Cents, la startup che trasforma le monete in aiuto per la beneficenza

Cents: La nuova frontiera delle donazioni digitali

La startup fintech innovativa Cents si propone di rivoluzionare il modo in cui vengono effettuate le donazioni nel settore non profit. Dalla sua fondazione nel 2021 a Perugia, il team di Cents ha sviluppato una piattaforma digitale che promuove donazioni dirette e facilmente accessibili, rispondendo alle esigenze di trasparenza e responsabilità che oggi caratterizzano il comportamento dei donatori, in particolare delle nuove generazioni.

Secondo un report del Nonprofit Tech for Good, c’è una crescente tendenza tra i donatori a desiderare una maggiore chiarezza sull’utilizzo dei fondi. Questo significa che l’88% dei donatori desidera informazioni dettagliate su come le donazioni vengono spese. Con la missione di aiutare il Terzo Settore, Cents ha creato un sistema che non solo facilita la raccolta fondi, ma promuove l’interazione diretta tra aziende e organizzazioni no profit. Già dal concetto di base, Cents ha messo al bando mezzi tradizionali come carte e banconote, prediligendo un approccio completamente digitale, in linea con le aspettative delle generazioni più giovani.

Il CEO Riccardo Valobra e il cofondatore Alessio Mazzalupi, entrambi ex studenti dell’Università Bocconi, guidano un team di professionisti under 35. La startup è emersa sul panorama imprenditoriale dopo aver partecipato a un acceleratore fintech di Cassa Depositi e Prestiti. Con un round di investimento pre-seed da 1,15 milioni di euro, il team ha immediatamente concentrato gli sforzi sul miglioramento della piattaforma e sull’espansione del proprio network di enti non profit.

Molte aziende e brand possono ora collegarsi a Cents per attivare donazioni che abbiano un impatto sociale ed ambientale tangibile. La piattaforma non solo consente la raccolta fondi, ma offre anche report dettagliati sulle transazioni e sugli effetti generati dalle donazioni, rispondendo così all’esigenza di trasparenza da parte dei donatori. Cents non è solo un’opportunità per donare; è un ecosistema che promuove la responsabilità sociale d’impresa e facilita un accesso diretto alle realtà del Terzo Settore.

In definitiva, Cents si posiziona come una vera e propria innovazione per il mondo delle donazioni, mirando a creare un impatto significativo attraverso la digitalizzazione. La startup non è solo una risposta alle esigenze contemporanee, ma si propone come un attore centrale nella trasformazione del modo di fare beneficenza, rendendo il processo più snello e coinvolgente per tutti gli attori coinvolti.

L’idea innovativa che nasce all’Università

La genesi di Cents è un esempio di come l’innovazione possa nascere dai banchi universitari e trasformarsi in una soluzione concreta per le sfide contemporanee nel settore della beneficenza. Riccardo Valobra e Alessio Mazzalupi, fondatori della startup, hanno concepito questa idea mentre erano studenti all’Università Bocconi, un ambiente che stimola la creatività e l’imprenditorialità. La loro visione è scaturita da un’esperienza diretta: durante un’occasione in cui non poterono aiutare un senzatetto a causa della mancanza di monete, hanno realizzato l’urgenza di modernizzare il modo in cui le donazioni vengono effettuate.

La startup è stata sviluppata attorno a un concetto chiave: digitalizzare il processo di donazione. Questo approccio è nato dalla consapevolezza che, in un contesto in cui le transazioni elettroniche sono sempre più comuni, era necessario creare una piattaforma accessibile e facile da usare, che eliminasse la necessità di denaro contante. “La nostra missione è sempre stata quella di supportare il Terzo Settore, facilizzando le donazioni che coinvolgono direttamente le aziende”, afferma Riccardo, sottolineando come l’interazione tra il settore profit e non profit possa generare un impatto significativo.

La costruzione di Cents è stata un percorso in continua evoluzione, caratterizzato da innovazione e ricerca. Partecipando a un acceleratore fintech di Cassa Depositi e Prestiti, il team ha potuto affinare la propria idea e sviluppare una piattaforma end to end che connette impresa ed enti non profit. Questo non solo ha reso più fluido il processo di donazione, ma ha anche fatto emergere la necessità di rendicontazione trasparente, un aspetto sempre più richiesto dai donatori, in particolare dalle nuove generazioni.

La startup ha potuto contare su una forte spinta innovativa, supportata dai progressi tecnologici. Grazie all’impiego di intelligenza artificiale e machine learning, Cents è in grado di indirizzare gli utenti verso cause e progetti che rispecchiano i loro valori, interessi e disponibilità economiche. Questo livello di personalizzazione non solo migliora l’esperienza dell’utente, ma contribuisce anche a creare un legame più stretto tra donatori e organizzazioni benefiche.

