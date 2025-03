Chiara Ferragni annuncia azioni legali contro Fabrizio Corona in una intervista tv

## Dichiarazioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, imprenditrice di successo e influencer, ha confermato pubblicamente di avere intrapreso un’azione legale contro Fabrizio Corona. Intervistata mentre si recava a una sfilata durante la Milano Fashion Week, ha dichiarato: “Ho querelato Fabrizio Corona”. Questa affermazione segue le recenti rivelazioni del noto paparazzo riguardo a presunti gossip sulla sua vita privata, in particolare sui flirt durante il suo matrimonio con Fedez. La Ferragni, con tono deciso, ha messo in evidenza la gravità delle affermazioni fatte da Corona, sottolineando che non intende tollerare falsità atte a danneggiare la sua immagine.

Alla domanda su come stesse affrontando la situazione legale, Chiara ha risposto con tranquillità e sicurezza, dimostrando di non essere intimidita dalle insinuazioni. Ha affermato: “Sto molto bene”, evidenziando che la sua preparazione per l’udienza di settembre prosegue senza particolari ansie. Nonostante le avversità, la Ferragni appare determinata a tutelare la propria reputazione, mantenendo un atteggiamento sereno e professionale.

## Le accuse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, noto per il suo background controverso nel mondo del gossip e della cronaca rosa, ha sollevato diverse accuse nei confronti di Chiara Ferragni, insinuando presunti tradimenti durante il matrimonio con Fedez. Secondo Corona, la Ferragni avrebbe avuto rapporti con vari personaggi dello spettacolo, tra cui Achille Lauro. Le sue dichiarazioni, amplificate dai media, si sono concentrate sul tentativo di screditare l’immagine pubblica dell’imprenditrice. In particolare, Corona ha accennato a portare avanti un’intera puntata di Falsissimo, il suo programma dedicato ai gossip, con Chiara come protagonista.

In risposta a tale affermazione, Corona ha rivelato di aver ricevuto una diffida dall’avvocato della Ferragni, Giuseppe Iannacone, il quale ha messo in evidenza che qualsiasi pubblicazione di tali informazioni sarebbe considerata una violazione della privacy. L’ex re dei paparazzi ha spiegato che, su consiglio del suo legale, non avrebbe potuto proseguire nella divulgazione di tali dettagli, evidenziando la serietà della situazione legale in atto. Questa manovra legale ha portato a un’intensificazione del dibattito pubblico sulle affermazioni di Corona, che continuano a sollevare l’attenzione dei media e del pubblico.

## Rinvio a giudizio e reazioni della Ferragni

Chiara Ferragni affronta un momento delicato nella sua carriera, essendo stata recentemente rinviata a giudizio in relazione allo scandalo del ‘pandoro-gate’, un caso di truffa aggravata che giunge in tribunale a settembre. Nonostante questa situazione, Ferragni si mostra determinata e serena. In un’intervista, ha dichiarato con fermezza: “Sto molto bene”, evidenziando che si sta preparando all’udienza con tranquillità. La fashion influencer ha messo in atto strategie concrete per affrontare la questione legale, evidenziando così la sua resilienza e professionalità.

Oltre all’imminente processo, la Ferragni ha risposto direttamente alle accuse di Fabrizio Corona, ritenendo fondamentali le azioni legali già intraprese contro di lui. L’imprenditrice sottolinea la sua volontà di proteggere la propria immagine e ribadisce l’importanza di affrontare le falsità diffuse da Corona. Il clima attorno alla fashion blogger rimane teso, ma lei continua a presentarsi pubblicamente con sicurezza, mantenendo la sua presenza nel mondo della moda, come dimostrato dalla sua recente partecipazione a eventi di prestigio a livello internazionale.