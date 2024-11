Carola Frediani: come la sicurezza unisce ONG e imprese in un nuovo paradigma

Chi è Carola Frediani e il suo ruolo nella sicurezza informatica

Carola Frediani occupa una posizione centrale nel team internazionale di sicurezza informatica di Human Rights Watch (HRW), un’organizzazione non governativa dedicata al monitoraggio delle violazioni dei diritti umani nel mondo. Nell’ambito di questo incarico, la sua missione è quella di garantire la protezione dei dati e della sicurezza digitale dell’ONG, affrontando con competenza le minacce informatiche, spesso originate da attori statali, che possono compromettere informazioni sensibili raccolte dai ricercatori sul campo.

Il lavoro di Frediani non si limita alla salvaguardia della sicurezza informatica, ma si interseca con la sicurezza fisica dei ricercatori che operano in contesti a rischio. Essa è consapevole che la raccolta di testimonianze per denunciare le violazioni dei diritti umani avviene in situazioni precarie, il che richiede un approccio integrato alla protezione: “ I piani di security devono considerare sia la dimensione digitale che quella fisica ,” afferma, sottolineando la necessità di strategie che abbraccino entrambe le sfere per garantire la sicurezza totale.

Un altro aspetto significativo del suo ruolo è la formazione interna. Frediani evidenzia come l’educazione del personale su questioni di sicurezza informatica sia fondamentale, estendendosi anche a professionisti non tecnici. Questo è un aspetto cruciale non solo per le ONG, ma anche per le aziende, dove la consapevolezza dei rischi può fare la differenza nella prevenzione di attacchi informatici. La sua visione è chiara: la sicurezza informatica deve diventare parte integrante della cultura aziendale e della mentalità di chi opera in qualsiasi organizzazione, per ridurre il rischio di esposizione alle minacce digitali.

La sicurezza informatica nelle ONG: un approccio olistico

Nel mondo delle ONG, la sicurezza informatica non è solo una questione tecnica; è una necessità strategica che richiede un approccio integrato. Carola Frediani sottolinea l’importanza di un modello che abbracci tanto la sicurezza digitale quanto quella fisica, specialmente in contesti operativi complessi e pericolosi. I ricercatori di organizzazioni come Human Rights Watch si trovano spesso a lavorare in zone di conflitto o in ambienti dove la sorveglianza è all’ordine del giorno, esponendosi a rischi significativi. La protezione delle informazioni raccolte è quindi decisiva per garantire non solo la sicurezza dei dati, ma anche quella degli individui coinvolti. La frase di Frediani, “ I piani di security devono considerare sia la dimensione digitale che quella fisica ”, evidenzia la necessità di un approccio globale.

La formazione del personale emerge come un elemento chiave in questo contesto. Educare i membri dell’ONG, anche quelli senza competenze tecniche, sui potenziali rischi della cybersecurity è fondamentale. Frediani osserva che molte minacce si originano da comportamenti distratti o inconsapevoli degli utenti all’interno dell’organizzazione. Le tecniche di ingegneria sociale, tra cui il phishing, sono tattiche comuni usate dai cybercriminali per ottenere accesso non autorizzato a sistemi sensibili. Pertanto, investire in un programma di formazione continua non è solo utile, ma è essenziale per costruire una cultura della sicurezza.

In aggiunta, l’approccio di Frediani si estende al monitoraggio costante delle minacce emergenti. Le ONG devono mantenere un dialogo attivo con esperti di cybersecurity e aggiornarsi sulle tendenze globali in questo campo. Le vulnerabilità non conoscono limiti geografici; pertanto, è cruciale che le organizzazioni si preparino a rispondere rapidamente a qualsiasi attacco. La gestione della sicurezza deve essere vista come un processo dinamico, in costante evoluzione, che richiede adattamento e innovazione.

Cybersecurity e imprese: minacce e vulnerabilità

Nel contesto attuale, le aziende si trovano a fronteggiare un panorama di minacce informatiche in continua evoluzione. Le esperienze maturate dalla sicurezza informatica di ONG come Human Rights Watch possono rivelarsi illuminanti anche per il settore privato. Carola Frediani sottolinea che, mentre le ONG spesso affrontano attacchi mirati, le aziende, comprese le piccole e medie imprese (PMI), non sono esenti da rischi significativi, anzi, potrebbero risultare bersagli sempre più appetibili. Negli ultimi anni, attacchi come il ransomware, che criptano i dati aziendali richiedendo pagamenti per il ripristino, hanno evidenziato la vulnerabilità anche delle realtà con meno complessità strutturale.

Frediani mette in guardia: “Molte piccole aziende o anche professionisti si sono ritrovati esposti a tutta una serie di eventi malevoli, come la pioggia di ransomware che si è avuta negli ultimi anni. Spesso non avrebbero mai pensato di avere a che fare con la sicurezza informatica.” Questa affermazione ribadisce l’importanza di prendere coscienza del rischio presente per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione. Le PMI, in particolare, risultano vulnerabili non solo per le risorse limitate destinate alla sicurezza, ma anche per il loro collocamento all’interno di filiere strategiche, che le espongono a minacce di spionaggio industriale.