Il progetto di Cents è molto più di una semplice piattaforma; si configura come un cambiamento paradigmatico nel settore delle donazioni, dimostrando come l’innovazione possa rispondere efficacemente a problemi reali e contribuire a un futuro più solidale e responsabile.

Come funziona la piattaforma Cents

La piattaforma Cents rappresenta un avanzato sistema di donazioni digitali che si distingue per il suo approccio innovativo e intuitivo. Utilizzando un modello noto come Impact-as-a-Service, Cents crea una connessione diretta tra aziende, brand e organizzazioni no profit, facilitando così la raccolta di fondi a impatto sociale e ambientale. È una soluzione che risponde a un’esigenza crescente di efficienza e trasparenza nelle donazioni, facendo leva sulla tecnologia e sull’interazione digitale.

Attraverso Cents, le aziende possono attivare donazioni facendo leva sulla loro responsabilità sociale, scegliendo tra una vasta gamma di progetti e cause che riflettono i loro valori aziendali. La piattaforma non solo consente di effettuare donazioni, ma integrando funzionalità di reportistica dettagliata, fornisce informazioni sull’effettivo utilizzo dei fondi raccolti e sull’impatto generato. Questo rappresenta un vantaggio cruciale, soprattutto per le aziende che desiderano comunicare il loro impegno sociale in modo trasparente e documentato ai propri stakeholder.

Un elemento distintivo di Cents è l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti. Grazie a un robusto sistema di machine learning sviluppato internamente, Cents è in grado di analizzare le preferenze degli utenti, indirizzandoli verso cause che sono in linea con i loro interessi e disponibilità economica. Questo non solo semplifica il processo di donazione, ma favorisce anche una maggiore affinità tra i donatori e i progetti sostenuti, contribuendo a costruire un ecosistema più forte e reattivo.

Il processo di selezione degli enti beneficiari della rete Cents avviene attraverso una rigida due diligence, garantendo così che solo le organizzazioni più meritevoli possano partecipare. Questo approccio non solo assicura qualità e integrità nella gestione delle donazioni, ma rassicura anche i donatori, i quali possono avere piena fiducia nel fatto che il loro contributo avrà un reale impatto. Cents ha già collaborato con oltre 60 organizzazioni no profit e conta una rete crescente di aziende pronte a impegnarsi in questa nuova forma di beneficenza.

In termini di operatività, la piattaforma ha dimostrato di essere altamente scalabile, potendo gestire circa 1 milione di transazioni nell’ultimo anno. Ciò testimonia la solidità e l’affidabilità del sistema, rendendolo adattabile per le varie esigenze delle aziende e delle organizzazioni benefiche. La struttura di Cents, quindi, non è solo un’opportunità per raccogliere fondi, ma un catalizzatore per abbattere le barriere tra il settore profit e il Terzo Settore, promuovendo una cultura della donazione più inclusiva e accessibile.

Risultati e impatto sul Terzo Settore

Cents ha già dimostrato una notevole capacità di innovare e impattare nel mondo delle donazioni. Con una rete consolidata di oltre 60 organizzazioni no profit, la startup ha registrato circa 1 milione di transazioni nell’ultimo anno, dimostrando così la sua efficienza e l’apprezzamento da parte del pubblico. Questo numero non è solo un dato statistico, ma rappresenta la materializzazione di un cambiamento profondo nel modo in cui le persone si avvicinano alla beneficenza.

Il modello di business di Cents pone un forte accento sulla trasparenza, rispondendo a una domanda crescente da parte dei donatori di avere certezza su come vengono utilizzati i fondi. Grazie a report dettagliati e rendicontazioni chiare, le organizzazioni possono comunicare direttamente ai donatori l’impatto delle loro donazioni, creando un ciclo virtuoso di fiducia e collaborazione. Questa trasparenza è particolarmente apprezzata dalle nuove generazioni, che si dimostrano sempre più propense a scegliere piattaforme che offrono certezze e dati concreti riguardo all’utilizzo dei loro contributi.

Uno dei punti di forza di Cents risiede nella sua capacità di attrarre e fidelizzare donatori attraverso canali digitali. La piattaforma ha implementato strategie di marketing digitale che non solo facilitano le donazioni, ma permettono anche di raggiungere una base di utenti più ampia. Attraverso l’uso di social media e campagne di sensibilizzazione, Cents riesce a connettere le aziende con i progetti più affini alle loro tipologie di impegno sociale e ai valori aziendali. Questo porta a un coinvolgimento attivo da parte delle aziende, le quali possono sfruttare questa opportunità per aumentare la loro visibilità e migliorare la propria immagine sociale.

