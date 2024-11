Cisco 360 Partner Program: Valore e competenze nell’era dell’intelligenza artificiale

Valore del Cisco 360 Partner Program

Cisco, leader globale nel campo del networking e della sicurezza, ha lanciato un’iniziativa notevole attraverso il Cisco 360 Partner Program, segnando una pietra miliare nel suo approccio ai canali dopo tre decenni di evoluzione. Questo programma è il risultato di un’analisi approfondita delle esigenze emergenti nel mercato, in cui le aziende stanno affrontando sfide senza precedenti, dall’aggiornamento delle loro infrastrutture al potenziamento delle capacità di intelligenza artificiale (AI) e della sicurezza dei dati.

Il Cisco 360 Partner Program rappresenta un cambiamento paradigmatico nel modo in cui Cisco interagisce con i propri partner. Non si tratta più di una mera transazione commerciale; l’accento ora è posto sulla creazione di valore a lungo termine per i clienti. Questo nuovo approccio include una visione integrata che considera il ciclo di vita del cliente in maniera olistica, sfruttando appieno le potenzialità uniche dell’ecosistema Cisco.

Un programma concepito per rispondere a un mercato dinamico.

Focus sulla creazione di valore duraturo piuttosto che sulla semplice vendita.

Valorizzazione della partnership attraverso un coinvolgimento attivo nel processo di modernizzazione.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, Cisco sta puntando su un investimento significativo di 80 milioni di dollari, destinato a supportare la crescita delle competenze tra i partner. Questa strategia include accessi privilegiati alla piattaforma di formazione Cisco U, che offre abbonamenti “all-access” e credits formativi, garantendo ai partner l’opportunità di partecipare a eventi di formazione trimestrali su argomenti cruciali come l’intelligenza artificiale, la sicurezza e il networking.

In un contesto in cui le innovazioni tecnologiche sono in rapida evoluzione, il Cisco 360 Partner Program si propone di ridefinire il rapporto tra Cisco e i suoi partner, creando un ecosistema dove il valore è condiviso e l’eccellenza è la norma. Con questa nuova visione, Cisco non solo mira a rafforzare il proprio brand, ma anche a garantire che i propri partner possano prosperare in un ambiente competitivo, massimizzando le opportunità di crescita e sviluppo per le aziende cliente.

Investimenti in competenze e formazione

Per affrontare le sfide del mercato contemporaneo, Cisco ha messo in campo un investimento di ben 80 milioni di dollari, dedicato specificamente allo sviluppo delle competenze dei propri partner all’interno del Cisco 360 Partner Program. Questo approccio rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di formazione e supporto, elevando l’importanza della preparazione tecnica e specialistica in un contesto dove l’intelligenza artificiale e la sicurezza dei dati sono diventate priorità imprescindibili per le aziende.

Una delle chiavi di questo investimento è l’accesso privilegiato alla piattaforma di formazione Cisco U, che ora offre abbonamenti “all-access”. In questo modo, i partner possono esplorare una vasta gamma di corsi di aggiornamento e ottenere crediti formativi che saranno cruciali per la loro crescita professionale. I corsi sono progettati non solo per approfondire le competenze tecniche, ma per fornire anche una visione orientata al cliente, fondamentale per affrontare le sfide più attuali del mercato.

In aggiunta ai corsi online, sono previsti eventi formativi trimestrali, incentrati su argomenti di grande rilevanza come l’intelligenza artificiale, la sicurezza e il networking. Questi eventi rappresenteranno momenti di apprendimento intensivo e opportunità di networking, permettendo ai partner di confrontarsi con esperti del settore e di aggiornarsi sulle ultime tendenze e tecnologie emergenti.

Investimento totale di 80 milioni di dollari per la formazione dei partner.

Accesso a corsi e risorse attraverso Cisco U, con abbonamenti “all-access”.

Eventi formativi trimestrali su tematiche cruciali come AI e sicurezza, per un apprendimento sempre aggiornato.

Questo piano di formazione non solo mira a preparare i partner ad affrontare le sfide attuali, ma sottolinea anche l’impegno di Cisco verso una visione di lungo termine: garantire che ogni partner non solo sia ben informato, ma anche equipaggiato per aggiungere valore tangibile nelle proprie relazioni commerciali. Con questo approccio, Cisco sta costruendo un ecosistema di successo in cui ogni attore è in grado di contribuire in modo significativo al progresso tecnologico e alla sicurezza dei clienti, confermando così il vero valore della partnership.

