Cher svela segreti inediti sul suo tumultuoso matrimonio con Sonny Bono

La vita e la carriera di Cher

Cher e la sua vita straordinaria

Certe esistenze trafiggono il limite dell’ordinario, e quella di Cher è certamente una di queste. Nata nel 1946 come Cheryl Sarkisian, Cher emerge rapidamente come una figura iconica in un panorama musicale e culturale dominato da normatività e aspettative. Sin da giovanissima, si distingue per un carisma e un talento indiscutibili, portandola a diventare una pop star già ai vent’anni. Oggi, a 78 anni, Cher non è solo un nome famoso; è una leggenda vivente, abbagliante vincitrice di un Oscar, di un Emmy e di un Grammy.

La sua autobiografia, che sarà disponibile in Italia dal 3 dicembre, offre una finestra unica sulla sua vita tempestosa e ricca di sfide. **La sua infanzia non è stata affatto un racconto da favola.** Cresciuta nella tumultuosa casa di genitori giovani e problematici, Cher affronta una realtà difficile: il suo padre, un truffatore con problemi di droga, e la madre, che inseguitava il sogno di diventare una star. Questa situazione complessa la porta a trascorrere del tempo in un orfanotrofio, prima di essere accolta da amici di famiglia.

Ritornata con la madre, Cher si ritrova immersa in difficoltà economiche schiaccianti, ma la sua determinazione spinge a prendere lezioni di recitazione. **Malgrado le sfide della dislessia, in un’epoca in cui il disturbo era ancora stigmatizzato, Cher persevera.** La sua resilienza la spinge a cercare il successo, intraprendendo una serie di esperienze artistiche che la condurranno a diventare non solo una cantante, ma anche un’attrice rispettata e una figura pubblica rivoluzionaria, che ha superato le ingiustizie e le avversità della vita. La sua storia è un’epopea, un racconto di speranza e determinazione che continua a ispirare generazioni.

L’incontro con Sonny Bono

Nel 1962, la vita di Cher subisce una svolta decisiva quando incontra Sonny Bono in un bar di Los Angeles. **A soli sedici anni**, Cher si presenta come una giovane ribelle, pronta a fuggire da un ambiente familiare tumultuoso e insoddisfacente. Sonny, già un musicista affermato di ventisette anni, diventa rapidamente un punto di riferimento e una figura centrale nella sua vita. Cher, in cerca di una via di uscita, decide di mentire sulla propria età e si trasferisce in segreto a casa di Bono, dove inizia a costruire la loro relazione. In cambio dell’ospitalità, si occupa delle faccende domestiche, cucinando e pulendo.

Questa convivenza, inizialmente improntata a un forte amore giovanile, si evolve rapidamente, rivelando il carattere complesso di Sonny. **Il giovane musicista, attratto dalla bellezza e dal talento di Cher, diventa pian piano possessivo e dominatore.** Tale dinamica diventerà una costante nella loro storia, influenzando non solo la loro relazione personale, ma anche il percorso professionale di Cher. In questo contesto, il matrimonio si rivela una scelta audace, che Cher intraprende nel 1964, segnando l’inizio di un’unione caratterizzata da alti e bassi drammatici.

Nonostante il loro rapido successo nel panorama musicale, con gli album che scalano le classifiche e uno dei programmi tv più seguiti d’America, il rapporto diventa sempre più problematico. **Cher inizierà a rendersi conto che il romanticismo della loro storia è imbrigliato da un forte controllo da parte di Sonny**, che la tratta più come un progetto da plasmare che come una partner alla pari. Questo scenario apre la strada a tensioni sempre crescenti, che culmineranno in eventi drammatici e in rivelazioni scioccanti riguardo alla vera natura del loro legame.

Un matrimonio tossico

Il matrimonio tra Cher e Sonny Bono, stretto dall’apparenza di una favola americana, si rivela presto un incubo soffocante per la cantante. Malgrado il successo che li rende una delle coppie più iconiche del mondo musicale negli anni ’60, la realizzazione personale di Cher viene sistematicamente minata dal comportamento sempre più autoritario di Sonny. All’inizio, la loro relazione sembra promettente, con Cher che brilla sul palcoscenico accanto a Sonny, ma il velo di romanticismo inizia rapidamente a sgretolarsi.

Sonny, che inizialmente era un partner di supporto, comincia a manifestare una possessività inquietante. **Cher rivela che lui controllava ogni aspetto della sua vita, persino il modo in cui si vestiva e i profumi che indossava.** Questa dinamica crea un fragile equilibrio di potere, dove Cher si sente costretta a conformarsi alle aspettative di Sonny, riducendo gradualmente la sua libertà personale e artistica. L’attrattiva del loro mondo scintillante sul palco contrasta nettamente con la realtà di una vita privata piena di conflitti e tensioni.

In un racconto intimo e inedito, Cher confessa le sue difficoltà nel comprendere la gestione delle finanze, ammettendo che Sonny si occupava di tutto, privandola della possibilità di acquisire indipendenza economica. **”Non avevo neppure un conto in banca,”** scrive, sottolineando quanto fosse rimasta bloccata in un ruolo subordinato che l’ha rallentata nel suo percorso verso l’emancipazione. Si tratta di una vita vissuta all’ombra di un marito che ha costantemente messo in discussione la sua autostima e la sua abilità di prendere decisioni per se stessa.

