Casta Diva Group potenzia la divisione Pharma con acquisizione strategica di First Class

Casta Diva Group acquisisce First Class

Casta Diva Group ha ufficialmente completato l’acquisizione totalitaria di First Class, un’agenzia italiana di eventi specializzata nell’organizzazione di congressi medici. Il valore dell’operazione si attesta a 3,18 milioni di euro, con First Class che vanta un fatturato annuo di quasi 7,5 milioni di euro. Questa manovra rappresenta un passo significativo per Casta Diva, consolidando la posizione della società nel settore Pharma, che è stata recentemente creata e diretta da Alessandro Scattolin.

Il Presidente e AD di Casta Diva Group, Andrea De Micheli, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione, evidenziando il desiderio di accrescere la leadership dell’azienda anche nel mercato degli eventi medici, dopo aver già raggiunto un primato nel settore degli eventi corporate in Italia. La reputazione di First Class, costruita negli ultimi vent’anni, è infatti caratterizzata da un’ottima organizzazione di congressi di successo e da relazioni consolidate con Key Opinion Leaders sia nazionali che internazionali.

Inoltre, First Class è riconosciuta come provider ECM accreditato dal Ministero della Salute, permettendo la realizzazione di formazione residenziale e a distanza su scala nazionale ed europea. Questo know-how, unito alle competenze di Casta Diva, promette di dare vita a sinergie virtuose e a una crescita sostenuta per entrambe le realtà.

Casta Diva Group e First Class: dettagli dell’acquisizione

L’operazione di acquisizione del 100% di First Class da parte di Casta Diva Group si distingue per la sua strategica importanza nel panorama del marketing e della comunicazione medico-scientifica. Con un importo di 3,18 milioni di euro, l’acquisizione apre a nuove opportunità nel settore Pharma, accrescendo le potenzialità di Casta Diva Group in un mercato particolarmente competitivo. First Class, forte di un fatturato annuo di quasi 7,5 milioni di euro, è rinomata per la sua expertise nell’organizzazione di congressi medici, capacità che Casta Diva intende sfruttare al massimo per espandere la propria offerta.

L’accordo prevede che Laura Bernardini, fondatrice di First Class, continui a essere parte integrante dell’agenzia, garantendo così continuità sia nei processi operativi che nella cultura aziendale. La società manterrà il proprio nome, logo e struttura autonoma, assicurando che i valori e l’approccio distintivo di First Class rimangano intatti sotto la nuova gestione. Tale approccio consente a Casta Diva di integrare competenze e risorse senza alterare l’identità che ha reso First Class un punto di riferimento nel settore.

L’operazione di acquisizione si inserisce all’interno di un quadro di crescita desiderato da Casta Diva, la quale, grazie a questo step, mira a consolidare ulteriormente la sua leadership nel mercato degli eventi. L’integrazione di First Class nella struttura del gruppo rappresenta una sinergia strategica, arricchendo il portafoglio di servizi e offrendo un valore aggiunto per i clienti esistenti e futuri.

Obiettivi strategici dell’integrazione

L’integrazione di First Class all’interno del Casta Diva Group si propone di raggiungere obiettivi strategici ben definiti, focalizzati sul rafforzamento della divisione Pharma e sull’espansione della propria offerta nel settore degli eventi medici. L’operazione mira a creare una sinergia proficua, dove le competenze consolidate di First Class nell’organizzazione di congressi medici, unite all’expertise di Casta Diva nel campo della comunicazione e del marketing, possano generare nuove opportunità di business e un maggiore valore per la clientela.

Uno dei principali traguardi che Casta Diva intende perseguire è il potenziamento della visibilità e dell’impatto degli eventi medici, valorizzando il know-how di First Class. Con una capacità comprovata di gestire congressi di successo e di interagire con Key Opinion Leaders, il gruppo intende ampliare la sua rete di contatti e posizionarsi come leader nel mercato degli eventi scientifici. Un ulteriore obiettivo è l’ottimizzazione delle operazioni e dei processi, mettendo a frutto l’accreditamento di First Class come provider ECM, un asset strategico che consente di offrire formazione qualificata e conforme agli standard richiesti dal Ministero della Salute.

Allo stesso tempo, l’integrazione aspira a rafforzare la proposta commerciale di Casta Diva, permettendo l’introduzione di servizi innovativi e un approccio customer-centric. L’unione delle forze, infatti, consentirà di sviluppare progetti tailor-made, rispondendo in modo mirato alle esigenze del mercato e dei clienti. Pertanto, l’acquisizione di First Class non rappresenta solo un ampliamento del portafoglio di servizi, ma anche un’opportunità per consolidare la leadership di Casta Diva nel panorama competitivo degli eventi, traducendosi in un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine.

Profili di leadership e governance

La governance di Casta Diva Group, dopo l’acquisizione di First Class, si arricchisce di figure di leadership strategiche che hanno come obiettivo primario la crescita e l’innovazione all’interno della divisione Pharma. Laura Bernardini, fondatrice di First Class, continuerà a svolgere un ruolo chiave, apportando la sua vasta esperienza e conoscenza del settore. La continuità della sua presenza è fondamentale per guidare l’agenzia verso una piena integrazione nel gruppo, garantendo così un passaggio fluido nella gestione operativa.