La consapevolezza è il primo passo verso una difesa efficace. Nella sua analisi, Frediani illustra le sfide che le imprese affrontano sia in termini di risorse che di competenze. “Si è visto che praticamente nessuno si può chiamare fuori, o come attore consapevole di un certo ecosistema o come vittima inconsapevole, addirittura collaterale.” L’importanza di un piano di sicurezza ben strutturato diventa quindi cruciale. Con il panorama delle minacce in continuo mutamento, le aziende devono sviluppare strategie che non solo affrontino le vulnerabilità attuali, ma che prevedano anche proattivamente l’emergere di nuove. Investire nella formazione del personale e nella consulenza di esperti del settore può fare una differenza significativa nella protezione delle informazioni sensibili e nella risposta agli attacchi.

Le PMI e le sfide della cybersecurity

Le piccole e medie imprese (PMI) sono oggi al centro di un crescente panorama di minacce informatiche, a causa delle loro limitate risorse e della scarsa consapevolezza in materia di sicurezza. Il fenomeno del ransomware ha dimostrato come anche aziende di dimensioni ridotte possano subire attacchi devastanti, con conseguenze potenzialmente fatali per la loro operatività. Carola Frediani sottolinea che “molte piccole aziende o anche professionisti si sono ritrovati esposti a tutta una serie di eventi malevoli,” evidenziando come la vulnerabilità possa colpire anche coloro che pensano di essere al riparo da tali minacce.

Le PMI spesso non dispongono di un adeguato piano di sicurezza, lasciandosi così vulnerabili agli attacchi. Questo rischio si amplifica per la crescente integrazione in filiere strategiche, dove la loro posizione nella catena di approvvigionamento le rende obiettivi appetibili per enti malintenzionati. L’aspetto più preoccupante è che spesso, le PMI ritengono di non poter essere considerate un obiettivo. Tuttavia, la cruda realtà è che ogni organizzazione, di qualsiasi dimensione, può trovarsi a dover affrontare attacchi informatici.

La formazione e la consapevolezza dei dipendenti sono la prima linea di difesa contro le minacce. Molti attacchi iniziano con tentativi di phishing, in cui le vittime vengono ingannate nel fare clic su link dannosi. Pertanto, educare i team aziendali sui rischi informatici e sulle buone pratiche è di fondamentale importanza. Frediani raccomanda che le PMI adottino un approccio attivo alla formazione, affinché ogni membro dell’organizzazione sia ben equipaggiato per riconoscere e rispondere adeguatamente alle minacce.

Inoltre, adottare misure preventive fondamentali può ridurre significativamente il rischio di attacchi. Queste includono la creazione di backup regolari dei dati, l’aggiornamento costante dei software per evitare vulnerabilità note e l’implementazione di soluzioni di sicurezza avanzate, come firewall e sistemi di autenticazione a due fattori. L’obiettivo finale è rendere le PMI non solo più sicure, ma anche resilienti di fronte alle sfide della cybersecurity attuale.

La newsletter Guerre di Rete e la lettura consigliata

Carola Frediani gestisce con passione la newsletter Guerre di Rete, un’importante piattaforma di informazione che analizza le minacce digitali e le implicazioni geopolitiche ad esse collegate. Con oltre 14.000 iscritti, la newsletter è diventata un punto di riferimento per chiunque desideri rimanere aggiornato su questioni di cybersecurity. “Ho iniziato questa newsletter quasi come forma di autoaggiornamento, per monitorare temi rilevanti in modo costante. Poi ho deciso di condividerla e ha subito avuto un discreto successo,” racconta Frediani, sottolineando l’importanza di mantenere una vigilanza costante sulle dinamiche di sicurezza digitale.

Il formato della newsletter è variegato: si spazia dagli approfondimenti sulle recenti incidenti informatici a una rassegna settimanale di notizie pertinenti. Frediani enfatizza che la sua analisi non si limita agli aspetti tecnici della cybersecurity, ma abbraccia anche le questioni sociopolitiche che influenzano il panorama digitale. Questo approccio consente ai professionisti di capire come le minacce si intreccino con tensioni geopolitiche e conflitti di interesse, fornendo così un quadro più completo delle sfide attuali.

Inoltre, tra le letture consigliate da Frediani per chi desidera approfondire la cybersecurity, spicca Countdown to Zero Day di Kim Zetter. Questo libro, che narra la storia di Stuxnet, il primo malware concepito come arma geopolitica, offre un’analisi dettagliata delle tecniche utilizzate in attacchi informatici avanzati. “Non è qualcosa che si improvvisa dall’oggi al domani”, sottolinea Frediani, evidenziando come l’intensità delle risorse necessarie per progettare e attuare un attacco sofisticato richieda una cooperazione tra diversi attori.

La questione di Stuxnet è emblemática e serve come monito per comprendere la crescente complessità degli attacchi informatici. La cybersecurity non è più solo una questione tecnica, ma un elemento strategico che interseca diversi ambiti, dalla difesa nazionale al commercio internazionale. Queste considerazioni rendono Guerre di Rete e opere come Countdown to Zero Day strumenti essenziali per chiunque voglia navigare il complesso mondo della sicurezza informatica e rimanere informato sulle ultime tendenze e minacce. Con una tale gamma di risorse, Frediani promuove una cultura della consapevolezza e dell’informazione, imprescindibile per una protezione efficace in un mondo sempre più digitalizzato.