Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro dopo il duetto di Fedez a Sanremo

Chiara Ferragni e il Tapiro d’oro

Un nuovo Tapiro d’oro è stato consegnato a Chiara Ferragni dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, in un episodio che ha riacceso l’attenzione sul suo legame con l’ex marito Fedez. Questa volta, il premio iconico è legato all’imminente partecipazione del rapper al Festival di Sanremo, dove è atteso tra i 30 artisti che si esibiranno dal 11 al 15 febbraio 2025 . Il motivo principale della consegna del Tapiro è la scelta di Fedez di duettare con Marco Masini per la serata delle cover, interpretando il brano “Bella stronza”. Questa decisione ha generato numerosi interrogativi, soprattutto sulla necessità di eventuali modifiche al testo originale, un aspetto che tuttavia non sembra preoccupare troppo l’artista.

Quando interrogata sulla scelta di Fedez, Ferragni ha risposto con una certa franchezza: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”. Questo commento ha messo in luce la sua visione distaccata riguardo la situazione, pur sottolineando che la loro comunicazione è limitata. “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”, ha dichiarato la Ferragni, segno di come il loro rapporto si sia notevolmente evoluto dopo la separazione avvenuta a dicembre 2024. Sicuramente impegnata in una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara ha affermato di sentirsi meglio senza Fedez e ha descritto la loro passato come “non una bella relazione”. Risultato di questo cambiamento è che entrambi, sebbene genitori di Leone e Vittoria, stanno vivendo le loro vite separatamente, con una situazione che richiederà ancora tempo per stabilizzarsi completamente.

Le parole di Chiara Ferragni per il duetto di Fedez

In un’intervista rilasciata a Valerio Staffelli, Chiara Ferragni ha affrontato le domande riguardanti il duetto di Fedez, affermando con un certo distacco la sua opinione sull’evento. “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ha dichiarato, dimostrando di voler mantenere una certa distanza emotiva dalla situazione. Ferragni ha inoltre aggiunto che, nonostante le speculazioni, il loro rapporto non è al centro della sua vita attuale.

Il noto imprenditore digitale ha specificato ulteriormente la natura dei rapporti tra di loro, affermando: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. Queste parole riflettono un cambio di paradigma nel legame tra Chiara e Fedez, evidenziando come le dinamiche siano mutate dopo la loro separazione definitiva avvenuta nel dicembre 2024. Con una nuova relazione al suo fianco, quella con Giovanni Tronchetti Provera, la Ferragni ha chiaramente espresso una sensazione di benessere lontana dal suo ex marito. “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”, ha affermato, sottolineando la sua volontà di voltare pagina e concentrarsi su nuove opportunità.

Chiara e Fedez, pur essendo separati, continuano a essere legati dal loro ruolo di genitori per Leone e Vittoria. Entrambi stanno cercando di gestire la loro nuova vita, mantenendo un equilibrio per il bene dei figli. La volubilità del loro attuale rapporto implica che ci vorrà del tempo prima che riescano a stabilire una comunicazione serena e normale, ma entrambi sembrano determinati a proseguire sulla propria strada, più forti e trasformati dalla loro esperienza.

La scelta del duetto della serata delle cover

La decisione di Fedez di reinterpretare una delle canzoni iconiche di Marco Masini per la serata delle cover al Festival di Sanremo ha suscitato molto interesse e curiosità. Inizialmente, la notizia era circolata come indiscrezione, ma è stata successivamente confermata dallo stesso Masini durante un suo evento di promozione a Piacenza il 19 gennaio 2025 . Il cantautore ha espresso entusiasmo nel vedere il suo brano “Bella stronza” ritornare alla ribalta, anche se inizialmente ha ponderato bene la proposta, tenendo conto della sua carriera e dell’importanza del repertorio. Tuttavia, il pubblico si interroga sulle ragioni dietro questa scelta specifica da parte di Fedez.

Un aspetto che ha catturato l’attenzione è la spinta creativa di Fedez, il quale sembrerebbe lavorare su un testo rivisitato per l’occasione. Ci sono voci che suggeriscono che il rapper potrebbe includere nel proprio duetto delle barre inedite che possano riflettere la sua attuale situazione, inclusi i legami con il passato. Risaltano in particolare i contorni di un rapporto complesso con la sua ex moglie, Chiara Ferragni, il che genera ulteriori speculazioni tra i fan.

È curioso notare che, mentre il brano “Bella stronza” è stato scelto per la serata delle cover, un altro pezzo di Fedez, dal titolo “Battito”, si presenta come una dedica profonda alla lotta contro la depressione, un tema che ha toccato personalmente il rapper in seguito alla battaglia contro un tumore al pancreas. Al di là delle sfide personali, il ritorno di Fedez al Festival di Sanremo rappresenta un chiaro segnale di rinascita e voglia di riallacciare i legami con il suo pubblico, come dimostrato anche dai suoi lavori precedenti e dalle collaborazioni inedite. Il palco di Sanremo, come dimostrato anche con artisti come Emis Killa, diventa quindi il luogo di una nuova affermazione artistica.