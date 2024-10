Celonis lancia AgentC, agenti AI rivoluzionari per il business moderno

Celonis e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, le aziende hanno affrontato la crescente sfida di integrare le nuove tecnologie di intelligenza artificiale (AI) nel loro operato quotidiano. La necessità di estrarre insights significativi da un’enormità di dati ha portato a un incremento della domanda di soluzioni capaci di superare i silos informativi e ottimizzare i processi aziendali.

Celonis, leader nel campo del process mining, è riuscita a posizionarsi come un efficace punto di riferimento per le organizzazioni desiderose di migliorare la loro efficienza operativa. Fondata in Germania, la società ha pioniereggiato questa disciplina nel 2011, trasformando teorie accademiche in applicazioni pratiche, e nel 2018 ha lanciato il primo Execution Management System al mondo, permettendo alle imprese di scoprire e valorizzare il potenziale nascosto nei loro processi operativi.

L’innovazione non si è fermata qui. Con l’introduzione del Process Intelligence Graph, Celonis ha consentito alle aziende di creare un autentico “gemello digitale” dei loro processi. Questo avanzamento tecnologico, reso possibile dall’Object Centric Process Mining, consente una comprensione profonda delle interazioni tra vari aspetti aziendali, come ordini, produzione e approvvigionamento, offrendo il contesto necessario per l’utilizzo efficace dei modelli di AI.

Divya Krishnan, Vice President of Product Marketing di Celonis, sottolinea l’importanza di avere accesso non solo ai dati grezzi, ma anche al contesto in cui essi vengono generati. Questo vuoto informativo è ciò che spesso ostacola le aziende nel trarre vantaggio dalle soluzioni di intelligenza artificiale, rendendo fondamentale l’integrazione della Process Intelligence nella strategia AI di un’organizzazione. Senza questa base di dati contestualizzati, anche i sistemi di AI più sofisticati rischiano di non fornire il valore atteso.

Grazie a queste intuizioni, Celonis è riuscita a ‘radiografare’ le operazioni aziendali, portando a una significativa crescita della produttività, riduzione dei costi e accelerazione della trasformazione digitale. L’adozione di soluzioni basate su questa intelligenza collettiva sta diventando un imperativo strategico per le aziende che mirano a mantenere il passo con le dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

Funzionalità e strumenti di AgentC

AgentC rappresenta un significativo passo avanti nel panorama dell’intelligenza artificiale applicata al business, rivelandosi cruciale per aziende che desiderano integrare agenti AI nelle loro operazioni quotidiane. Questo pacchetto comprende una serie di strumenti che vanno oltre la semplice automazione, permettendo alle organizzazioni di sviluppare agenti intelligenti basati sulla sofisticata Process Intelligence di Celonis. Grazie a questa integrazione, AgentC offre un contesto aziendale fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità degli agenti AI.

La suite AgentC si compone di strumenti intuitivi per la creazione di agenti interni e API versatili, che facilitano l’integrazione con agenti sviluppati da partner o realizzati su piattaforme di terze parti. Le prime integrazioni già attive comprendono Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate e Amazon Bedrock Agent, permettendo alle aziende di connettere i loro sistemi agli agenti AI in modo fluido e senza soluzione di continuità. Attraverso queste collaborazioni strategiche, AgentC permette di affrontare esigenze specifiche, rispondendo a sfide operative con soluzioni su misura.

In aggiunta, l’introduzione di AI agent preconfigurati, disponibili tramite i partner di Celonis come Rollio e Hypatos, offre una rapida opportunità di implementazione per aziende che desiderano un veloce time-to-market. Mentre le organizzazioni sviluppano i propri agenti AI, possono contare sul supporto di esperti e consulenti di settore, tra cui Accenture, IBM Consulting e EY, per garantire che le soluzioni siano allineate con le migliori pratiche di mercato.

Un’innovazione chiave all’interno di AgentC è l’AI Assistant Builder, uno strumento che consente alle aziende di progettare assistenti AI e copiloti direttamente nella piattaforma Celonis. Questi assistenti possono analizzare dati e fornire raccomandazioni intelligenti per attività quotidiane, come la gestione delle priorità nei ticket di servizio clienti o l’analisi delle condizioni di pagamento. Tale funzionalità si rivela estremamente utile per ottimizzare i processi decisionali nelle aziende, consentendo una risposta più rapida e informata alle varie esigenze operative.

Le aziende utilizzando AgentC possono aspettarsi non solo un incremento delle efficienze operative ma anche un miglioramento nella qualità delle decisioni aziendali, grazie all’accesso a strumenti avanzati e a un contesto contestualizzato. In un’epoca in cui la velocità e la precisione sono essenziali, la capacità di integrare tali tecnologie rappresenta un vantaggio competitivo decisivo che può tradursi in risultati tangibili e sostenibili sul lungo termine.

Applicazioni pratiche degli agenti AI

Celonis ha sviluppato un insieme di agenti AI che offrono soluzioni pratiche e innovative per affrontare specifiche sfide aziendali. Questi agenti rientrano in due categorie principali: i copiloti e gli agenti autonomi, ciascuno progettato per rispondere a esigenze particolari e migliorare l’efficienza operativa all’interno delle organizzazioni.

