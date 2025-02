Chiara Ferragni scopre il lusso delle Dolomiti: suite esclusiva con piscina privata

### La location esclusiva di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto come meta per un weekend di relax l’incantevole cornice delle Dolomiti. Il suo soggiorno avviene presso il Forestis, un luxury retreat situato a 1.800 metri di altitudine sulla Plose, che si distingue per la sua esclusività e bellezza. Questo hotel, immerso in una natura incontaminata, offre ai visitatori un’atmosfera di totale tranquillità, essenziale per una pausa dal trambusto quotidiano. La struttura, progettata in sintonia con l’ambiente, combina un design minimalista a un comfort di alto livello e comprende una spa che regala una vista straordinaria sulle cime innevate. Ogni dettaglio è curato per garantire agli ospiti un’esperienza rigenerante e di lusso.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.

### La suite da sogno con piscina privata

La scelta di Chiara Ferragni è ricaduta sulla Penthouse, una straordinaria suite che si estende su 200 metri quadrati e che promette un’esperienza di soggiorno senza pari. Questo ambiente esclusivo si caratterizza per una suddivisione funzionale su due livelli, dove gli spazi luminosi e raffinati si fondono in perfetta armonia con l’ambiente circostante. L’ampio soggiorno, impreziosito da un elegante caminetto, si affaccia su una terrazza attrezzata, offrendo una vista mozzafiato sulle meravigliose Dolomiti.

La camera da letto è dotata di un lussuoso bagno che soddisfa qualsiasi esigenza di comfort e relax. Ma sicuramente il fiore all’occhiello della suite è l’area relax privata, un angolo intimo dove gli ospiti possono godere di una piscina riscaldata con vista panoramica sulle montagne. Complessa anche l’area benessere, completa di sauna in legno di abete, doccia a pioggia e lettini, progettata per garantire un’esperienza di puro relax, lontano dallo stress quotidiano. Ogni elemento è pensato per offrire un soggiorno all’insegna del lusso e del benessere psico-fisico.

### Prezzo da capogiro: quanto costa soggiornare?

Trascorrere una notte nella lussuosa Penthouse scelta da Chiara Ferragni comporta un investimento significativo. Secondo le informazioni disponibili sul sito ufficiale del Forestis, il costo per il soggiorno in questa esclusiva suite è di 6.295 euro a notte, con il pacchetto che comprende sia la colazione che la cena. In alternativa, è possibile optare per un’offerta che include solo la colazione, il cui prezzo scende a 6.045 euro. Queste cifre non sorprendentemente riflettono l’alto livello di servizio e il comfort offerti dalla struttura, che vanta la sua posizione in un contesto naturale unico e una gamma di servizi premium, rendendo ogni soggiorno un’esperienza di lusso completa. La quota include, oltre al pernottamento, l’accesso a tutte le dotazioni dell’hotel, dalla spa animata dalle suggestioni montane, fino agli spazi comuni pensati per il relax degli ospiti. Pertanto, chi decide di vivere quest’esperienza deve essere pronto a garantirsi un viaggio all’insegna del benessere e del comfort, con un occhio attento anche al valore dell’investimento effettuato.