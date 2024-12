Cartelle fiscali: nuove modalità di pagamento e debiti dilazionabili in 84 rate

Nuovo sistema di riscossione fiscale

Dal 1° gennaio 2025, il panorama della riscossione fiscale in Italia subirà un cambiamento significativo. Questa evoluzione, annunciata dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, introduce la possibilità di saldare le cartelle fiscali in un numero più elevato di rate mensili. Fino ad oggi, il limite per le rateizzazioni era fissato a 72 rate, ma con il nuovo decreto ministeriale, questo limite sarà elevato a 84. Un’innovazione che risponde all’esigenza di facilitare la gestione delle pendenze fiscali da parte di cittadini e aziende.

Il decreto, che discende dal Decreto Legislativo n. 110/2024, non si limita ad aumentare il numero delle rate. Esso prefigura la creazione di una commissione tecnica appositamente designata per studiare il vasto ammontare di crediti fiscali non riscossi, stimato in oltre 1.240 miliardi di euro. Questa commissione, presieduta da Roberto Benedetti, avrà l’incarico di elaborare proposte legislative finalizzate a evitare il progressivo accumulo di debiti fiscali non recuperati, introducendo così un nuovo paradigma nella gestione della riscossione.

Questo approccio rivoluzionario mira a rendere il sistema fiscale più accessibile e meno opprimente per i contribuenti, supportando coloro che si trovano in difficoltà economica. Come sottolineato dal viceministro, “è lo Stato che tende la mano a quei cittadini che vogliono tornare a essere in regola”. I cambiamenti previsti segnano, dunque, un netto passo verso un fisco più equo, proattivo e in grado di accompagnare lo sviluppo del Paese.

Riscossione in 84 rate: novità e opportunità

A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti potranno beneficiare di un piano di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che si estende fino a 84 rate mensili, un significativo miglioramento rispetto alle attuali 72. Questa modifica rappresenta un’importante opportunità per coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti fiscali.

Il nuovo sistema, introdotto dal decreto di riforma, prevede che le istanze di dilazione possano essere presentate semplicemente dichiarando la propria incapacità economica, facilitando cosi l’accesso a misure di sostegno da parte di cittadini e aziende. Per i debitori che documento una situazione di vulnerabilità temporanea, sarà possibile richiedere piani di pagamento di durata notevolmente estesa: fino a 120 rate mensili per somme superiori a 120.000 euro, e da 85 a un massimo di 120 per importi inferiori.

Questo sistema di rateizzazione permette di affrontare le pendenze fiscali in modo più sostenibile, riducendo il rischio di accumulo di debiti e agevolando il ritorno alla regolarità fiscale. Ogni singolo contribuente avrà la possibilità di pianificare il proprio percorso di recupero, evitando il rischio di ulteriori sanzioni e sofferenze economiche.

Le nuove misure rappresentano una risposta concreta alle esigenze di chi, nonostante le difficoltà economiche, desidera rimanere in regola con gli obblighi fiscali. Si offre così una seconda chance a chi è in difficoltà, promuovendo un approccio più umano e inclusivo al recupero dei crediti fiscali.

Come funziona l’attestazione di difficoltà economica

L’attestazione della situazione di difficoltà economica è un passaggio cruciale per i contribuenti che desiderano accedere alle nuove forme di rateizzazione introdotte dal decreto ministeriale. Per le persone fisiche e le ditte individuali, il riferimento principale sarà l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Questo strumento aiuterà a valutare le condizioni economiche del contribuente in relazione all’ammontare del debito da dilazionare, considerando anche eventuali rateizzazioni già in essere.

Invece, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’analisi si concentrerà sull’indice di liquidità e sul rapporto fra il debito da rateizzare e quello residuo già oggetto di rateizzazione. É fondamentale che questi parametri siano ben documentati e che le informazioni siano presentate in modo chiaro e preciso per garantire una valutazione rapida e accurata da parte degli organi competenti.