Nuove categorie di partner: Cisco Partner e Cisco Preferred Partner

Con la ristrutturazione del suo programma di canale, Cisco ha introdotto due nuove categorie di partner: Cisco Partner e Cisco Preferred Partner. Queste distinzioni mirano a semplificare la proposta di valore e a garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei clienti e dei partner stessi. Questa rinnovata categorizzazione offre ai partner l’opportunità di posizionarsi in modo più strategico all’interno del mercato, rispondendo in modo efficace alle esigenze diversificate dei clienti.

L’assegnazione della categoria di Cisco Partner o Cisco Preferred Partner non è un semplice titolo, ma un riconoscimento concreto delle competenze e degli investimenti effettuati dai partner. I Cisco Preferred Partner, in particolare, devono dimostrare un elevato livello di impegno nell’adozione delle soluzioni Cisco e nel potenziamento delle proprie capacità attraverso formazione e specializzazioni specifiche. Questo approccio non solo premia la dedizione, ma incentiva anche i partner a investire nella propria crescita e competenza, beneficiando così di un’assistenza e supporto esclusivi da parte di Cisco.

Le nuove categorie di partner facilitano un dialogo più chiaro tra Cisco e le aziende clienti, che possono identificare facilmente quali partner hanno le competenze e le risorse adeguate per soddisfare le loro esigenze. Cisco, da parte sua, ha l’intenzione di utilizzare queste distinzioni per migliorare la propria strategia di marketing e di comunicazione, rendendo le offerte più visibili e comprensibili per i clienti.»

Cisco Partner: Riconoscimento per i partner che si impegnano a fornire soluzioni Cisco.

Riconoscimento per i partner che si impegnano a fornire soluzioni Cisco. Cisco Preferred Partner: Partner che dimostrano elevate competenze e investimenti significativi.

Partner che dimostrano elevate competenze e investimenti significativi. Facilitazione dell’orientamento dei clienti verso partner qualificati e capaci.

Inoltre, l’introduzione di queste nuove designazioni sottolinea l’importanza della specializzazione nel panorama tecnologico attuale, dove le soluzioni personalizzate e mirate sono sempre più richieste. Cisco sta creando un ecosistema in cui i partner possono crescere e prosperare non solo vendendo prodotti, ma diventando veri e propri consulenti di fiducia per le aziende clienti.

La strategia di categorizzazione non si limita solo a facilitare interazioni più efficaci, ma anche a promuovere l’innovazione e la differenziazione nel portafoglio di competenze dei partner. Il programma Cisco 360 Partner rappresenta quindi un passo avanti in una cooperazione sinergica tra Cisco e i suoi partner, unendo forze per affrontare le sfide del futuro.

Modello di valutazione e supporto ai partner

Il Cisco 360 Partner Program non si limita a ridefinire il panorama dei partner, ma introduce un nuovo modello di valutazione che amplia la portata tradizionale delle metriche di performance. Questo approccio innovativo si distacca dalle sole transazioni commerciali per includere varie dimensioni fondamentali che promuovono il successo a lungo termine degli attori coinvolti. Con questa revisione, Cisco intende fornire un supporto mirato e strategico ai propri partner.

In primo luogo, il nuovo modello di valutazione considera la qualità delle relazioni sviluppate nel ciclo di vita del cliente. Gli indicatori non si focalizzano più esclusivamente sul volume delle vendite, ma integrano l’analisi della capacità dei partner di mantenere e accrescere le relazioni con i clienti. Questo cambiamento consente di apprezzare appieno l’efficienza con cui i partner riescono a gestire il servizio post-vendita e il supporto tecnico, aspetti sempre più cruciali per fidelizzare i clienti nel contesto odierno.

Un altro elemento fondamentale è l’impegno dei partner nell’investimento in competenze. Cisco promuove la necessità di una continua formazione e specializzazione, spostando l’attenzione verso pratiche che favoriscono uno sviluppo professionale costante. A tal fine, l’azienda valuterà la presenza di corsi di formazione completati e le specializzazioni ottenute, garantendo che solo i partner che dimostrano un adeguato investimento nelle proprie capacità riescano a beneficiare pienamente degli incentivi offerti dal programma.

Supporto al ciclo di vita del cliente: L’interazione non si limita alle vendite, ma si estende alla gestione delle relazioni a lungo termine.

L’interazione non si limita alle vendite, ma si estende alla gestione delle relazioni a lungo termine. Investimenti in competenze: Valorizzazione dell’impegno dei partner nella formazione continua e specializzazione.

Valorizzazione dell’impegno dei partner nella formazione continua e specializzazione. Focus sui risultati qualitativi: Oltre alle vendite, attenzione alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente.

Questo approccio completo alla valutazione delle performance partner ha il potenziale di creare un ecosistema più sostenibile e sinergico, in cui ogni stakeholder è incentivato a migliorare la propria competitività sul mercato. La trasparenza nel processo di valutazione e l’inclusione di criteri diversificati forniscono una mappatura chiara delle aspettative e delle aree di miglioramento, permettendo ai partner di allinearsi meglio alle strategie e agli obiettivi di Cisco.

Il nuovo modello di valutazione del Cisco 360 Partner Program rappresenta un passo significativo verso una partnership più profonda, in cui tutti gli attori sono impegnati nella creazione di valore reciproco. Cisco, attraverso questo sistema, non solo supporta i propri partner ma lavora attivamente per costruire un futuro in cui l’eccellenza nel servizio diventi la norma e non l’eccezione.

Specializzazioni e soluzioni dedicate

Specializzazioni e soluzioni dedicate nel Cisco 360 Partner Program

Il Cisco 360 Partner Program pone una forte enfasi sulla specializzazione, riconoscendo che in un ambiente tecnologico sempre più complesso, i partner devono sviluppare competenze specifiche per poter rispondere adeguatamente alle diverse esigenze del mercato. Per supportare questa strategia, Cisco ha introdotto l’apposita Cisco AI-Ready Infrastructure Solution Specialization, dedita a formare esperti nella realizzazione di soluzioni di infrastruttura pronte per l’intelligenza artificiale. Questo approccio non rappresenta solo un’iniziativa di formazione; è parte integrante della ristrutturazione dell’intero programma che mira a garantire che i partner non soltanto comprendano le tecnologie emergenti, ma siano anche in grado di implementarle in modo efficace per i propri clienti.

Le specializzazioni sono progettate per fornire un quadro chiaro delle competenze che i partner devono acquisire per eccellere nel settore in rapida evoluzione del networking e della sicurezza. Cisco si impegna a costituire un portafoglio di soluzioni sempre più ricco e diversificato, accogliendo partner che dimostrano la capacità di operare in ambiti specifici. Questo non solo facilita una maggiore efficienza nell’approccio alle vendite, ma anche un miglioramento della fiducia da parte dei clienti, che cercano fornitori in grado di fornire soluzioni concrete e specializzate.

Formazione specifica: Corsi e certificazioni mirate per le nuove specializzazioni, come l’intelligenza artificiale.

Corsi e certificazioni mirate per le nuove specializzazioni, come l’intelligenza artificiale. Focus sui settori in crescita: Offerta di soluzioni dedicate, adattabili alle esigenze specifiche dei diversi settori industriali.

Offerta di soluzioni dedicate, adattabili alle esigenze specifiche dei diversi settori industriali. Costruzione di esperti: Creazione di un ecosistema in cui i partner sono pronti a gestire le sfide tecnologiche attuali e future.

All’interno di questo nuovo paradigma, Cisco non solo privilegia i partner che investono nella loro crescita professionale, ma incoraggia anche la collaborazione tra di essi. La creazione di un network di specialisti consente di scambiare conoscenze ed esperienze, favorendo l’innovazione. I partner che acquisiscono queste specializzazioni sono in una posizione privilegiata per capitalizzare su nuovi progetti e per differenziarsi in un mercato affollato.

Inoltre, Cisco riconosce che la rapidità di implementazione delle soluzioni e la capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti di mercato sono elementi cruciali per il successo. Attraverso il Cisco 360 Partner Program, l’azienda intende non solo fornire le risorse necessarie alla formazione tecnica ma anche favorire una cultura di apprendimento continuo tra i propri partner, in linea con le evoluzioni tecnologiche e le aspettative dei clienti.

Le specializzazioni si rivelano quindi un’opportunità per implementare un’eccellenza operativa che possa fare la differenza nel panorama competitivo. Il Cisco 360 Partner Program, attraverso questo focus sulle soluzioni dedicate, rappresenta un impegno concreto verso la creazione di un valore condiviso che beneficerà non solo Cisco e i suoi partner, ma anche i clienti finali, garantendo loro di avere accesso a soluzioni innovative e altamente performanti.

Tempistiche di attuazione del programma

Tempistiche di attuazione del Cisco 360 Partner Program

Il Cisco 360 Partner Program si appresta a entrare in vigore a partire da febbraio 2026, un annuncio che segna un’importante fase di transizione e adattamento per i partner. Cisco ha previsto un periodo di transizione di 15 mesi, pensato per consentire a tutti i partner di allinearsi progressivamente ai nuovi requisiti e alle nuove strutture del programma. Questa tempistica di attuazione è strategicamente progettata per ridurre l’impatto sul business e facilitare una transizione fluida verso il nuovo modello operativo.

Durante questo periodo di transizione, Cisco si impegna a garantire la continuità delle attività per i partner esistenti, riconoscendo i livelli, i ruoli e gli investimenti già effettuati. Tale approccio mira non solo a rendere il programma più accessibile, ma anche a rispettare e valorizzare gli investimenti già fatti dai partner, creando un clima di fiducia e collaborazione. La trasparenza in questo processo è fondamentale per assicurare che le parti coinvolte siano sempre informate e supportate durante l’intero percorso di adattamento.

Inoltre, Cisco svolgerà attività di comunicazione e formazione per preparare i partner ad affrontare con successo le novità del programma. Sessioni informative e webinar, insieme a materiali didattici specifici, saranno messi a disposizione per offrire una comprensione dettagliata delle modifiche e garantire che ogni partner sia pronto a capitalizzare le nuove opportunità. Questo approccio preventivo è volto a facilitare l’integrazione dei nuovi valori, come il focus sulla creazione di valore a lungo termine e sull’importanza della specializzazione.

Data di avvio: Febbraio 2026, con un periodo di transizione di 15 mesi.

Febbraio 2026, con un periodo di transizione di 15 mesi. Impegno di Cisco: Riconoscimento dei livelli e investimenti attuali dei partner durante il passaggio.

Riconoscimento dei livelli e investimenti attuali dei partner durante il passaggio. Formazione e supporto: Iniziative di comunicazione e materiali formativi per accompagnare i partner.

Questo programma di transizione è essenziale per garantire che il cambiamento non sia solo superficiale ma entri in profondità nelle pratiche operative di Cisco e dei suoi partner. Ciò consentirà a Cisco di sviluppare relazioni più solide e sostenibili, basate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di competenze. La scelta di prevedere un arco temporale esteso per l’implementazione dimostra la volontà di Cisco di costruire un percorso evolutivo che tenga conto delle reali necessità e delle sfide affrontate dai partner, mirando a creare una vera e propria sinergia nel mercato tecnologico attuale.

Impegno di Cisco verso i partner

Cisco si sta profondamente impegnando a garantire che i suoi partner non solo prosperino, ma che possano anche affrontare efficacemente le sfide del mercato moderno attraverso il nuovo Cisco 360 Partner Program. Questo impegno si traduce in un sostegno strategico progettato per costruire relazioni a lungo termine e per promuovere uno sviluppo reciproco. Cisco ha ben chiaro che il successo del programma dipenderà non solo dall’implementazione di nuove strutture, ma anche dal continuo supporto e dalla valorizzazione delle competenze dei partner.

Un aspetto cruciale di questo impegno è rappresentato dal riconoscimento degli investimenti attuali dei partner. Cisco ha stabilito che i livelli, i ruoli e gli investimenti già effettuati dai partner verranno riconosciuti fino alla completa attuazione del programma. Questo approccio mira a proteggere gli hanno fatto i partner fino ad oggi e a garantire loro un passaggio il più fluido possibile verso il nuovo modello operativo. La trasparenza e la fiducia sono al centro di questa strategia, un segno evidente che Cisco tiene in grande considerazione la storia e l’impegno dei propri partner.

In aggiunta a tali misure, Cisco sta attuando programmi di comunicazione dedicati per facilitare la transizione. Attraverso webinar, sessioni di formazione e materiali informativi, l’azienda sta lavorando attivamente per assicurare che ogni partner sia informato e pronto a capitalizzare sulle opportunità fornite dal nuovo programma. Questo approccio formativo non solo prepara i partner ai cambiamenti, ma incoraggia una maggiore interazione e collaborazione, creando un ecosistema di apprendimento continuo.

Riconoscimento degli investimenti attuali: Cisco si impegna a rispettare gli investimenti già effettuati dai partner, garantendo continuità durante la transizione.

Cisco si impegna a rispettare gli investimenti già effettuati dai partner, garantendo continuità durante la transizione. Formazione e comunicazione: Iniziative mirate per informare e preparare i partner alle novità del programma.

Iniziative mirate per informare e preparare i partner alle novità del programma. Costruzione di relazioni solide: La strategia è orientata a sviluppare legami di fiducia e supporto reciproco tra Cisco e i partner.

Questo impegno di Cisco verso i propri partner riflette una visione a lungo termine, dove il successo di ciascun attore dell’ecosistema tecnologico è intrecciato con quello degli altri. In un contesto in cui l’innovazione e l’adattamento sono imperativi, Cisco non si limita a rendere il programma più accessibile, ma lavora attivamente per garantire che ogni partner possa disporre delle risorse e delle competenze necessarie per eccellere. Cisco sta dunque ponendo le basi per una collaborazione proficua e duratura, dove il valore condiviso diventa il fulcro di ogni interazione.