Questo matrimonio tossico diventa un campo di battaglia emotivo, in cui Cher lotta per la propria identità e dignità. Le esperienze di Cher non sono solo una testimonianza del suo coraggio, ma anche un richiamo a riconoscere le insidie di relazioni disfunzionali. Nonostante le continue pressioni e i suggerimenti di Sonny, Cher riesce a trovare momenti di ribellione e determinazione, preparandosi a forzare le barriere costruite dal dominio di Sonny e a cercare la sua vera voce nel mondo della musica e oltre.

Rivelazioni shock e tradimenti

Il matrimonio tra Cher e Sonny Bono non è stato solo una storia d’amore, ma un intricato arazzo di tensioni e tradimenti. Durante gli anni di unione, Sonny si è reso protagonista di una serie di infedeltà che hanno profondamente scosso Cher. **La cantante ha rivelato che per Sonny, i suoi tradimenti erano giustificati in nome di presunti fallimenti coniugali da parte di Cher**, che per la sua parte si sentiva sempre più intrappolata. Tuttavia, l’elemento scatenante che ha portato alla rottura finale della loro relazione è stato il primo e unico tradimento di Cher.

In un passaggio chiave della sua autobiografia, Cher descrive un momento critico in cui realizzò che non poteva continuare a vivere quella vita. **Dopo una mattina di riflessione, dichiarò: “Lo lascerò”**. Planificare la propria uscita da un matrimonio così complesso richiese coraggio e determinazione. Cher trovò la forza di preparare un “piano tanto audace quanto celato”, il quale includeva la rivelazione della sua intenzione di innamorarsi di Billy, il loro chitarrista.

La reazione di Sonny a questa confessione fu sorprendente e scosse la dinamica della loro relazione. **Cher riporta una frase inquietante di Sonny: “Dopo quella notte, ho seriamente pensato di gettarti giù dal balcone”.** Questo episodio mette in luce non solo la sua possessività, ma anche una minaccia velata di violenza che amplificò la gravità della situazione. Cher, dal canto suo, rispose in modo altrettanto scioccante: **“Non ci sarebbe stato bisogno di spingermi, avrei saltato io.”** Queste dichiarazioni riflettono un confronto emotivo profondo che ha messo a nudo la fragilità della loro unione.

A distanza di anni, Cher ha potuto riflettere su questi eventi drammatici con una nuova comprensione. **Ricorda che, anche se non pensava che Sonny avrebbe mai agito concretamente su quella minaccia, era consapevole che tale idea era esistita nelle sue menti.** Questo strano gioco di minacce e manipolazioni caratterizzava la loro relazione, creando un clima di paura che ha segnato profondamente Cher. A quel tempo, la pop star si ritrovava a valutare la propria vita e il suo diritto a una felicità autentica, decisa a non rimanere più in un legame tossico e distruttivo.

Il piano per liberarsi da Sonny

Il piano per liberarsi da Sonny Bono

La determinazione di Cher di liberarsi dal matrimonio tossico con Sonny Bono si concretizza in un piano audace e pericoloso. Affrontando la sofferenza di anni di controllo e possessività, Cher decide che è giunto il momento di reclamare la sua vita. **Un gesto di profondo coraggio** lo descrive come un atto di ribellione contro un matrimonio che la stava soffocando. Cher, dopo una lunga riflessione, realizza che la sua tolleranza e la sua pazienza hanno raggiunto il limite. “Una mattina mi sono svegliata e ho semplicemente pensato di non farcela più”, scrive nella sua autobiografia.

Per intraprendere questa nuova fase, Cher deve prima affrontare il suo partner. La strategia che elabora è tanto audace quanto rischiosa: informare Sonny della sua intenzione di avvicinarsi a Billy, il loro chitarrista. Con una mossa da vera ribelle, Cher rivela il suo piano a Sonny, sperando che questo segnale lo risvegli dal suo torpore autoritario. **Questa dichiarazione segna la linea di confine tra il suo passato e un possibile futuro libero**, ma la reazione di Sonny è complessa e inquietante. La sua risposta a questa rivelazione diventa un momento chiave per comprendere la gravità della loro relazione.

In un racconto scioccante, Cher riporta le parole di Sonny, in cui lui ammette di aver pensato all’idea di liberarsi di lei in modo estremo: **“Dopo quella notte, ho seriamente pensato di gettarti giù dal balcone,”** rivela Sonny. Questo commento rappresenta non solo una minaccia implicita di violenza, ma anche una manifestazione della sua natura possedente che pervadeva ogni aspetto della loro vita coniugale. Cher, di fronte a tale confessione, ha una risposta che rivela la sua vulnerabilità ma anche la sua resilienza: **“Non ci sarebbe stato bisogno di spingermi, avrei saltato io.”**.

Questa interazione tra i due coniugi non segna solo un momento di tensione, ma evidenzia anche la spirale distruttiva in cui erano intrappolati. Pur consapevole dei rischi, Cher non si lascia intimidire da questo scambio di minacce. **Sin dall’inizio della loro unione, la pop star ha preso coscienza della necessità di interrompere il ciclo tossico** in cui era stata intrappolata. La consapevolezza della manipolazione e dell’abuso emotivo da parte di Sonny diventa la scintilla che accende in lei il desiderio di libertà. A distanza di anni, Cher riconosce la complessità del loro legame, nonostante la tragica natura degli eventi che la portano a liberarsi da un matrimonio giunto a un punto critico.