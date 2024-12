Casta Diva espande il suo portafoglio con l’acquisizione di Artificio Italiano

Acquisizione di Artificio Italiano da parte di Casta Diva

Casta Diva Group (CDG:IM), una realtà di spicco nel settore della comunicazione quotata su Euronext Growth Milan, ha recentemente realizzato un’importante operazione di crescita strategica. In conformità con il piano industriale per il periodo 2023-2026, la sua controllata G2 Eventi Srl ha finalizzato l’acquisto totale del capitale sociale di Artificio Italiano Srl, rinomata agenzia creativa specializzata nella gestione di eventi celebrativi, per un importo di 90.000 euro.

Questo passaggio strategico non solo consolida la presenza di Casta Diva nel panorama degli eventi, ma amplia anche la gamma di servizi offerti, integrando le competenze di Artificio Italiano. Quest’ultima, attiva sin dal 2017, vanta una consolidata esperienza sia a livello nazionale che internazionale e gestisce anche il creative studio Kitonb, attivo dal 1998. La sinergia tra le due entità mira a generare un significativo valore aggiunto, potenziando la creatività e l’innovazione all’interno del gruppo.

Alla guida di Artificio Italiano rimarranno i fondatori Angelo Bonello, Maurizio Minasi e Alberta Nunziante, la cui esperienza e creatività sono stati fattori chiave per il successo dell’agenzia. L’integrazione delle competenze e delle risorse provenienti da Casta Diva promette di arricchire ulteriormente l’offerta, consolidando il brand Casta Diva Art & Show, che si concentrerà sulla realizzazione di progetti di alto profilo nel settore degli eventi celebrativi.

Strategia di crescita del gruppo

Il recente acquisto di Artificio Italiano rappresenta un passo cruciale nella strategia di espansione del Casta Diva Group. Con la formalizzazione dell’acquisizione, CDG non solo rafforza il proprio portafoglio nel settore degli eventi celebrativi, ma strategicamente si posiziona per captare nuove opportunità in un mercato in costante evoluzione. Il piano industriale 2023-2026, reso pubblico il 4 dicembre 2023, evidenzia un chiaro intento di diversificare e ampliare le competenze, offrendo servizi innovativi e altamente specializzati.

L’integrazione di Artificio Italiano, con la sua expertise nella gestione di eventi di grande prestigio, permette a Casta Diva di entrare in sinergia con altri marchi e associazioni già esistenti, creando un network di forze che miglioreranno la competitività sul mercato. La consolidata reputazione di Artificio Italiano, alimentata dall’esperienza decennale dei suoi fondatori, porterà alla condivisione di competenze, amplificando le capacità creative all’interno del gruppo.

Particolare attenzione è dedicata all’innovazione e all’approccio orientato al cliente, chiave per il successo nel settore. L’integrazione dei valori e delle metodologie di lavoro delle due realtà dovrà condurre a un miglioramento dei processi, rendendo Casta Diva Art & Show non solo un leader nel panorama degli eventi, ma anche un punto di riferimento per le tendenze emergenti nel campo della comunicazione e del branding. Gli sviluppi futuri prevedono eventi di grande risonanza, avvalendosi della forza combinata delle risorse artistiche e del know-how gestionale del nuovo management.

Dettagli dell’accordo di compravendita

L’accordo di compravendita tra G2 Eventi Srl e Artificio Italiano Srl è stato formalizzato con un importo stabilito di **90.000 euro**, cifra che riflette non solo il valore attuale dell’agenzia ma anche il potenziale contributo che Casta Diva potrà apportare alla sua crescita futura. Questo acquisto rappresenta infatti un’integrazione strategica, pensata per potenziare la competitività del gruppo nel panorama degli eventi celebrativi, caratterizzato da dinamiche in continua evoluzione.

Ulteriori dettagli dell’accordo prevedono la cessione a G2 Eventi dei marchi Artificio Italiano e Kitonb per un periodo di **10 anni**. Tale concessione garantirà continuità e riconoscibilità ai brand, elementi essenziali per la pianificazione delle operazioni di marketing e delle strategie di brand positioning nel mercato. La sinergia tra G2 Eventi e Artificio Italiano dovrà tradursi in un innovativo approccio alla progettazione e realizzazione di eventi celebrativi, amplificando le sinergie esistenti tra i due marchi.