I copiloti operano come assistenti virtuali, consentendo agli utenti di interagire tramite domande in linguaggio naturale. Ad esempio, uno dei clienti di Celonis ha implementato un copilota per gestire le scorte in magazzino. In una situazione imprevista di scorte insufficienti, il tecnico ha semplicemente chiesto al copilota se ci fossero disponibilità in altri stabilimenti. L’agente ha rapidamente individuato le scorte trasferibili, permettendo al sito di evitare una chiusura temporanea dell’impianto. Questo caso dimostra come i copiloti possono snellire i processi decisionali, consentendo a chi ne fa uso di agire rapidamente basandosi su dati contestualizzati e critici.

Dall’altro lato, gli agenti autonomi sono progettati per operare senza intervento umano, gestendo il ciclo di azioni in completa autonomia. Un esempio significativo di tale applicazione è rappresentato da Cosentino, un’azienda che ha implementato un AI Assistant per gestire gli ordini bloccati. Questo assistente analizza automaticamente gli ordini, fornendo raccomandazioni per la liberazione dei blocchi a seconda delle informazioni analizzate, aumentando così l’efficienza operativa fino a cinque volte. Questa soluzione riduce il carico di lavoro del team e velocizza l’evasione degli ordini, dimostrando chiaramente il potenziale degli agenti autonomi.

Prendendo in considerazione altre applicazioni pratiche, Celonis ha delineato come i propri agenti AI stiano apportando benefici tangibili ad aziende che appartengono a vari settori. Per esempio, un’azienda europea di imballaggi ha sviluppato un copilota per monitorare i livelli di inventario, permettendo ai tecnici di effettuare trasferimenti di pezzi di ricambio senza dover ricorrere a ordini dai fornitori, ottimizzando così il flusso di magazzino. Analogamente, un fornitore di materiali da costruzione ha creato un agente AI in grado di automatizzare la gestione delle richieste, facilitando la connessione tra documentazione e ordini d’acquisto.

Queste applicazioni dimostrano come l’intelligenza artificiale alimentata dalla Process Intelligence di Celonis possa non solo ridurre le inefficienze operative, ma anche trasformare il modo in cui le aziende rispondono a sfide emergenti. Il contesto fornito dalla Process Intelligence non solo potenzia gli agenti AI, ma costituisce anche una base solida per raggiungere risultati strategici significativi e misurabili. Con l’evoluzione continua della tecnologia, il futuro degli agenti AI in ambito aziendale appare promettente, con opportunità senza precedenti per ottimizzare le operazioni e migliorare la competitività sul mercato.

Innovazioni e sviluppi futuri nella piattaforma Celonis

Celonis ha recentemente avviato una serie di miglioramenti fondamentali che mirano a rendere la propria piattaforma non solo più scalabile, ma anche assicura un’interazione più efficiente con le aziende. Tra le novità più significative c’è il Celonis Data Core, progettato per ottimizzare notevolmente l’efficienza del caricamento dei dati. Questa funzionalità consente un’immissione di dati venti volte più rapida rispetto ai sistemi concorrenti, rappresentando una vera e propria innovazione nel processo di utilizzo e visualizzazione delle informazioni.

In un mercato sempre più competitivo, la capacità di raccogliere e interpretare rapidamente i dati è essenziale per prendere decisioni agili e informate. Inoltre, l’introduzione di un’esperienza utente intuitiva, supportata da GenAI, include un AI Assistant dedicato. Questa nuova funzionalità non solo semplifica l’inserimento dei dati, ma consente anche una creazione di dashboard personalizzate e velocizzate, adattando la piattaforma alle specifiche esigenze aziendali degli utenti.

Un altro elemento cruciale é la funzione Network, che amplifica l’impatto della Process Intelligence abilitando le aziende a collaborare e ottimizzare i processi non solo internamente, ma anche in relazione alle aziende partner. Questo aggancio rappresenta un’opportunità per migliorare l’efficienza lungo l’intera catena del valore, poiché la possibilità di visualizzare e analizzare i dati in contesti più ampi consente di individuare e risolvere problemi cruciali con maggiore rapidità.

Celonis ha anche presentato applicazioni specifiche per vari settori, ognuna progettata per affrontare esigenze particolari e generare un valore immediato. Ad esempio, nel settore dei servizi bancari è stata lanciata la Cross Border Payments app, mentre per il comparto della produzione sono stati implementati strumenti come il Plant Maintenance Navigator e il Maintenance Control Center, frutto di collaborazioni con partner come Marcadus e Ashling Partners. Queste nuove funzionalità sono progettate per accelerare la generazione di valore, facilitando una rapida adozione e un’applicazione pratica nell’operatività quotidiana delle aziende.

Questi sviluppi riflettono l’impegno di Celonis nell’innovazione continua, garantendo alle organizzazioni gli strumenti per non solo adattarsi, ma anche prosperare nell’ambito della digitalizzazione. Con una piattaforma in evoluzione, le aziende possono non solo migliorare i loro processi interni, ma anche posizionarsi strategicamente nel mercato globale. Grazie alla sinergia tra process mining e AI, il futuro delle operazioni aziendali si profila come un panorama ricco di opportunità e trasformazioni positive, tutte sostenute dalla capacità tecnologica di Celonis.