Per facilitare questo processo, verrà adottato un decreto del Ministero dell’Economia che definirà in dettaglio le modalità di applicazione e di documentazione delle condizioni economiche da presentare. Tale documentazione sarà decisiva non solo per l’accettazione della domanda di rateizzazione, ma anche per stabilire la giusta lunghezza del piano di pagamento. L’introduzione di queste misure testimonia l’intenzione di rendere la riscossione fiscale più accessibile, permettendo un’adeguata considerazione delle reali condizioni finanziare dei contribuenti.

Queste nuove disposizioni non solo ampliano le possibilità di rateizzazione, ma rappresentano un segnale di comprensione e supporto nei confronti dei cittadini che, nonostante le difficoltà, intendono regolarizzare la propria posizione fiscale e tornare a contribuire in modo attivo alla società.

Altre novità per i contribuenti nel 2025

Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024 introduce ulteriori novità significative per i contribuenti, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Una trasformazione della riscossione che non riguarda solo la possibilità di rateizzare i debiti, ma anche l’intero processo di gestione e notifica delle cartelle fiscali. Una delle misure chiave è la pianificazione annuale dell’attività di riscossione, che avverrà seguendo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, per garantire un approccio più sistematico e mirato nel recupero dei crediti.

Inoltre, il nuovo decreto stabilisce che la notifica delle cartelle di pagamento dovrà essere effettuata entro un termine massimo di nove mesi dall’affidamento del carico all’agente della riscossione. Questo cambiamento mira a rendere il processo più snello e trasparente, permettendo ai contribuenti di avere una visione chiara delle proprie obbligazioni fiscali nel minor tempo possibile.

Un’altra innovazione significativa riguarda il discarico automatico: le quote non riscosse entro cinque anni dall’affidamento saranno definitivamente annullate, alleggerendo così il carico fiscale di tanti contribuenti. In casi particolari, come la chiusura di fallimenti o l’assenza di beni aggredibili, verrà anche prevista la possibilità di un discarico anticipato delle somme.

In aggiunta, gli enti creditori otterranno la facoltà di gestire direttamente la riscossione coattiva e di riaffidare il carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso emergano nuovi elementi patrimoniali o reddituali. Questa maggiore flessibilità si traduce in un approccio proattivo, volto a migliorare l’efficienza del recupero crediti.

Si andrà verso un’accertamento esecutivo più ampio, includendo diverse categorie di atti impositivi, e si semplificheranno le procedure di compensazione per i rimborsi fiscali, rafforzando ulteriormente il supporto ai contribuenti e promuovendo una gestione fiscale più equa e razionale.

Impatti e benefici del nuovo approccio fiscale

Il nuovo sistema di riscossione fiscale, che prenderà avvio dal 1° gennaio 2025, promette di portare con sé significativi impatti e vantaggi per i contribuenti italiani. Tra i principali obiettivi di questa riforma vi è la volontà di rendere il sistema fiscale più accessibile e meno gravoso per le persone e le imprese, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà economica. L’introduzione della possibilità di rateizzare le cartelle fiscali fino a 84 rate mensili, invece delle attuali 72, offre una maggiore flessibilità, permettendo ai debitori di affrontare le proprie obbligazioni in modo più sostenibile.

In aggiunta, il piano di riforma contempla la creazione di una Commissione tecnica, incaricata di analizzare l’enorme stock di crediti fiscali non riscossi. Tale azione rappresenta un importante passo verso una gestione più efficace dei debiti fiscali, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’accumulo dei debiti irrecuperabili. L’approccio attivo proposto intende supportare i cittadini nel ritorno alla normalità fiscale, favorendo una regolarizzazione delle posizioni debitorie senza ricorrere a misure estreme.

Le novità introdotte dal decreto possono inoltre contribuire a un cambiamento di percezione del fisco da parte dei cittadini. Passando da una concezione di oppressione a una di supporto, lo Stato si propone come alleato nella gestione delle difficoltà economiche. Questa trasformazione avrà senz’altro un impatto positivo sul clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, incentivando la compliance e la collaborazione per una maggiore stabilità fiscale.

Il rinnovato approccio fiscale rappresenta un’opportunità non solo per sanare i debiti esistenti, ma anche per costruire un ambiente più equo e inclusivo, in cui ogni contribuente possa avere l’opportunità di ripartire, riabilitando il proprio status fiscale e contribuendo attivamente al benessere collettivo.