversificarsi dalla concorrenza.

Le capacità di comunicazione e di vendita sono abilità sempre più richieste, specie nell’attuale contesto socio – economico, dove l’uso sapiente della parola, e la capacità di destreggiarsi tra le molteplici modalità e strumenti di comunicazione, possono decisamente fare la differenza.

E proprio l’uso efficiente della comunicazione permette di entrare in relazione e di raggiungere risultati inaspettati nell’ambito della vendita.

Il videocorso è composto da quattro ore di contenuti video grazie ai quali gli utenti potranno accedere alle tecniche di comunicazione e vendita che hanno permesso a Daniele di raggiungere i suoi risultati record partendo da zero: ha fondato 32 Startup tra Italia, Spagna, Portogallo e USA nei settori Utility, Tech, Real Estate, Food, Innovation e Artificial Intelligence.

Ha raccolto 23 milioni di euro per differenti progetti innovativi, con imprenditori, Business Angels, e fondi d’investimento. Ha formato oltre 160.000 persone in differenti Paesi su Vendita e Comunicazione Persuasiva.

Ha scritto un libro “7 Giorni Per Volare” che ha venduto migliaia di copie tra Italia, Spagna e Paesi del Latino America tra cui, Argentina, Perù, Colombia, Messico, Ecuador e tanti altri.

Il corso, ad un prezzo volutamente basso, si rivolge a tutti ma in particolare a: imprenditori, che devono ogni giorno comunicare con i propri clienti, con i propri collaboratori, per aumentare le proprie doti di leadership e negoziazione.

A Manager, che devono gestire e coordinare il proprio lavoro e quello del team aziendale, quindi vendono le proprie idee e progetti tutti i giorni.

A consulenti e liberi professionisti, che devono aumentare il proprio portfolio clienti, e si trovano ogni giorno a gestire le trattative di vendita. E anche a tutte quelle persone che vogliono rendere più efficace la propria comunicazione e migliorare le proprie capacità relazionali in ambito lavorativo.

Il corso permette di apprendere un metodo pratico che aiuta ad ottimizzare fin da subito la promozione dei propri servizi e prodotti. Il video corso quindi fornisce molti strumenti pratici per migliorare la comunicazione e di conseguenza la vendita.

L’idea dell’acronimo C.O.M.E. nasce dal concetto che alla base della vendita vi è la comunicazione e citando Daniele la comunicazione è vita: Comunica efficacemente, perché solo così potrai ottenere grandi risultati.

Oltrepassa le obiezioni, per capire come eliminare gli ostacoli che si pongono fra te e il tuo obiettivo. Mantieni il rapporto, perché la vendita è relazione. Emoziona per fidelizzare il cliente.

Questo il link per accedere al videocorso: