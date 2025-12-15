Christian De Sica e Milly Carlucci battute e momenti divertenti a Ballando con le Stelle

commento di christian de sica e reazioni sui social

Christian De Sica ha attirato l’attenzione del pubblico durante la seconda semifinale di Ballando con le Stelle con un commento sui social network destinato a scatenare un acceso dibattito. Nel bel mezzo della diretta, l’attore ha pubblicato su Instagram un’anonima foto ravvicinata di Milly Carlucci, accompagnandola con una didascalia secca e apparentemente pungente: “Ma l’orecchio?!”. Tale battuta, percepita da molti come uno sfottò poco rispettoso, si è concentrata su un dettaglio fisico della conduttrice, scatenando subito un’ondata di critiche online.

Il post è stato rimosso da De Sica nel giro di pochi minuti, segno probabile di una consapevolezza tardiva riguardo al potenziale offensivo del messaggio. Tuttavia, la tempestiva eliminazione non ha impedito la diffusione di screenshot che hanno alimentato la polemica tra gli utenti dei social. Molti osservatori hanno sottolineato l’inopportunità del commento, giudicato da una larga fetta di pubblico come superfluo e irrispettoso, soprattutto nei confronti di una professionista di lunga esperienza come Carlucci.

la semifinale di ballando con le stelle e le coppie in gara

La seconda semifinale di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 13 dicembre 2025 su Rai 1, ha delineato quasi definitivamente la composizione della finalissima in programma per sabato 20 dicembre. La serata ha visto sfidarsi le coppie rimaste in gara in esibizioni di grande intensità, accompagnate da giudizi severi e confronti appassionati tra i giurati.

Tra i protagonisti ancora in corsa figurano nomi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Filippo Magnini con la professionista Alessandra Tripoli, la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti, oltre a Barbara d’Urso affiancata da Pasquale La Rocca. Compiono il loro percorso anche Francesca Fialdini in coppia con Giovanni Pernice e Fabio Fognini insieme a Giada Lini.

La semifinale è stata caratterizzata da un clima competitivo, con alcune esibizioni particolarmente apprezzate dal pubblico e dalla giuria, che hanno consolidato il posizionamento degli sfidanti. La tensione è stata palpabile in vista dello spareggio previsto per la prossima settimana, che vedrà confrontarsi Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical per conquistare l’ultimo posto disponibile in finale, elemento che promette di aumentare ulteriormente la suspense nell’ultima fase dello show.

conseguenze e polemiche dopo il post cancellato

Le ripercussioni del post pubblicato e prontamente cancellato da Christian De Sica non si sono fatte attendere, generando un dibattito acceso nei principali ambienti social e mediatici. La reazione degli utenti non si è limitata alla semplice critica del giudizio formulato, ma ha evidenziato una questione più ampia legata al rispetto e alla sensibilità nei confronti delle figure pubbliche, specie in un contesto di intrattenimento di vasta visibilità come quello di Ballando con le Stelle.

Molti hanno stigmatizzato l’episodio come un esempio di superficialità e irriverenza gratuita, giudicando la battuta di De Sica non solo fuori luogo ma potenzialmente lesiva del decoro professionale di Milly Carlucci. Nonostante la cancellazione immediata del contenuto, la diffusione di screenshot ha amplificato la polemica, costringendo l’attore a un silenzio che, al momento, non è stato accompagnato da alcuna spiegazione pubblica o scuse formali.

Inoltre, la vicenda ha innescato un confronto più ampio sul ruolo dei personaggi influenti nel panorama televisivo e sulla necessità di esercitare maggiore responsabilità nel proprio linguaggio, soprattutto su piattaforme social dove la viralità può rapidamente trasformare una “battuta” in un caso di pubblico dibattito. L’episodio ha inoltre spostato temporaneamente l’attenzione sul rapporto tra i protagonisti dello show, condizionando parzialmente il clima di festa e competitività che l’evento vorrebbe trasmettere.