In questo contesto, la governance di Casta Diva Art & Show sarà orientata a mantenere l’autonomia di Artificio Italiano, nonostante il cambio di nome e logo in atto. La struttura organizzativa, sotto la direzione di G2 Eventi, sarà in grado di sfruttare al meglio le risorse e le competenze dei fondatori di AI, i quali continueranno a giocare un ruolo fondamentale nel guidare la creatività dell’agenzia. Questa strategia mira a garantire non solo stabilità, ma anche un’espansione significativa del portafoglio di offerte, permettendo a Casta Diva Art & Show di posizionarsi come un attore chiave nel settore, pronto ad affrontare le sfide future e a rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente.

Nuove figure chiave di Casta Diva Art & Show

Con l’acquisizione di Artificio Italiano, Casta Diva Art & Show si prepara a ridefinire la sua leadership nel settore degli eventi celebrativi. Una delle notizie più rilevanti riguardo la nuova struttura dirigenziale è la conferma dei tre fondatori di Artificio Italiano: **Angelo Bonello**, **Maurizio Minasi** e **Alberta Nunziante**, i quali continuano a gestire l’agenzia sotto il nuovo marchio. La loro permanenza garantisce continuità e valorizza la creatività che ha contraddistinto finora i progetti di Artificio Italiano.

**Maurizio Minasi** assumerà la carica di Presidente, portando con sé un bagaglio di esperienza e visione strategica che sarà cruciale per la crescita del nuovo brand. **Francesco Paolo Conticello**, attuale direttore creativo e comunicazione di G2 Eventi, sarà il nuovo CEO di Casta Diva Art & Show. La sua competenza nella gestione creativa e nella comunicazione posizionerà efficacemente l’agenzia nel panorama competitivo, favorendo l’integrazione tra le forze di G2 e le tradizioni artistiche di Artificio Italiano.

Inoltre, una figura chiave di supporto sarà **Paola Gagliardo**, che diventa il terzo membro del Consiglio di Amministrazione. La sua esperienza nel settore e la sua capacità di management saranno fondamentali nel mantenere un equilibrio tra autonomia e direzione strategica impostata da G2 Eventi.

Questa nuova struttura dirigenziale non solo rappresenta un valore aggiunto per Casta Diva, ma permette anche di mantenere un’unità operativa e creativa, capace di lanciare eventi memorabili a livello globale. Con la forte sinergia tra i leader confermati e le risorse di Casta Diva, Casta Diva Art & Show si propone di ridefinire gli standard dell’industria degli eventi celebrativi, combinando innovazione e tradizione con un’eccellente gestione artistica.

Impatto sul mercato degli eventi celebrativi

L’acquisizione di **Artificio Italiano** da parte di **Casta Diva Group** rappresenta un evento di significativa rilevanza nel panorama degli eventi celebrativi. Con l’integrazione di una realtà affermata quale Artificio Italiano, il gruppo si propone di ampliare la propria influenza in un settore in continua evoluzione. Questo passaggio non solo rafforza la posizione di Casta Diva nel mercato, ma offre anche opportunità inedite per l’innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

La strategia narrativa che ora emerge si basa sull’importanza di esperienze uniche e personalizzate, rispondendo alle crescenti aspettative di clienti sempre più esigenti. Con l’obiettivo di diversificare le offerte e adattarsi rapidamente alle nuove tendenze, Casta Diva Art & Show si pone come un punto di riferimento per eventi di grande prestigio che sappiano coniugare arte e intrattenimento in modo innovativo.

In un mercato dove la competitività è elevata, l’unione delle forze di Casta Diva e Artificio Italiano è destinata a generare risultati tangibili. L’esperienza di **Angelo Bonello**, **Maurizio Minasi**, e **Alberta Nunziante** in progetti di grande impatto pubblico, unita alla visione manageriale di **Francesco Paolo Conticello** e **Paola Gagliardo**, può portare a una riprogettazione delle strategie di marketing e comunicazione, rendendo l’agenzia capace di affrontare le sfide del mercato globale con una proposta fresca e accattivante. Questa sinergia non solo migliorerà l’appeal del brand, ma contribuirà anche a creare eventi memorabili, in grado di attrarre un pubblico vasto e variegato.

La capacità di Casta Diva Art & Show di collaborare con altri marchi e associazioni amplificherà il proprio raggio d’azione, favorendo un utilizzo più efficace delle risorse e accrescendo la rilevanza nel settore. La tendenza verso esperienze immersive e interattive potrà essere accentuata, posizionando l’agenzia come pioniere nel realizzare eventi che non siano solo celebrazioni, ma vere e proprie esperienze artistiche.