Alessandro Scattolin, già Direttore della Divisione Pharma di Casta Diva Group, assumerà anche il ruolo di AD di First Class. Questa doppia funzione gli consentirà di implementare strategie integrate e ottimizzare le operazioni dell’agenzia sotto un’unica visione strategica. Scattolin porta con sé un bagaglio di competenze nella gestione di eventi e nella comunicazione scientifica, elementi essenziali per il successo della nuova divisione.

La governance del nuovo assetto sarà completata dalla nomina di Michela Morelli in qualità di Presidente e Leonardo Gazzarrini come membro del Consiglio di Amministrazione. Questa configurazione garantisce un mix di continuità e innovazione, con esperti del settore pronti a navigare le sfide del mercato degli eventi medici. Il team di leadership sarà quindi ben posizionato per sfruttare le sinergie generate dalla fusione delle competenze di First Class e Casta Diva, ottimizzando ulteriormente l’offerta di servizi e il valore per i clienti.

In questo modo, Casta Diva Group non solo consolida la sua leadership nel settore, ma si prepara ad affrontare le sfide future con una struttura di governance robusta e altamente specializzata, mirata a catalizzare nuove opportunità di crescita e a rafforzare la sua posizione nel panorama degli eventi medici.

Risultati finanziari e posizionamento nel mercato

I risultati finanziari di First Class per l’anno 2023 si attestano su livelli significativi, con un Valore della Produzione che raggiunge quasi 7,5 milioni di euro e un EBITDA adjusted di 740.000 euro. Questi numeri rispecchiano non solo il successo dell’agenzia nell’organizzazione di congressi medici, ma anche l’efficacia dei processi aziendali e della sua strategia di mercato. La solidità finanziaria rappresenta un asset cruciale che Casta Diva Group intende sfruttare per potenziare la divisione Pharma e ampliare il proprio raggio d’azione.

Il posizionamento di First Class nel settore degli eventi medici è supportato da relazioni consolidate con Key Opinion Leaders a livello nazionale e internazionale, che conferiscono un vantaggio competitivo notevole. L’agenzia è riconosciuta come provider ECM accreditato dal Ministero della Salute, una qualifica che le permette di realizzare eventi formativi sia residenziali che a distanza, aumentando la sua visibilità nel panorama della formazione medica. Questo accreditamento non solo stimola la domanda per i servizi di First Class, ma ne rafforza anche la reputazione tra le istituzioni e i professionisti del settore.

Casta Diva Group, con questa acquisizione, non si limita solo ad espandere il proprio portafoglio di servizi, ma si propone di avvalersi di un know-how ben strutturato presente in First Class per ottimizzare le sue operazioni e realizzare progetti ambiziosi sul mercato degli eventi medici. L’ampliamento della divisione Pharma è strategico in un contesto in cui la domanda di eventi di qualità continua a crescere, offrendo a Casta Diva l’opportunità di posizionarsi come leader in questo segmento altamente specializzato.

Commenti e prospettive future

Laura Bernardini, fondatrice di First Class, ha espresso grande entusiasmo per l’integrazione nel gruppo Casta Diva. La sua affermazione sottolinea come questo passo rappresenti il culmine di un percorso di crescita caratterizzato da valori fondamentali quali professionalità, attenzione ai dettagli e focus sulle esigenze del cliente. Secondo Bernardini, l’unione con Casta Diva non è solo vantaggiosa sotto il profilo commerciale, ma consente anche di mantenere un’identità distintiva, proprio grazie alla continuità operativa garantita dalla sua presenza nel team. Questi principi guida, condivisi da Casta Diva, promettono di facilitare un’integrazione rapida e fruttuosa.

Alessandro Scattolin, alla guida della nuova Divisione Pharma di Casta Diva Group, anticipa già le sinergie che emergeranno dalla combinazione di competenze. La sua esperienza nella gestione di eventi e nella comunicazione scientifica rappresenterà un fattore determinante per ottimizzare i processi di First Class e ampliare l’orizzonte del gruppo. Le aspettative sono elevate: la visione di Scattolin è quella di elevare ulteriormente il posizionamento di Casta Diva nel mercato degli eventi medici, sviluppando servizi innovativi e differenziati.

Casta Diva Group ha già dimostrato un trend di crescita del 15% nei primi nove mesi dell’anno, sottolineando la solidità della propria strategia di espansione. L’acquisizione di First Class si inserisce in un percorso di consolidamento che potrebbe portare a ulteriori opportunità di acquisizione nel settore degli eventi, così come evidenziato dall’operazione appena conclusa con Artificio Italiano. La caratura elevata e la specializzazione di queste agenzie faranno sì che Casta Diva possa affrontare le sfide future con una competitività consolidata e una proiezione di crescita robusta nel settore degli eventi, in particolare in quello medico-scientifico.