In termini di sviluppo, la startup ha avviato collaborazioni con oltre 50 aziende negli ultimi 18 mesi, evidenziando l’interesse crescente verso la responsabilità sociale d’impresa. Le aziende che scelgono di attivare donazioni attraverso Cents non solo contribuiscono a cause significative, ma si rendono anche protagoniste di un’iniziativa che promuove una cultura del dono nelle loro comunità. Queste relazioni reciproche stimolano un impatto positivo e ampliano la portata delle iniziative benefiche, rendendo la beneficenza più dinamica e sostenibile.

L’approccio innovativo di Cents ha il potenziale di trasformare il Terzo Settore, facendo emergere opportunità che prima non erano sfruttate. La connettività tra le aziende e le organizzazioni no profit permette di adattare le iniziative di raccolta fondi alle necessità specifiche del mercato attuale, rendendo ogni intervento mirato e strategico. Anche l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e i sistemi di machine learning contribuisce a ottimizzare il processo di donazione, creando un’esperienza altamente personalizzata per gli utenti.

I risultati ottenuti da Cents rappresentano un chiaro segno di una discontinuità positiva nel modo di fare beneficenza, dimostrando che l’innovazione e la tecnologia possono effettivamente creare un cambiamento significativo nel Terzo Settore, facendolo evolvere in risposta alle esigenze contemporanee. Le prospettive sono quindi intrinsecamente correlate a una crescita continua e a una sempre maggiore interazione tra profit e non profit, a favore di un futuro più solidale e inclusivo.

Prospettive future e crescita della startup

Cents si prepara a un’evoluzione significativa nella sua attività, dando seguito a una strategia di crescita ben definita che mira ad espandere la propria influenza non solo in Italia ma anche a livello europeo. La visione del CEO ricorda che il potenziale di sviluppo è garantito dalla continua innovazione e dalla capacità di adattarsi alle sfide emergenti nel campo del Terzo Settore. “Entro la fine del 2025, il nostro obiettivo è definire una roadmap chiara per la scalabilità” dichiara Riccardo, sottolineando l’importanza di una pianificazione strategica.

Il focus principale di Cents rimane sull’Italia, dove l’attenzione alla responsabilità sociale d’impresa sta crescendo rapidamente. Tuttavia, l’esperienza accumulata e le collaborazioni avviate con aziende che operano a livello europeo offrono l’opportunità di allargare il raggio d’azione. Cents intende allearsi con partner strategici per ampliare la propria rete di enti non profit e aziende, rendendo così le donazioni ancora più accessibili ed efficaci. La startup è già attiva in un dialogo costante con realtà imprenditoriali che hanno una presenza consolidata in diversi Stati membri dell’Unione Europea.

In un contesto economico e sociale in continua evoluzione, in cui le problematiche ambientali e sociali diventano sempre più centrali, Cents si posiziona come un attore chiave nell’intermediario tra aziende e progetti no profit, favorendo sinergie che generano impatti diretti e misurabili. La strategia a lungo termine prevede anche l’adozione di ulteriori strumenti digitali e l’implementazione di soluzioni tech avanzate che permettano una gestione sempre più efficace e trasparente delle donazioni.

Un altro aspetto cruciale è la creazione di contenuti formativi che possano elevare la consapevolezza riguardo all’importanza delle donazioni e delle pratiche di responsabilità sociale. Attraverso l’educazione del pubblico e l’informazione di aziende e donatori, Cents intende stimolare un cambiamento culturale che incoraggi la partecipazione attiva in iniziative di beneficenza. “Ci sono enormi possibilità di miglioramento delle nostre pratiche di raccolta e di ingaggio del pubblico”, afferma Alessio, evidenziando l’approccio proattivo del team per coinvolgere sempre più attori nella missione di Cents.

L’implementazione di progetti pilota e partnership strategiche sarà una delle chiavi per il successo di questa fase di crescita. La startup prevede di coinvolgere importanti stakeholder, creando così alleanze che possano garantire un flusso costante di donazioni e una maggiore visibilità per i progetti sostenuti. Con un modello di business solido e un team motivato, Cents mira a diventare un punto di riferimento nel panorama delle donazioni digitali, spingendo il cambiamento verso un futuro in cui la beneficenza sia sempre più integrata con le politiche aziendali e le iniziative comunitarie.

In definitiva, Cents non è solo una startup in crescita, ma un esempio di come l’innovazione e la tecnologia possano essere utilizzate per costruire un futuro migliore, coinvolgendo tutti i protagonisti in una rete di solidarietà e responsabilità condivisa.