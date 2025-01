Clorato nella Coca-Cola: rischi per la salute e effetti sulla tua sicurezza alimentare

Clorato nella Coca-Cola: cosa sapere

Recentemente, la Coca-Cola Europacific Partners ha avviato un richiamo massiccio di diversi prodotti, incluse le famose bevande come Coca-Cola, Sprite, Fanta e altri, a causa di livelli di clorato superiori ai limiti consentiti. Questo richiamo ha colpito vari Paesi europei, fra cui Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo. La decisione è stata presa in seguito all’individuazione di quantità eccessive della sostanza chimica in lotti specifici. Gli esperti mettono in guardia riguardo alla presenza di clorato nei prodotti alimentari, segnalando pericoli associati alla salute. È essenziale comprendere l’origine di questa sostanza, pertanto, è necessario esplorare il tema con attenzione e rigore. Si deve prestare massima attenzione alla sicurezza degli alimenti e alle potenziali implicazioni per i consumatori.

Cos’è il clorato

I clorati sono sali derivati dall’acido clorico e possono presentarsi negli alimenti a causa dell’impiego di disinfettanti a base di cloro, frequentemente utilizzati nel trattamento dell’acqua e nella lavorazione alimentare. Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), il clorato presente negli alimenti deriva principalmente dall’uso di acqua clorata durante i processi di trasformazione e dalla disinfezione delle attrezzature. In particolare, frutta e verdura appaiono come i gruppi alimentari più a rischio. Le varietà surgelate in particolare mostrano spesso concentrati significativi di clorato, probabilmente a causa della quantità di clorato nell’acqua utilizzata per la loro lavorazione. Analogamente, nel caso di bibite come la Coca-Cola, l’uso di acqua clorata potrebbe essere la fonte di contaminazione.

Origine e presenza nei prodotti alimentari

Il clorato si forma tipicamente nell’ambito delle pratiche di disinfezione in ambito industriale. Il suo utilizzo è principalmente legato al trattamento delle acque potabili, dove i disinfettanti a base di cloro vengono impiegati per garantire la sicurezza microbiologica. Tuttavia, durante questi processi, è possibile che residui di clorato entrino nella filiera alimentare. Le produzioni di frutta e verdura surgelate sono le più vulnerabili, essendo esse soggette a trattamenti di disinfezione intensivi. È importante notare che il clorato può anche accumularsi in altre bevande e alimenti trasformati, come nel caso delle bibite gasate. La contaminazione può derivare dall’uso di acqua con livelli elevati di clorato o da pratiche di lavorazione non ottimizzate, che consentono la permanenza della sostanza chimica nei prodotti finali.

Rischi per la salute legati all’esposizione

Il rischio per la salute pubblica relativo all’esposizione al clorato è stato valutato dall’Efsa, che ha delineato due principali modalità di esposizione: cronica e acuta. L’esposizione cronica si verifica quando si consuma regolarmente cibo o acqua contenente clorato nel tempo. Tale situazione può compromettere l’assorbimento dello iodio, un elemento essenziale per il corpo umano, settore di particolare preoccupazione per i bambini, specialmente quelli con carenze iodiche. L’Efsa ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (Dgt) di 3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo per l’esposizione a lungo termine. È stato osservato che l’esposizione di neonati e bambini fino ai 10 anni può superare questa soglia, sollevando un allarme significativo per i bambini con lievi o moderate carenze di iodio.

Livelli elevati di clorato e effetti tossici

Un’esposizione acuta al clorato, dunque, può risultare tossica. Questa condizione si presenta quando una quantità elevata di clorato viene assunta in un breve lasso di tempo, potenzialmente causando danni significativi al corpo, come una ridotta capacità del sangue di trasportare ossigeno e possibili problemi renali. L’Efsa ha indicato una dose acuta di riferimento per l’assunzione giornaliera di clorato, fissandola a 36 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Fortunatamente, le stime di esposizione acuta a livelli di clorato negli alimenti per tutte le fasce d’età si attestano generalmente sotto questo valore, ma è fondamentale rimanere vigili e consapevoli delle potenziali fonti di esposizione, specialmente in un contesto di attuale richiamo di prodotti alimentari.

Raccomandazioni e precauzioni per i consumatori

In seguito al richiamo di diversi prodotti da parte della Coca-Cola Europacific Partners, si raccomanda ai consumatori di prestare attenzione ai richiami alimentari e di verificare la provenienza e l’etichettatura dei prodotti acquistati. È essenziale restare informati sulla composizione degli alimenti e delle bevande che si consumano regolarmente. In particolare, per coloro che giacciono in gruppi vulnerabili, come bambini e donne in gravidanza, è consigliato limitare il consumo di alimenti potenzialmente contaminati e preferire prodotti freschi e di stagione. Infine, per garantire la massima sicurezza, è opportuno seguire le indicazioni fornite dai retailer in merito ai prodotti richiamati e, se necessario, restituire gli articoli al punto vendita per ricevere un rimborso.

È degno di nota che il clorato non si limita a colpire solo frutta e verdura, ma può anche essere presente in altre categorie di alimenti e bevande trasformate, come nel caso delle bibite gasate, che sono spesso preparate con acqua clorata. Le pratiche di produzione non adeguate possono far sì che tali sostanze chimiche restino nei prodotti finali, rendendo necessaria una attenta sorveglianza da parte delle autorità sanitarie. Inoltre, ciò che aumenta la preoccupazione è il fatto che le contaminazioni possano variare notevolmente in base a diverse fattori, quali le tecniche di lavorazione, le fonti d’acqua utilizzate e i controlli attuati durante il processo produttivo. Pertanto, è cruciale che tutti gli operatori della filiera alimentare rispettino rigorosamente le normative e le linee guida per ridurre la presenza di questi composti nello scopo di tutelare la salute pubblica.

