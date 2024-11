Cathie Wood spiega come ‘Defanging the SEC’ può rilanciare l’economia americana

Impatto della deregulation sull’economia statunitense

Cathie Wood, CEO di ARK Invest, sottolinea che un approccio di deregulation potrebbe stimolare significativamente l’economia statunitense. La sua analisi indica che la rimozione di vincoli regolatori potrebbe incentivare l’innovazione e attrarre investimenti, specialmente in tecnologie emergenti. “La deregolamentazione, insieme a tagli alla spesa pubblica e riduzioni fiscali, potrebbe dare una spinta notevole all’economia americana”, ha dichiarato Wood in un video condiviso su X il 11 novembre.

Secondo Wood, la maggiore libertà operativa per le aziende potrebbe trasformarsi in una crescita esplosiva della produttività. L’approccio verso un ambiente normativo più snello permetterebbe alle aziende di concentrarsi sulla tecnologia e sulla forza innovativa, riducendo le barriere che oggi possono limitare la competizione e l’adozione di nuove idee. Questa nuova direzione potrebbe rappresentare un’opportunità straordinaria per l’intero sistema economico degli Stati Uniti.

Cambiamento della guardia alla SEC e FTC

Cathie Wood ha evidenziato che il cambiamento imminente alla guida della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Federal Trade Commission (FTC) potrebbe apportare modifiche significative nelle dinamiche passo passo del settore tecnologico e dell’innovazione negli Stati Uniti. Durante un intervento recente, ha descritto la SEC sotto la presidenza di Gary Gensler come un “pericolo” per il movimento delle risorse digitali, causando una diaspora di talenti verso nazioni più accoglienti. Wood prevede che la nuova direzione porterà a un ambiente più favorevole per le criptovalute e altre tecnologie innovative.

La futura amministrazione, con un focus positivo su Bitcoin e le risorse digitali, potrebbe incentivare la crescita e l’adozione di queste tecnologie. Wood ha sottolineato l’importanza di questa transizione, affermando che la rimozione di ostacoli normativi porterà a un’accelerazione delle innovazioni in vari ambiti, prefigurando un’era di prosperità per le aziende capaci di adattarsi e innovare.

Innovazioni nei settori emergenti

Cathie Wood prevede un’era di straordinarie innovazioni che busseranno alle porte dell’economia statunitense, stimolate da un contesto normativo più permissivo. Secondo Wood, le tecnologie emergenti, in particolare nel campo della mobilità autonoma, della salute e degli asset digitali, rappresentano tre delle più grandi opportunità per gli investitori. La convergenza di settori come la robotica, l’intelligenza artificiale e l’energia rinnovabile promette di attivare un incremento sostanziale della produttività.

Queste trasformazioni non solo potrebbero risolvere importanti sfide economiche, ma anche creare un ecosistema che premia l’innovazione sistematica. Wood sottolinea come il potenziamento delle capacità produttive, attraverso l’allineamento di queste tecnologie emergenti, potrebbe generare una crescita esponenziale del PIL, trasformando i settori tradizionali e aprendo la strada a nuovi modelli di business.

In questa cornice, il sostegno alle start-up e agli investimenti in tecnologie avanzate risulterebbe cruciale. La flessibilità normativa non solo favorirebbe il progresso, ma renderebbe gli Stati Uniti un polo di attrazione per le menti più brillanti del mondo tecnologico, contribuendo sistematicamente alla ripresa economica.

Previsioni per l’investimento e la crescita futura

Cathie Wood prevede un notevole aumento dell’attività economica e degli investimenti negli Stati Uniti grazie ai cambiamenti nell’ambiente normativo. Il focus posto sulle politiche che favoriscono l’innovazione, come le riduzioni fiscali e i tagli della spesa, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo di crescita, simile agli anni ’80 e ’90, un’epoca definita da lei “l’età dell’oro” per gli investimenti attivi.

In particolare, Wood anticipa un’esplosione della crescita della produttività nelle aree della mobilità autonoma, dell’intelligenza artificiale e dell’energia rinnovabile. La sua analisi suggerisce che la sinergia tra queste tecnologie emergenti non solo stimolerà il PIL, ma aprirà anche opportunità senza precedenti per investimenti strategici. Non a caso, l’amministrazione di Trump ha mostrato aperture favorevoli nei confronti di Bitcoin e delle criptovalute, che rappresentano un ulteriore motore per la trasformazione economica.

Le previsioni di Wood segnalano quindi un ambiente d’investimento più dinamico e ricco di opportunità, sintetizzando una visione in cui l’innovazione rappresenta il fulcro su cui verrà costruita la crescita futura degli Stati Uniti. È atteso un imminente incremento di capitale nelle start-up e nelle aziende tecnologiche, supportato da politiche governative orientate allo sviluppo e alla modernizzazione.