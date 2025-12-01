ChatGPT guida completa per aggiungere amici e creare chat di gruppo facilmente

Come creare e avviare una chat di gruppo su ChatGPT

ChatGPT ha introdotto la possibilità di creare chat di gruppo, una funzionalità che consente a un massimo di venti partecipanti di interagire simultaneamente con l’intelligenza artificiale in una conversazione condivisa. Questa opportunità è accessibile sia agli utenti con account gratuiti sia a quelli con abbonamento a pagamento, aprendo a un utilizzo più collaborativo e dinamico della piattaforma.

Per iniziare, è necessario accedere a ChatGPT tramite web o app mobile (iOS e Android), garantendo di avere un account attivo. Dalla schermata principale, individuare l’icona raffigurante due persone, posizionata in alto a destra, accanto all’icona della chat temporanea. Passando con il cursore su questa icona, comparirà l’indicazione “Avvia chat di gruppo”. Sui dispositivi mobili, la stessa funzione si presenta con la dicitura “Usa ChatGPT con altri”. Cliccando su questi comandi si crea automaticamente una nuova conversazione di gruppo pronta per essere personalizzata e popolata di partecipanti.

Questa procedura è immediata e intuitiva, permettendo di configurare rapidamente un ambiente collaborativo dove ChatGPT assiste il gruppo durante le interazioni. La creazione del gruppo non comporta costi aggiuntivi né richiede passaggi complessi, rendendo questa funzione ideale per organizzazioni informali, team di lavoro o semplici momenti di confronto tra amici.

Come invitare amici e condividere il link di invito

Dopo aver creato una chat di gruppo su ChatGPT, il passo successivo consiste nell’invitare amici o colleghi a partecipare. Il sistema genera automaticamente un link di invito unico, che funge da passaporto per accedere alla conversazione condivisa. Questo link può essere copiato tramite un semplice clic sul pulsante “Copia link” visibile nella finestra della nuova chat di gruppo appena creata.

Il link può essere distribuito attraverso qualsiasi canale di comunicazione preferito: messaggi istantanei, email o social media, facilitando l’adesione immediata degli interlocutori. Non serve alcuna approvazione preventiva da parte dell’amministratore del gruppo: chiunque sia in possesso del collegamento può unirsi all’istante, fino al limite massimo di venti partecipanti.

È essenziale però considerare che il link è permanente e non è possibile revocare singoli accessi; pertanto, va condiviso con attenzione per evitare ingressi indesiderati. Questa modalità di invito rende la condivisione rapida e flessibile, supportando al meglio dinamiche collaborative sia informali che professionali in cui ChatGPT agisce da facilitatore intelligente.

Come personalizzare il comportamento di ChatGPT nelle chat di gruppo

La personalizzazione del comportamento di ChatGPT all’interno delle chat di gruppo rappresenta un aspetto cruciale per ottimizzare l’interazione secondo le diverse esigenze degli utenti. Ogni gruppo può essere configurato con specifiche impostazioni che influenzano il tono, lo stile e la modalità d’intervento dell’intelligenza artificiale, permettendo così di adattare la conversazione a contesti differenti, come ambienti di lavoro formali o discussioni informali con amici.

La piattaforma consente di modificare le preferenze di ChatGPT direttamente dalle impostazioni del gruppo, dove è possibile impostare parametri che definiscono la frequenza degli interventi e il registro linguistico, calibrando il livello di formalità e la tipologia di risposte. Questa flessibilità è essenziale per evitare risposte fuori contesto e garantire un supporto mirato alle esigenze specifiche del gruppo.

Inoltre, la memoria delle conversazioni rimane isolata per ogni ambiente, assicurando che le informazioni personali o dettagli sensibili non vengano trasferiti tra chat diverse. Questa segregazione protegge la privacy degli utenti e consente di mantenere conversazioni separate e modulari, con comportamenti indipendenti dell’intelligenza artificiale che rispettano le dinamiche di ciascun gruppo.

Il risultato è un’esperienza utente avanzata e personalizzata, che fa di ChatGPT un assistente versatile, capace di fungere sia da consulente professionale sia da compagno di discussione in contesti ricreativi, modulando costantemente il suo intervento a seconda delle preferenze e delle necessità espresse dagli utenti.