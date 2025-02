Casta Diva Group lancia GenZ Pact per valorizzare i giovani e il loro futuro

Valorizzazione della Gen-Z

Il **Casta Diva Group**, con la sua iniziativa **GenZ Pact**, si propone di mettere in luce il valore intrinseco della Generazione Z, composta dai giovani nati tra il 1997 e il 2012. Questa generazione, caratterizzata dall’uso omnipresente degli smartphone e dai social media, spesso affronta stereotipi negativi nel contesto lavorativo, in parte derivanti dalle loro aspettative innovative e dispositivi diversi rispetto a quelli delle generazioni precedenti. Attraverso il GenZ Pact, Casta Diva intende non solo accogliere i nuovi talenti, ma anche valorizzare le potenzialità esistenti all’interno del gruppo. L’inclusione diventa così un valore fondamentale, permettendo ai membri di diverse età e background di collaborare e crescere insieme.

Inoltre, il programma mira a potenziare e riconoscere le competenze dei lavoratori più giovani, contribuendo alla creazione di un ambiente professionale stimolante e aperto, dove ogni voce dei giovani talenti possa essere ascoltata e messa in atto. L’inserimento di prospettive fresche è visto come un fattore strategico per il successo comunicativo dell’agenzia, garantendo che le campagne siano realmente in sintonia con le aspettative e le esigenze della Gen Z, un target fondamentale per le aziende clienti. Con il GenZ Pact, Casta Diva si propone di creare un ponte generazionale che stimoli la creatività e l’innovazione, contribuendo a costruire un ambiente lavorativo di valore e sostenibilità.

Strategia del GenZ Pact

Il **GenZ Pact** rappresenta una strategia ben definita del **Casta Diva Group** per integrare le esigenze della Generazione Z nelle dinamiche interne e nei processi aziendali. Questa iniziativa parte dall’assunto che i giovani professionisti di oggi hanno bisogno di un ambiente nel quale possano esprimere appieno il loro potenziale creativo, rimanendo al contempo ancorati a valori aziendali di inclusione e sostenibilità. La strategia è articolata su vari livelli, tutti mirati a promuovere un confronto aperto e costruttivo tra le generazioni. Il primo passo consiste nell’adottare un approccio di ascolto attivo: ai giovani è stato chiesto di partecipare a una video challenge, fornendo idee per iniziative che possano rendere l’agenzia un ambiente di lavoro ideale per loro.

Questo coinvolgimento diretto non solo responsabilizza i giovani partecipanti, ma fornisce anche spunti preziosi per le decisioni strategiche dell’intera azienda. Il processo decisionale promuove un dialogo tra i leader aziendali e i giovani talenti, facendo emergere così le aspettative e le necessità di questa generazione. Inoltre, Casta Diva intende sviluppare un programma di mentorship che favorisca il trasferimento di competenze, mixando esperienze tra collaboratori di età diverse, con l’obiettivo di colmare il gap generazionale. Attraverso dinamiche di lavoro collaborative, non si mira solo a educare i più giovani, ma anche a formare i senior su come approcciare le nuove modalità di comunicazione e interazione

Questa sinergia può migliorare la capacità di comprensione delle necessità di mercato, portando a campagne pubblicitarie più innovative e coinvolgenti, in perfetta sintonia con le nuove generazioni.

Iniziative creative da parte dei giovani

Il GenZ Pact si distingue per l’enfasi sulle iniziative creative proposte dai membri della Generazione Z all’interno del **Casta Diva Group**. Questo approccio innovativo è stato lanciato attraverso una video challenge, in cui i dipendenti GenZ sono stati invitati a presentare idee fresche e strategiche per promuovere una cultura aziendale che non solo rispetti, ma esprima attivamente la loro identità e i loro valori. La risposta è stata entusiastica, con un totale di diciotto proposte raccolte, evidenziando l’ambizione e la creatività insite in questa generazione.

I progetti selezionati non rappresentano solamente idee individuali, ma manifestano il desiderio collettivo di costruire un ambiente di lavoro che favorisca la condivisione e l’apprendimento reciproco. Tra i primi suggerimenti attuati c’è il programma di sharing delle competenze, che permette ai collaboratori di scambiare conoscenze e abilità in sessioni dedicate, favorendo un costante processo di crescita professionale. Questo modello di interazione promuove una cultura di apprendimento continuo e inclusivo.

Un’altra iniziativa importante è il YouDay, un ciclo di incontri inspiratori con figure di spicco nel settore della comunicazione e della crescita personale. Questi eventi si trasformeranno successivamente in podcast, amplificando il messaggio e rendendo le idee proposte accessibili a un pubblico più vasto. Attraverso questi momenti di confronto, **Casta Diva** punta non solo a formare i propri collaboratori, ma anche a creare una comunità coesa e sinergica che incoraggia il dialogo e l’innovazione.

