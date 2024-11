Claudio Baglioni rinvia concerti: nuove date e rimborsi disponibili

Annuncio della cancellazione dei concerti

Claudio Baglioni annulla i concerti

Il noto cantautore Claudio Baglioni ha recentemente comunicato l’annullamento di alcune date del suo attesissimo tour “Piano di volo Solo tris”. Questo cambiamento nel programma è stato reso necessario a seguito di alcuni problemi di salute che hanno costretto l’artista a rimandare l’inizio della sua tournée. L’esordio della serie di concerti, inizialmente programmato per il 21 novembre 2024 presso il Teatro Lyrick di Assisi, è stato ufficialmente rinviato, dando inizio a un periodo di attesa per i molti fan che attendevano con entusiasmo l’evento.

Baglioni ha espressamente sottolineato l’importanza di evitare ulteriori complicazioni, decidendo quindi di fermare le esibizioni fino a quando non potrà garantire le migliori condizioni per una performance di alto livello. Questo provvedimento, seppur deludente per i suoi sostenitori, evidenzia la responsabilità del cantante nei confronti della propria salute e delle aspettative del pubblico.

Motivi della cancellazione e problemi di salute

La decisione di Claudio Baglioni di annullare i concerti del suo tour è il risultato di gravi problemi di salute che lo hanno costretto a un riposo forzato. Il cantante ha subito una epicondilite al gomito destro e soffre di artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale, condizioni che richiedono un periodo di recupero di almeno 60 giorni di riposo assoluto. Tali problematiche fisiche lo pongono nell’impossibilità di cantare e suonare, rendendo impraticabile un’esibizione live in condizioni ottimali.

Baglioni ha espresso la sua preoccupazione con un lungo messaggio sul suo profilo, evidenziando come il suo impegno fino ad oggi si sia tradotto in un sovraccarico delle braccia e delle mani. Dalla conclusione degli eventi di aTUTTOCUORE all’Arena di Verona, il cantautore si è dedicato con grande determinazione alla preparazione del tour, eseguendo ore di esercizi e prove. Tuttavia, questa dedizione ha portato a un aggravamento della sua condizione, causando dolori e infiammazioni che hanno coinvolto anche la spalla e reso difficile il suo stato morale.

Baglioni sottolinea che una performance solista richiede una condizione fisica eccellente, poiché in uno spettacolo del genere ogni errore diventa più evidente. Tentare di ignorare il dolore per esibirsi potrebbe portare a danni permanenti, costringendo l’artista a fermarsi. Pertanto, con grande rassegnazione e dispiacere, ha deciso di posticipare l’inizio della tournée, limitando il cambiamento solo alle date iniziali mentre il resto del programma rimarrà invariato.

Il tour “Piano di volo Solo tris” di Claudio Baglioni è ora atteso in una versione rinnovata con date ufficiali posticipate. L’atteso debutto, inizialmente fissato per il 21 novembre 2024 al Teatro Lyrick di Assisi, avrà inizio il 15 gennaio 2025. La prima esibizione avrà luogo presso il Teatro dell’Opera di Roma, un luogo significativo per l’artista, poiché rappresenta il punto di partenza di questa avventura musicale che, in quel periodo, compirà tre anni.

Oltre alla prima data romana, Baglioni ha programmato ulteriori spettacoli nello stesso teatro negli stessi giorni, offrendo ai fan la possibilità di assistere a performance che promettono di essere uniche e memorabili. Grazie a questo cambiamento, il cantautore ha l’opportunità di recuperare completamente e di presentarsi sul palco in condizioni ottimali, per garantire un’esperienza di alta qualità per il suo pubblico.

Il resto del calendario del tour dovrebbe rimanere inalterato, e i fan possono attendere con ansia le altre date già annunciate, incluse performance nelle principali città italiane. È evidente che ogni dettaglio è stato curato con attenzione, affinché la tournée possa rappresentare non solo un addio ai teatri lirici, ma anche un traguardo artistico importante per Baglioni e la sua carriera.

Come richiedere il rimborso dei biglietti

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per le date annullate del tour “Piano di volo Solo tris” di Claudio Baglioni, ci sono istruzioni chiare su come procedere per ottenere il rimborso. Gli organizzatori hanno messo a disposizione diverse opzioni per facilitare il processo, garantendo un approccio semplice e diretto per i fan colpiti da questo imprevisto.

In primo luogo, i possessori di biglietti possono richiedere il rimborso attraverso il canale di acquisto utilizzato inizialmente, sia esso online o presso un rivenditore autorizzato. Si consiglia di conservare la ricevuta di acquisto, poiché potrebbe rivelarsi necessaria durante il processo di restituzione. Per i biglietti acquistati online, sarà sufficiente accedere al sito ufficiale del ticketing, dove troveranno la sezione specifica per le richieste di rimborso.

Inoltre, per facilitare ulteriormente la gestione delle richieste, i fan sono invitati a contattare il servizio clienti tramite email o telefono, fornendo dettagli come il numero d’ordine e le informazioni personali. È importante agire rapidamente, poiché il termine per richiedere il rimborso potrebbe essere limitato nel tempo.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali di Claudio Baglioni e sui siti di ticketing per eventuali cambiamenti o ulteriori informazioni relative al rimborso e alla nuova programmazione del tour.

Messaggio di Claudio Baglioni ai fan

Claudio Baglioni, attraverso un messaggio sentito condiviso sui suoi canali social, ha voluto esprimere il suo profondo rammarico nei confronti dei fan in merito all’annullamento dei concerti. L’artista ha sottolineato il valore di questa tournée, definendola il culmine della sua carriera nei teatri lirici, allo scopo di offrire spettacoli impeccabili e memorabili. Nel suo messaggio, Baglioni ha evidenziato come la sua ferma intenzione fosse quella di rendere la sua ultima esibizione nei luoghi iconici italiani un evento di eccellenza, tanto atteso dai suoi sostenitori.

Con grande sincerità, ha raccontato le difficoltà incontrate durante il periodo di preparazione, tra cui l’overtraining che ha portato a condizioni fisiche avverse. “È andata così”, ha spiegato, riflettendo sulla necessità di ascoltare il proprio corpo e accettare i limiti imposti dalla salute. La sua dedizione al lavoro è sempre stata spinta dalla passione per la musica e dalla volontà di sorprendere il pubblico, ma ha compreso che mettere a rischio il proprio benessere non sarebbe stato saggio.

Ha concluso ringraziando i fan per la comprensione e il supporto dimostrato, promettendo di tornare sul palco con l’energia e la vitalità che lo contraddistinguono. “Non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo”, ha affermato, brandendo un messaggio di speranza e positività. La sua trasparenza nel condividere la propria esperienza di malattia e recupero ha toccato il cuore dei suoi follower, cementando ulteriormente il legame tra l’artista e il suo pubblico.