Chiara Ferragni brilla alla Milano Fashion Week con un look audace e seducente

Il ritorno di Chiara Ferragni alle sfilate

Chiara Ferragni ha segnato il suo ritorno sulle passerelle della Milano Fashion Week dopo un’assenza di un anno, un evento atteso e significativo per il mondo della moda. L’influencer, che non partecipava a sfilate da settembre dell’anno scorso, ha già fatto sentire la sua presenza durante la cerimonia dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024. La sua lunga pausa è stata conseguenza della polemica riguardante il suo legame con il brand Balocco, ma ora si mostra pronta a ricoprire il suo ruolo. Recentemente, ha anche intrapreso nuove collaborazioni all’estero, rafforzando la sua immagine internazionale. La sua presenza alla sfilata di Dsquared2 ha un significato profondo, sottolineando non solo il suo ritorno nei grandi eventi ma anche il suo continuo impatto nel settore.

Il look di Chiara Ferragni

In occasione della sua partecipazione alla sfilata di Dsquared2, Chiara Ferragni ha optato per un look audace e sofisticato, che ha catturato immediatamente l’attenzione. Indossando un completo total black, l’imprenditrice ha scelto un top decorato con frange e paillettes che esibiva una schiena nuda, un dettaglio che ha saputo coniugare sensualità e classe. Completando l’outfit, ha indossato jeans con effetto strappato e stivaletti, mostrando un perfetto equilibrio tra eleganza e informalità. I suoi capelli erano raccolti in una pettinatura ordinata, mentre maxi orecchini brillanti incorniciavano il suo viso, aggiungendo un tocco di luminosità al suo look. Questo outfit non solo esprimeva il suo stile caratteristico, ma rappresentava anche un passo significativo verso il recupero della sua presenza nel panorama della moda milanese.

Il 30° anniversario di Dsquared2

Il 25 febbraio 2025 segna una data memorabile per il marchio Dsquared2, non solo per la presentazione della nuova collezione Autunno/Inverno 2025-2026, ma anche per il suo 30° anniversario. Fondato nel 1995 dai designer canadesi Dean e Dan Catten, il brand è diventato un punto di riferimento nel panorama della moda internazionale. La sfilata-evento ha visto la partecipazione di volti noti, con modelli iconici come Naomi Campbell, Irina Shayk e Isabeli Fontana che hanno calcato la passerella, rendendo l’evento un vero e proprio tributo alla creatività e alla storia del marchio. Durante la sfilata, è stata messa in evidenza l’evoluzione dello stile unico di Dsquared2, che ha saputo amalgamare l’heritage canadese con influenze italiane, delineando così un’inconfondibile identità estetica. Ciò che emerge da questo anniversario è non solo il traguardo raggiunto, ma anche la continua rilevanza del brand nel contesto contemporaneo, sempre in grado di attrarre l’attenzione e il favore del pubblico e dei critici.