In questo contesto, è fondamentale il ruolo attivo delle GenZ Leaders, Martina Monterisi e Tea Sinelli, che fungono da interfaccia tra le esigenze dei giovani e la direzione strategica dell’agenzia. Il loro compito è di tradurre le visioni della Generazione Z in piani concreti, garantendo che le proposte siano non solo ascoltate, ma che possano materializzarsi in azioni tangibili all’interno dell’organizzazione. Con queste iniziative, il Casta Diva Group non si limita a sviluppare talenti, ma si impegna a rivoluzionare il panorama lavorativo, creando opportunità significative per il futuro.

Le figure chiave del progetto

Il progetto **GenZ Pact** si avvale di figure chiave che svolgono un ruolo cruciale per il suo successo all’interno del **Casta Diva Group**. Le GenZ Leaders, Martina Monterisi e Tea Sinelli, sono le voci rappresentative di questa iniziativa, selezionate attraverso un processo che ha visto la partecipazione attiva dei giovani dipendenti. Martina, che guida la divisione **Live Communication**, e Tea, a capo della divisione **Creative Content Production**, incarnano le aspirazioni e le innovazioni della Generazione Z. La loro responsabilità non si limita a un ruolo simbolico; esse sono infatti attivamente coinvolte nella progettazione e nell’implementazione di iniziative strategiche che puntano a creare un ambiente lavorativo ricettivo e stimolante.

Entrambe le leader hanno dimostrato di avere una visione chiara di cosa significhi lavorare in un contesto che valorizza il giovane talento. Hanno commentato l’importanza di lavorare in un ambiente che permette loro di esprimere liberamente le proprie idee, contribuendo alla creazione di un legame empatico tra le generazioni, essenziale per affrontare le sfide moderne del mondo del lavoro. Utilizzando il supporto del presidente e CEO **Andrea De Micheli**, hanno iniziato a dare vita a progetti che integrano il know-how tradizionale dell’agenzia con le nuove prospettive e competenze uniche della Gen Z. Questo approccio non solo arricchisce la cultura aziendale, ma potenzia anche il team nel suo complesso, facilitando un dialogo continuo tra le diverse generazioni.

In questo contesto, è stata organizzata una serie di incontri e brainstorming tra Martina e Tea e gli altri membri del team, permettendo a tutti di contribuire attivamente. Si sta costruendo una rete di collaborazione in cui i dipendenti, indipendentemente dalla loro età, possono apprendere gli uni dagli altri e lavorare su progetti comuni. Le GenZ Leaders, con il loro spirito intraprendente e la volontà di innovare, giocano un ruolo determinante nel guidare il cambiamento e nel garantire che le idee fresche possano realmente trasformarsi in realizzazioni concrete.

Obiettivi futuri e impatto atteso

Il **Casta Diva Group** si propone di ottenere un impatto significativo attraverso il **GenZ Pact**, con l’obiettivo di evolvere il proprio ambiente lavorativo e risultare attraente per la Generazione Z. A lungo termine, l’intento è di trasformare l’agenzia nel “best place to work” per i giovani talenti, favorendo la creazione di un contesto che stimoli la collaborazione e l’innovazione. Attraverso questo programma, l’agenzia mira a migliorare non solo le condizioni lavorative interne ma anche a creare un flusso costante di comunicazione tra generazioni diverse, ottimizzando così i processi creativi e le strategie di marketing.

Il successo di questa iniziativa sarà misurato attraverso diversi indicatori, come il tasso di retention dei giovani dipendenti, il livello di soddisfazione sul lavoro e l’efficacia delle campagne pubblicitarie rivolte alla Gen Z. Il programma cercherà di garantire che le iniziative avviate non siano mere esperienze temporanee, ma integrati in un modello di lavoro sostenibile che possa essere riproducibile nel tempo.

Inoltre, il **GenZ Pact** non si limita a influenzare l’interno di Casta Diva, ma mira anche a posizionare l’agenzia come un punto di riferimento nel panorama pubblicitario, capace di comprendere e affrontare le esigenze di un target giovanile sempre più rilevante. Con il supporto di figure chiave come le GenZ Leaders, che fungono da catalizzatori di cambiamento, l’agenzia intende replicare all’esterno ciò che viene realizzato internamente, costruendo una brand identity solida e coerente con i valori della nuova generazione. Attraverso partnership con enti, istituzioni e partner strategici, si crede fermamente nella possibilità di avere un impatto duraturo che possa influenzare non solo l’agenzia, ma l’intero settore della comunicazione.